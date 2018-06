Merkel: Topmøde giver ingen samlet aftale om migration

EU-landene kommer til at misse deres egen deadline om at lande en omfattende reform af EU's asylsamarbejde på et topmøde i næste uge.

Det siger den tyske forbundskansler, Angela Merkel, søndag ved ankomsten til et minitopmøde i Bruxelles.

- Vi ved, at Det Europæiske Råd (topmødet, red.) desværre ikke vil få en samlet løsning på migrationsproblemet, siger Merkel.

- Det er derfor, at der vil være bilaterale og trilaterale aftaler.

- Hvordan kan vi hjælpe hinanden, uden altid at vente på alle 28 medlemmer, men tænke på, hvad der er vigtigt for hvem, siger hun.

Det er først og fremmest alle forslag om tvungen omfordeling af flygtninge i EU, der forhindrer en reform af asylsamarbejdet.

Netop det forslag splitter EU-landene allermest, og ikke mindst en række østeuropæiske lande er lodret imod.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) glæder sig over, at der er kommet mere fokus i EU på at gribe ind, før migranterne når frem til Europa, i stedet for på at fordele dem imellem sig.

- Og vi får det ikke løst i Europa, siger Lars Løkke Rasmussen.

- Vi får det løst ved at have nogle sikre grænser og et differentieret tæt samarbejde med de lande, hvorfra de økonomiske migranter kommer, så de slet ikke når Europa, siger han.

For at lette presset på EU-landene har Danmark og Østrig foreslået et europæisk pilotprojekt i form af et udrejsecenter uden for EU.

Han har tidligere sagt, at sådan et center skal ligge i et land, der ikke står øverst på migranternes ønskeseddel.

I et udkast til konklusioner på EU-topmødet i den kommende uge bliver der desuden lagt op til at etablere regionale modtagecentre.

Flere EU-ledere peger søndag på, at disse centre blandt andet kan ligge i Nordafrika og modtage migranter, der bliver reddet på Middelhavet.

- Sådan nogle centre skal sørge for en hurtig vurdering for at skelne mellem økonomiske migranter og dem, der har brug for international beskyttelse, hedder det i udkastet.

Hensigten er at fjerne incitamentet til at sejle ud fra Nordafrika for at nå over havet og få fodfæste i Europa.

Minitopmødet søndag skal forberede det egentlige EU-topmøde fire dage senere.

Det er indkaldt af EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, fordi et internt tysk opgør om migration truer med at vælte Merkels regering.

Merkel har derfor akut behov for hurtige løsninger, der kan lette presset på Tyskland.

