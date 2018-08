Mere #MeToo i nat: Bevægelsens frontkvinde afviser overgreb på ung knægt

Tysk skuespillerinde anklager Harvey Weinstein for voldtægt

Den tyske skuespillerinde Emma Loman anklager den tidligere filmproducent Harvey Weinstein for voldtægt og vold.

Det fremgår af et søgsmål indgivet i Los Angeles mandag.

Skuespillerinden anklager Weinstein for at have voldtaget hende under filmfestivalen i Cannes tilbage i 2006.

Emma Loman siger, at hun mødte Weinstein i 2004 under en filmfestival i Venedig, og at han senere inviterede hende til Cannes for at diskutere hendes karriere.

Ifølge Emma Loman tøvede hun først med at takke ja til invitationen. Men Weinstein var vedholdende og fik blandt andet sin assistent til at kontakte Loman op mod 30 gange om dagen. Til sidst sagde hun ja.

I Cannes opfattede Loman Weinstein som »meget professionel«, når de var i selskab med andre. Men det ændrede sig, da han på et tidspunkt inviterede hende med op i sin hotelsuite, siger hun.

»Ved ankomsten til Weinsteins suite droppede han hurtigt sin professionelle opførsel. I stedet overmandede han Loman og voldtog hende,« står der i søgsmålet, der blev indgivet mandag.

Harvey Weinstein gjorde det flere gange klart for Loman, at han kunne ødelægge hendes karriere, hvis hun stod frem, står der i søgsmålet:

»Frygten for, at ingen ville tro hende samt et muligt modangreb fra så magtfuld en person gjorde, at Loman tav.

I forvejen er 66-årige Weinstein blevet beskyldt for at have begået voldtægt og andre seksuelle overgreb mod over 70 kvinder.

De fleste af kvinderne er skuespillerinder og andre ansatte i filmbranchen, hvor Weinstein i mange år har været et stort navn.

Beskyldningerne mod ham blev startskuddet på #MeToo-bevægelsen, der på sociale medier bredte sig over det meste af verden.

Først efter afsløringerne i 2017 »følte Loman sig sikker ved at stå frem«, står der i sagsmålet.

Weinstein har flere gange afvist alle anklager om, at han skulle have haft sex med kvinderne mod deres vilje.

/ritzau/AFP

#MeToo-frontkvinde nægter sig skyldig i anklager om overgreb

Den italienske skuespiller og #MeToo-frontkvinde Asia Argento afviser at have begået et seksuelt overgreb mod en mindreårig teenager i 2013.

Hun kalder derimod anklagerne for en del af »en langvarig hetz« mod hende, skriver nyhedsbureauet AFP.

The New York Times skrev i søndags, at Argento har aftalt at betale 380.000 dollar til skuespiller Jimmy Bennett, som anklager hende for at have begået et seksuelt overgreb mod ham, da han var 17 år, og hun var 37.

Avisen forsøgte forgæves at få en kommentar fra Argento. Hun har efterfølgende udsendt en meddelelse, hvori hun afviser alle anklager.

»Jeg benægter og modsætter mig på det kraftigste anklagerne i The New York Times artikel, som har cirkuleret i nationale og internationale medier,« lyder det i meddelelsen.

»Jeg er dybt chokeret og såret over at have læst disse nyheder, som er fuldstændigt falske. Jeg har aldrig haft et seksuelt forhold til Bennett,« skriver hun videre.

Asia Argento var en af de første til offentligt at anklage produceren Harvey Weinstein for seksuelle overgreb og har dermed gjort sig til en af frontkvinderne i den verdensomspændende #MeToo-kampagne.

I artiklen i New York Times anklages hun for selv at have begået et seksuelt overgreb mod den 20 år yngre Bennett, som hun i 2013 skulle have inviteret ind på et hotelværelse og forgrebet sig på.

Ifølge avisen har hun efterfølgende indgået en aftale om betaling med Bennett omkring oktober sidste år, da beskyldningerne for alvor begyndte at rulle imod Weinstein.

Men i meddelelsen skriver Argento nu, at Bennett derimod kontaktede hende og hendes nu afdøde kæreste, den berømte kok Anthony Bourdain, i et forsøg på at få penge fra dem, skriver Reuters.

Argento skriver, at Bennett var »i voldsomme økonomiske problemer«, og at Bourdain vurderede, at Bennet var »farlig«.

Derfor overtalte Bourdain Argento til at betale pengene med det formål, at Bennett ikke længere skulle genere parret, skriver Argento.

Politiet i Los Angeles vil nu undersøge anklagerne mod Argento.

/ritzau/

Cohen: Trump beordrede mig til at begå forbrydelse

Michael Cohens advokat siger, at Cohen under ed har forklaret, at Donald Trump har beordret ham til at begå en forbrydelse.

Cohen, der er Donald Trumps tidligere advokat, erklærede sig tirsdag skyldig i en række punkter om økonomisk kriminalitet.

»I dag rejste han (Cohen, red.) sig op og vidnede under ed om, at Donald Trump beordrede ham til at begå en forbrydelse ved at betale to kvinder med det primære formål at påvirke valget,« siger Michael Cohens advokat, Lanny Davis.

Michael Cohen har valgt at erklære sig skyldig, således at hans familie kan få fred og komme videre, tilføjer advokaten.

Cohen har erklæret sig skyldig i skattesvindel og svindel med midler i forbindelse med valgkampen. Han har også erkendt, at han har givet forkerte oplysninger til et pengeinstitut.

Anklagemyndigheden har undersøgt Cohens rolle i de store udbetalinger af penge til den tidligere pornostjerne Stormy Daniels, som fik betaling for at tie stille om, at hun angiveligt har haft sex med præsidenten.

»Hvis disse betalinger var en forbrydelse for Michael Cohen, hvorfor skulle de så ikke også være en forbrydelse for Donald Trump,« siger Lanny Davis.

Han henviser til betalingen på 130.000 dollar til Stormy Daniels og en betaling på 150.000 dollar til den tidligere Playboymodel Karen McDougal.

Donald Trump nægter at have haft en affære med begge kvinder.

I Trump-lejren forholder man sig roligt trods beskyldningerne fra Cohen.

Anklagerne har ifølge Donald Trumps advokat - den tidligere New York-borgmester Rudy Giuliani - intet med præsidenten at gøre.

»Der er ingen anklager om ulovligheder mod præsidenten i regeringens tiltaler mod Hr. Cohen,« udtaler Giuliani i en erklæring.

»Det er tydeligt, som anklageren også noterede, at Hr. Cohens handlinger er et udtryk for et mønster af løgne og uærlighed over en længere periode,« tilføjer han.

/ritzau/Reuters

Los Angeles betaler 12 millioner til skuddræbt mands familie

Los Angeles skal betale knap to millioner dollar i erstatning til familien til en hjemløs mand, der blev skudt og dræbt af politiet i marts 2015.

Det vedtog byrådet tirsdag med stemmerne 12 for og to imod.

43-årige Charly »Afrika« Keunang fra Cameroun befandt sig foran sit telt, der var placeret på et fortov i byen, da han blev skudt fem gange af politiet.

Et vidne optog episoden på sin mobiltelefon og lagde videoen ud på internettet.

I videoen kan man se, at Charly Keungang var ubevæbnet. Alligevel eskalerede situationen, da en af betjentene råbte, at den hjemløse mand havde en pistol på sig.

Videoen gik viralt og blev set af flere millioner mennesker.

Den daværende politichef i Los Angeles, Charlie Beck, forklarede efterfølgende, at betjentene var rykket ud til stedet efter en anmeldelse om røveri. Han forsvarede skyderiet og sagde, at det var berettiget.

Samtidig afviste embedsmænd at lægge sag an mod de politibetjente, der havde været involveret. Begrundelsen var, at de havde handlet i selvforsvar.

Skuddrabet og de efterfølgende reaktioner fra politiet fik folk til at protestere - både på de sociale medier og på gaderne.

I maj vedtog en føderal jury, at de to betjente skulle betale en skadeserstatning til Charly Keungangs familie.

Erstatningen på i alt 12 millioner kroner vil gå til Charly Keungangs forældre og søster.

/ritzau/AFP

Fem aktivister risikerer dødsstraf i Saudi-Arabien

Saudi-Arabiens offentlige anklager går efter at få fem menneskerettighedsaktivister, der i øjeblikket afventer at komme for retten, idømt dødsstraf.

Det oplyser flere menneskerettighedsorganisationer, herunder Human Rights Watch (HRW).

En af de fem aktivister er Israa al-Ghomgham, der har siddet fængslet siden 2015. Hun menes at være den første kvindelige menneskerettighedsaktivist, der risikerer dødsstraf i Saudi-Arabien.

Sarah Leah Whitson, der er direktør for Human Rights Watch i Mellemøsten, kalder straffen »uhørt«:

»Enhver henrettelse er forfærdelig, men at gå efter dødsstraf til aktivister som Israa al-Ghomgham, der ikke engang er anklaget for voldelig opførsel, er uhørt.«

Israa al-Ghomgham er en prominent shiamuslimsk aktivist, der blandt andet dokumenterede massedemonstrationer i landet tilbage i 2011.

Al-Ghomgham og hendes mand blev begge arresteret i deres hjem i 2015 og har siddet fængslet siden.

Shiamuslimer er en minoritet i Saudi-Arabien. Flere anklager sunnimuslimske myndigheder for at forstyrre eller forbyde shiamulimers religiøse ceremonier. Og for at give shiamuslimer dårligere arbejds- og uddannelsesvilkår.

Det afviser regeringen.

Saudi-Arabien har tidligere henrettet shiamuslimske aktivister for, hvad menneskerettighedsgrupper kalder »politisk motiverede beskyldninger«.

På de sociale medier florerer der rygter om, at de fængslede aktivister allerede er blevet henrettet. Det afviser flere aktivistgrupper dog.

Siden maj er et tocifret antal saudiarabiske kvindeaktivister - herunder flere ikoner i landets kvindebevægelse - blevet fængslet, vurderer FN.

Flere er anklaget for at samarbejde med "«fjender af landet«, mens enkelte er blevet løsladt igen.

Tidligere på måneden blev de to prominente aktivister Nassima al-Sadah og Samar Badawi arresteret.

Samar Badawi er en prisvindende menneskerettighedsforkæmper og søster til bloggeren Raif Badawi, der i 2012 blev idømt ti års fængsel og 1000 piskeslag for blandt andet at kritisere islam på sin blog.

/ritzau/Reuters