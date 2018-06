Merkel styrer mod nederlag - mandag kan grænsebommene gå ned

Tiden er ved at løbe ud for Angela Merkel, der på torsdagens EU-topmøde er under pres for at levere et asylpolitisk gennembrud. Slår Merkels mission fejl, kan Tysklands indenrigsminister trække tæppet væk under kansleren og udløse lukkede grænser ned gennem Europa.