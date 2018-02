Mexico anholder politifolk i sag om forsvundne italienere

Mexico City. Fire mexicanske politifolk er anholdt i forbindelse med en sag om tre italienske mænd, som sidst er set for over tre uger siden i delstaten Jalisco, der er berygtet for narkokriminalitet og vold.

De anholdte politifolk har indrømmet, at de har overdraget de tre italienere til en kriminel bande.

Det oplyser chefen for anklagemyndigheden i Jalisco, general Raul Sanchez, på et pressemøde lørdag ifølge nyhedsbureauet AP.

Sagen om de forsvundne mænd har vakt stor opsigt i Italien og USA.

I det voldsplagede Mexico er det ifølge Los Angeles Times knap nok en nyhed, når en person forsvinder eller bliver dræbt. Det sker tusindvis af gange hvert år.

Men kun i sjældne tilfælde er udenlandske statsborgere ofre for bortførelser, overfald eller drab.

Så når det sker, som tilfældet var med to surfere fra Australien, der i 2016 blev fundet dræbt i delstaten Sinaloa, retter udenlandske medier spotlyset mod Mexico.

Ligeledes i 2016 blev en niece til en af Spaniens mest højtstående fodboldledere kidnappet i hovedstaden Mexico City og dræbt.

I begge tilfælde stillede udenlandske diplomater krav til den mexicanske regering, om at de skyldige skulle stilles til ansvar for grusomhederne og straffes, fremgår det af Los Angeles Times.

Eftersøgningen af italienerne, en 60-årig mand, hans 25-årige søn og en 29-årig nevø, fortsætter. Blandt andet med sporhunde.

Det er uvist, hvorfor de befandt sig i den isolerede by Tecalitlan. Byen med 16.000 indbyggere ligger cirka 100 kilometer fra delstatens hovedstad Guadalajara og er ikke kendt som et turistmål.

Ifølge statsanklager Raul Sanchez kom italienerne heller ikke til byen som turister, som flere medier ellers har berettet.

Tværtimod antyder han, at de tre var del af en kriminel gruppe, som gør sig i salg af falske produkter som for eksempel svejsemaskiner.

De tre mænd kommer fra Napoli. Her gik familiemedlemmer og andre i sidste weekend på gaden og krævede svar fra det mexicanske politi om de forsvundnes skæbne.

Under en fodboldkamp for nylig med den syditalienske bys elskede storhold foldede Napoli-tilhængere et stort banner ud med teksten: Liberate i napoletani in Messico (befri napolitanerne i Mexico, red.), skriver Los Angeles Times.

/ritzau/