Mexico sætter ny drabsrekord

Antallet af drab i Mexico har nået en ny og kedelig rekord, viser nye tal fra Mexicos indenrigsministerium.

Ikke færre end 15.973 mennesker blev dræbt i Mexico i årets første seks måneder, oplyser ministeriet.

Det er det højeste antal drab, siden man begyndte at registrere denne forbrydelse i 1997. Og det er langt fra første gang, at Mexico har slået sin egen rekord for dødelig vold.

Heller ikke under den mexicanske narkokrig i 2011 blev der dræbt helt så mange mennesker.

Årets kedelige rekord udgør en stigning på 16 procent i første halvdel af 2018 i forhold til samme periode året inden, hvor 13.751 mennesker mistede livet på grund af vold i Mexico.

»Tallene er forfærdelige, men der er nogle tegn, som er halvvejs opmuntrende«, siger sikkerhedsanalytiker Alejandro Hope.

Han nævner som eksempel, at stigningen i drab ser ud til at stagnere. For hvis man sammenligner med de sidste seks måneder af 2017, er stigningen i antallet af drab kun på fire procent.

»Kurven kan være ved at flade ud,« siger Hope, men understreger, at det er for tidligt at sige.

Hvis den nuværende tendens fortsætter, kan Mexico notere sig for en drabsstatistik på 22 drab per 100.000 indbyggere. Det er tæt på Brasilien og Colombia, der om året oplever hver 27 drab per 100.000 indbyggere.

Nogle mexicanske delstater er farligere end andre. I Baja California i nord, hvor grænsebyen Tijuana ligger, blev der begået 1463 drab i første halvdel af året. Det er en stigning på 44 procent i forhold til samme periode i 2017.

Den farligste delstat er Colima på Stillehavskysten, som også er hjemsted for narkokartellet Jalisco. Her er den årlige drabsrate 80 per 100.000 indbyggere.

