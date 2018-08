Metroselskab vil skanne rejsende for våben og selvmordsveste

Metro i Los Angeles vil skanne rejsende for bomber

Som det første store transportnetværk i USA vil metroen i Los Angeles installere kropsskannere, der kan afsløre våben og sprængstoffer.

De bærbare maskiner vil ved hjælp af radiobølger skanne passagerer uden at forsinke dem, mens de går gennem stationerne, oplyser transportmyndighederne i Los Angeles.

- Vi har at gøre med en vedvarende trussel mod transportsystemerne i vores land, siger David Pekoske, der er chef for USA's øverste transportsikkerhedsmyndighed, TSA.

Apparaterne kan opdage mistænkelige genstande, også ikke-metalliske, på en persons krop fra en afstand på ni meter. Hver skanner kan gennemlyse over 2000 personer i timen.

Det er især våben som automatrifler, der ofte er blevet anvendt i massedrab i USA, og veste med sprængstoffer, der vil blive kigget efter, oplyser Alex Wiggins, der er sikkerhedschef for metrosystemet i Los Angeles. Mindre våben er derimod ikke så højt prioriteret, fortæller han.

Wiggins vil ikke oplyse, hvor mange skannere, der er købt. Men apparaterne med en stykpris på omkring 100.000 dollar vil løbende blive installeret på togstationerne de kommende måneder.

Passagererne vil via skilte på stationerne blive informeret om, at de bliver skannet. Personer, som ikke ønsker det, vil ikke få lov til at stige på et tog, oplyser Alex Wiggins.

Mens nogle måske vil betragte skannerne som endnu et tegn på et "big brother-samfund" med overvågning, så er andre godt tilfredse.

- Jeg ser det som et godt præventivt tiltag, siger Andrea Kirsh, en 22-årig studerende, til nyhedsbureauet AP, mens hun venter på et tog på Union Station i Los Angeles.

- Som almindelig borger ved man ikke altid, hvad man skal holde øje med, siger hun om risikoen for et eventuelt angreb.

Undergrundstogene i Los Angeles har årligt 112 millioner passagerer.

/ritzau/

Kina sender forhandler til USA for at dæmpe handelskrig

Kina vil sende en forhandler til USA sidst i august for at genoptage handelssamtaler mellem de to lande. Det oplyser det kinesiske handelsministerium torsdag. Ministeriet oplyser i øvrigt, at det er USA, der har inviteret til mødet.

Det er det første offentlige møde mellem parterne i adskillige uger.

Kinas vicehandelsminister Wang Shouwen, der også er repræsentant for internationale handelsforhandlinger, skal mødes med David Malpass, en embedsmand fra USA's finansministerium, fremgår det af en udtalelse.

Her skal de forsøge at lægge en dæmper på den handelskonflikt, der er taget til inden for de seneste uger.

- Fra kinesisk side vil vi gerne gentage, at vi er imod gengældelser og tiltag, der indskrænker handel, lyder det fra Kinas handelsministerium.

- Kina byder dialog og kommunikation velkommen med udgangspunkt i gensidighed, lighed og integritet, skriver ministeriet.

USA's handelsminister, Wilbur Ross, holdt samtaler med Kinas vicepremierminister Liu He i juni. De samtaler førte dog ikke meget med sig og var ikke i stand til at dæmpe handelskonflikten mellem de to lande.

I kølvandet på torsdagens nyhed om et forestående møde mellem USA og Kina var der straks positive reaktioner på det kinesiske aktiemarked.

Kina besluttede onsdag i sidste uge at indføre told på amerikanske varer til en værdi af 16 milliarder dollar, svarende til 103 milliarder kroner. Det var et modsvar på et lignende tiltag fra USA.

Der var tale om 25 procent told på importerede varer fra USA, som vil få effekt fra 23. august, lød det fra Kinas finansministerium i sidste uge.

Ifølge Makoto Sengoku, der er markedsanalytiker ved Tokai Tokyo Research Institute, er torsdagens nyhed om et forestående møde godt nyt:

- Det er svært at sige, hvordan samtalerne kommer til at gå, men det er et positivt tegn, at de to lande ser ud til at forsøge at finde et kompromis.

/ritzau/AFP

Israel frikender sig selv for blodigt angreb mod Gaza

Den israelske hær frikender sig selv, efter onsdag at have afsluttet en undersøgelse af en af de blodigste militæroperationer i Gazastriben i 2014.

Israel har ikke begået nogen ulovligheder, og der er ingen grund til at retsforfølge israelske tropper, lyder hærens konklusion.

Undersøgelsen fokuserer på 1. august 2014, hvor en daglang kamp mellem den israelske hær og palæstinensiske militser udspillede sig i byen Rafah i det sydlige Gaza.

Her blev mere end 110 palæstinensere dræbt. Palæstinensiske vidner har efterfølgende klaget over voldsomme og vilkårlige beskydninger fra den israelske hær.

Men nu har den israelske hær foretaget det, hæren kalder en "særdeles omfattende undersøgelse", som slår fast, at "en efterforskning af kamphændelserne ikke er påkrævet".

Undersøgelsen identificerer over 110 dræbte, heraf op mod 72 civile, som "utilsigtet blev dræbt". Blandt andet mistede 16 civile livet under et luftangreb, som ved en fejl ramte en families hus.

Men ifølge undersøgelsen havde alle hærens handlinger et "klart og legitimt militært formål". Og undersøgelsen finder ingen beviser for vilkårlige angreb rettet mod civile.

Menneskerettighedsgrupper anklagede efter kampene Israel for at have begået en krigsforbrydelse. Siden har Israel mødt hård kritik for at ignorere eller benægte ulovligheder begået af den israelske hær.

De konklusioner, som den israelske hær nu fremlægger, bliver derfor også fordømt. Blandt andet af den israelske menneskerettighedsgruppe B'Tselem.

Undersøgelsen viser, "at uanset hvor mange palæstinensere, der bliver dræbt, eller hvor vilkårlige omstændighederne for hærens drab er", så finder Israel altid en måde "at begrave disse fakta", lyder kritikken fra B'Tselem.

Krigen i 2014 var den tredje og hidtil blodigste konflikt mellem Israel og den militante Hamasbevægelse, som kontrollerer Gaza. Mindst 2200 palæstinensere og 73 israelere blev dræbt.

/ritzau/AP

22 skolebørn druknet i bådulykke på Nilen

Mindst 22 børn druknede onsdag på vej til skole, da deres båd kæntrede på Nilen nord for hovedstaden i Sudan, Khartoum. Det oplyser det sudanesiske nyhedsbureau, Suna.

Også en kvindelig hospitalsansat om bord på båden mistede livet.

Båden fragtede mere end 40 skolebørn. Samtidig havde den ifølge Suna mere end 30 sække søde kartofler og 10 sække med korn om bord, hvilket angiveligt betød, at båden var overlæsset.

Det var dog tekniske problemer, der var skyld i kæntringen, oplyser det sudanesiske nyhedsbureau.

- Ulykken var forårsaget af et motorsvigt, der skete halvvejs på vej over floden på grund af stærk strøm, skriver nyhedsbureauet.

Beboerne i regionen er afhængige af små træbåde som transportmiddel.

Et vidne fortæller, at båden sejlede mod strømmen på vej over floden.

- Alle familier i området sørger, lyder det også fra vidnet.

Den dødeligste ulykke på Nilen i Sudan skete i august 2000. Her druknede 50 studerende, da deres træbåd kæntrede cirka 350 kilometer sydøst for landets hovedstad.

I september 2014 druknede 13 sudanesere i en ulykke nord for Khartoum.

Nilen er 6700 kilometer lang og består af Den Hvide Nil, der udspringer fra Victoriasøen, og Den Blå Nil, der udspringer fra Tanasøen.

De to floder samles ved Sudans hovedstad, Khartoum, hvorefter Nilen fortsætter gennem Egypten og hele vejen til Middelhavet.

/ritzau/AFP

Trump tager sikkerhedsgodkendelse fra tidligere CIA-chef

USA's præsident, Donald Trump, har frataget den tidligere CIA-direktør John Brennan hans sikkerhedsgodkendelse. Det oplyser Trumps talskvinde, Sarah Sanders, som henviser til Brennans "utilregnelige adfærd og opførsel".

Den tidligere CIA-chef er kommet med "en række grundløse og uhyrlige påstande samt vilde udbrud på internettet og tv om denne regering", siger Sanders.

I meddelelsen hedder det videre, at Brennan har brugt sin adgang til hemmeligstemplede oplysninger til at "skabe splittelse og kaos" om Trump-administrationen.

Trump vil desuden genoverveje de sikkerhedsgodkendelser, der er givet til andre højt placerede embedsmænd inden for sikkerheds- og efterretningstjenesterne.

Det gælder blandt andre den tidligere øverste efterretningschef James Clapper, tidligere CIA-direktør Michael Hayden og præsident Barack Obamas tidligere nationale sikkerhedsrådgiver Susan Rice. Fælles for dem er, at de alle har kritiseret Trump.

John Brennan, der stod i spidsen for CIA under Obamas tid som præsident, har rettet en kraftig kritik mod Trump og har ofte angrebet Trumps udenrigspolitik på de amerikanske tv-kanaler.

I den udtalelse, Trump onsdag lod sin talskvinde læse op, fremgår det, at Brennan har fremsat "mere og mere vanvittige kommentarer".

“John Brennan is a stain on the Country, we deserve better than this.” Former Secret Service Agent and author of new book, “Spygate, the Attempted Sabotage of Donald J. Trump,” Dan Bongino. Thank you Dan, and good luck with the book! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16. august 2018

Brennan selv kalder onsdag aften fjernelsen af sikkerhedsgodkendelse for "magtmisbrug" i et interview med tv-kanalen MSNBC.

I interviewet siger han samtidig, at præsidentens beslutning ikke vil afholde ham fra at sige sin mening.

Også på Twitter har Brennan reageret.

- Denne handling er en del af et større forsøg fra hr. Trump på at undertrykke ytringsfriheden og straffe kritikere, skriver John Brennan.

This action is part of a broader effort by Mr. Trump to suppress freedom of speech & punish critics. It should gravely worry all Americans, including intelligence professionals, about the cost of speaking out. My principles are worth far more than clearances. I will not relent. https://t.co/TNzOxhP9ux — John O. Brennan (@JohnBrennan) 15. august 2018

Normalt beholder tidligere CIA-chefer og andre ledere inden for efterretningstjenesterne - i hvert fald i en periode - deres sikkerhedsgodkendelser, så de kan rådgive deres efterfølgere.

- Den risiko, som hans utilregnelige adfærd og opførsel udgør, vejer højere end alle de fordele, som højt placerede regeringsrepræsentanter eventuelt kan få ud af at konsultere hr. Brennan, citerer Sarah Sanders præsidentens beslutning.

Eksperter har tidligere sagt, at det vil være en hidtil uhørt politisering af sikkerhedsgodkendelser, hvis man fratager tidligere efterretningsledere dem som svar på kritik, skriver nyhedsbureauet AP.

/ritzau/Reuters