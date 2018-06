Merkel kalder til krisemøde med seks EU-lande om asylballade

Den tyske forbundskansler er under voldsomt pres fra sin egen regering for at lande en løsning på asylkrisen i Europa - og i særdeleshed i hjemlandet.

Angela Merkel mødes søndag med kolleger fra Østrig, Italien, Frankrig, Grækenland, Bulgarien, Spanien og Malta i Bruxelles.

Det bekræfter EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, på Twitter.

»Jeg indkalder til et uformelt arbejdsmøde om migration og asylspørgsmål i Bruxelles søndag,« skriver Juncker blandt andet.

I am convening an informal working meeting on migration and asylum issues in Brussels on Sunday, in order to work with a group of Heads of State or Government of Member States interested in finding European solutions ahead of the upcoming #EUCO. #MigrationEU pic.twitter.com/qXJaghR20v — Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) 20. juni 2018

Lederne skal drøfte en mulig fælles løsning på udfordringerne, som har været diskuteret på topmøde efter topmøde, siden antallet af flygtninge og migranter i Europa for alvor tog fart for tre-fire år siden.

Merkel har lovet regeringspartneren CSU, at hun vil aftale en stor europæisk løsning. CSU har truet med at trodse regeringssamarbejdet, hvis ikke en tilfredsstillende aftale er på plads inden 1. juli.

EU-landenes 28 stats- og regeringschefer mødes i slutningen af juni til et møde, hvor man skal drøfte asylproblemerne.

Det har længe været målet, at landene på netop det topmøde skulle blive enige om en plan, efter at de fælles asylregler i Dublin-forordningen i praksis er brudt sammen.

/ritzau/