MeToo er nået til Mekka: »Det var det sikreste sted, jeg kunne forestille mig. Det viste sig at være komplet modsat«

Det startede i Hollywood og bredte sig så til teaterfaget, restaurationsbranchen, kontorer og universiteter verden over.

Nu er #MeToo nået til Mekka.

Det, der for alvor fik hashtag-snebolden til at rulle, var, da den egyptisk-amerikanske feminist Mona Eltahawy tweetede sin fortælling om, hvordan hun som 15-årig blev krænket under pilgrimsfærden til Mekka, hajj. Hun sluttede tweetet med ordene: Lad os bruge #MosqueMeToo.

Mona Eltahawy havde holdt historien for sig selv, indtil hun hørte om andre kvinder med lignende oplevelser fra Mekka.

»Det blev klart for mig, hvad det var, vi alle havde været for skamfulde til at sige højt – selv om vi tydeligvis ikke havde noget at være flove over – fordi Mekka og hajj er helligt. Men det er en helligdom, som krænkerne misbruger. De ved, at kvinder vil være for skamfulde eller for bange til at sige fra,« skrev hun også.

I have shared my experience of being sexually assaulted during Haj in 1982 when I was 15 in the hope that it will help fellow Muslim women break silence and taboo around their experience of sexual harassment/abuse during Haj/Umra or in sacred spaces. Let’s use #MosqueMeToo https://t.co/uDsZFDolgX — Mona Eltahawy (@monaeltahawy) 6. februar 2018

Hendes tweet blev delt mere end 2000 gange i løbet af de første 24 timer, og hashtagget spredte sig på engelske, arabiske, farsiske og kurdiske tweets. Mange kvinder fortalte deres egne oplevelser fra Mekka, hvor de var blevet befamlet.

»Jeg var naiv, da jeg tog derhen – Mekka var det sikreste sted, jeg kunne forestille mig. Det viste sig at være komplet modsat,« siger Alaa Yasin, en kvinde, der står frem i magasinet The Wire.

Alaa Yasin var i Mekka med sin bror. Under det rituelle løb rundt om kabaen mærkede hun en mand støde ind i hende gentagne gange og gnide sig op ad hende.

»Det var så tætpakket, at jeg ikke kunne se, hvem det var: Jeg ville ikke anklage nogen for det. Så jeg fik min bror til at gå bag mig resten af tiden,« siger hun.

Ifølge Mona Eltahawy mødte en del muslimske kvinder først hendes historie med holdningen, at hun skulle fortie det, fordi den kunne få »muslimer til at se dårlige ud«.

a young guy touched my body just next to Al-Masjid Al-Nabawi in Medina, Saudi Arabia. I was 15 years old and he was in his 20s.

I thaught Madina is a safe city, but I was wrong.

I'll never forget and forgive.#MosqueMeToo — روباه‌دخت (@rubahdokht) 9. februar 2018

#MosqueMeToo I was sexually harassed in Umrah during Tawaf.I thought it was accidental but he kept groping me. I mean if men can’t discipline themselves even in the HOLIEST place on earth then I’ve truly lost hope in men to ever stop harassing us. We just want to be safe. — مادري (@SherlockCloset) 9. februar 2018

I’m a Muslim man and I went to umrah. I am deeply sorry for the bad things you have experienced. It surprised me very much because Umrah-Haj very special and harmless things for a Muslim. Sexual harassment is unacceptable behavior, whether it is in Makkah or Vegas#MosqueMeToo — benji (@and89039636) 9. februar 2018

Kritikere beskylder kvinderne for at være marionetter i islamofobiske bevægelser eller en del af vestlig propaganda. Andre deler ganske enkelt historier om, at de har haft gode oplevelser under deres hajj og har følt sig sikre.

Både kvinder og mænd har meldt positivt tilbage på #MosqueMeToo. En del af dem peger på det vigtige i, at krænkelser hverken har noget at gøre med ens påklædning, eller hvor man er.

Hvert år tager omkring to millioner mennesker på pilgrimsfærd til Mekka i Saudi-Arabien. Kvinder udgør omkring lidt under halvdelen af de pilgrimme, viser tal fra myndighederne i Saudi-Arabien.

Mekka er den vigtigste by i islam. Byen er fødested for profeten Muhammed og også der, hvor han fik sin første åbenbaring. Som troende muslim er man pålagt at udføre en pilgrimsfærd til Mekka mindst én gang i livet, hvis man er i stand til det økonomisk og fysisk.

Mona Eltahawy opfordrer imamen i Mekka til at holde en prædiken, khutba, om krænkelser under pilgrimsfærden. Desuden håber hun, at politiet, der er til stede i Mekka, vil have større fokus på de problemer, kvinder oplever.