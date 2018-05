Mens du sov: USA indkalder FNs Sikkerhedsråd efter angreb i Gazastriben

USA har sent tirsdag aften indkaldt til et ekstraordinært møde i FNs Sikkerhedsråd.

Det sker, efter at militante i Gazastriben tirsdag sendte over 25 mortérgranater ind over det sydlige Israel.

»Sikkerhedsrådet bør være forarget og reagere på disse seneste voldshandlinger rettet mod israelske civile,« siger USA's FN-ambassadør, Nikki Haley, ifølge nyhedsbureauet dpa.

»Og det palæstinensiske lederskab må stå til ansvar for hvad, det lader ske i Gaza,« tilføjer Haley.

Mødet i Sikkerhedsrådet ventes at finde sted onsdag aften amerikansk tid.

Beskydningen af Israel tidligt på dagen var den hidtil mest intense siden krigen mellem Israel og palæstinensiske Hamas brød ud i 2014, skriver nyhedsbureauet AP.

Ingen kom noget til under angrebet. De fleste mortérgranater blev uskadeliggjort af forsvarssystemet Iron Dome.

Militante i Gaza oplyser ifølge dpa, at der nu er indgået en våbenhvile med Israel.

»Vi forpligter os til våbenhvilen, så længe Israel forpligter sig til den,« siger Dawood Shihab, talsmand for gruppen Islamisk Jihad, i en erklæring.

Israel har dog endnu ikke bekræftet våbenhvilen, der hævder, at i alt 70 mortérgranater blev affyret fra Gaza tirsdag.

Israel svarede igen med mere end 30 luftangreb mod enklaven. Det oplyser talsmand for det israelske militær Jonathan Conricus.

Politisk kaos i Italien skaber uro på finansmarkederne

Både i USA og Asien skæver investorer nervøst til i Italien. Det Hvide Hus »holder nøje øje med situationen«.

Den politiske krise i Italien trækker røde spor på de globale finansmarkeder.

Tirsdag tog de amerikanske aktiemarkeder det største dyk i flere uger, og den fælleseuropæiske valuta, euroen, er også under pres.

»Aktierne i USA tager deres retning fra det, som sker i Italien,« lyder vurderingen fra seniorstrateg i Danske Bank Lars Skovgaard Andersen.

»Man er gået fra at stå over for en euroskeptisk italiensk regering til nu at stå over for et nyvalg, der kan blive til en afstemning om euroen. Det har betydet, at investorerne søger tilflugt i mere sikre investeringer. Væk fra aktierne,« tilføjer han.

Sent tirsdag dansk tid oplyser en talsperson for den amerikanske præsident, at »Det Hvide Hus holder nøje øje med situationen i Italien«, skriver Reuters.

Nervøsiteten har også spredt sig til Asien. Onsdag er aktiemarkedet i Tokyo åbnet med fald på 1,7 procent ifølge AP.

Samtidig fortsætter svækkelsen af euroen mod andre store valutaer. I forhold til den amerikanske dollar ligger euroen på det laveste niveau siden juli 2017 og er i løbet af maj faldet cirka fire procentifølge Reuters.

Italien har siden parlamentsvalget i marts forsøgt at få stablet en koalitionsregering på benene, men uden held.

Det senest mislykkede forsøg på at danne en regering udløste tirsdag den største stigning i landets obligationsrenter på en enkelt dag i 25 år ifølge Sydbank.

»Det afspejler, at investorerne er bekymrede for, at Italien vil forlade euroen,« skriver bankens cheføkonom, Jakob Graven.

Han anser dog det scenarie som helt usandsynligt, fordi »de italienske politikere vil næppe med fuldt overlæg køre Italien ud over afgrunden«.

Henrik Franck, der er direktør i Formuepleje, skriver i en kommentar, at Italiens problemer hurtigt kan ramme andre lande.

»Hvis Italien, der er EU's tredjestørste økonomi, når brexit er faldet på plads, forlader euroen og begynder at føre en endnu mere uansvarlig økonomisk politik, kan det få gældskrisen fra 2011-2012 til at blusse op igen.«

Finansministrene fra G7-gruppen, der omfatter verdens største industrilande, ventes at drøfte situationen i Italien, når de senere denne uge samles i Canada. Det oplyser en kilde i det amerikanske finansministerium natten til onsdag dansk tid til nyhedsbureauet AP.

Endnu en journalist findes dræbt i Mexico - sjette i 2018

Liget af en gennembanket journalist blev tirsdag fundet i byen Ciudad Victoria i det nordvestlige Mexico.

En journalist fra det landsdækkende dagblad Excelsior blev tirsdag fundet død i Mexico. Det oplyser chefredaktøren for avisen.

Drabet er det sjette på journalister og ansatte i mediebranchen i landet alene i 2018.

Liget af Hector Gonzales Antonio blev fundet på gaden i byen Ciudad Victoria i den nordvestlige stat Tamaulipas. Journalisten var efter alt at dømme blevet banket ihjel.

Drabet fandt sted, blot en uge efter at erhvervsjournalisten Alicia Diaz Gonzales blev fundet dræbt i sit hjem i Monterrey. Ligesom Hector Gonzales Antonio var hun også blevet banket ihjel.

For to uger siden blev tv- og radiojournalisten Juan Carlos Huerta skudt og dræbt i sin bil i den sydøstlige stat Tabasco.

Mexico har i mange år været plaget af blodige opgør mellem landets rivaliserende narkokarteller. Landet betragtes som et af de farligste at arbejde i for journalister.

Sidste år blev 13 journalister og ansatte i mediebranchen dræbt i Mexico. Det fremgår af en opgørelse fra Det Internationale Journalistforbund.

Det var flere end noget andet land i verden.

Russisk journalist dræbt af skud i Ukraine

En Kreml-kritisk journalist, der havde forladt Rusland, fordi han frygtede for sit liv, er dræbt i sit hjem.

Den fremtrædende russiske journalist Arkadij Babtjenko er blevet skudt og dræbt i sit hjem i den ukrainske hovedstad, Kijev. Det oplyser politiet i Kijev.

Babtjenko var en af Ruslands mest kendte krigskorrespondenter og tidligere soldat. Men han havde forladt sit hjemland, fordi han frygtede for sit liv.

Ukrainsk politi oplyser, at Babtjenkos kone fandt ham blødende i deres lejlighed i Kijev og ringede efter en ambulance. Han døde på vej til hospitalet.

Politiet tilføjer, at der er mistanke om, at drabet på Babtjenko var knyttet til hans professionelle aktiviteter.

Journalisten var blandt andet kritisk over for Ruslands præsident, Vladimir Putin.

Hans kritik af russiske bombardementer i Syrien er også blevet mødt med kraftige reaktioner fra russiske politikere.

Desuden har han betegnet Rusland som en aggressor mod Ukraine.

På spørgsmålet om, hvad politiet mener, der ligger bag drabet, svarer Kijevs politichef, Andrij Krijstjenko, til tv-stationen 112:

»I første omgang hans professionelle aktivitet.«

Ukrainske myndigheder har offentliggjort en tegning af en mand, de mistænker for at være Babtjenkos morder. Tegningen viser en kasketklædt mand med gråt skæg på omkring 40 til 45 år.

Arkadij Babtjenko, som blev 41 år, blev i 2015 hædret med Tucholsky-prisen af den svenske forfatterforening Pen, skriver nyhedsbureauet TT.

Prisen gives til forfattere og journalister, der har ydet en særlig indsats for ytringsfriheden. Tidligere modtagere af prisen tæller blandt andre Svetlana Aleksijevitj og Masha Gessen.

Arkadij Babtjenko er ikke den første journalist, der mister livet i Kijev de seneste år. For to år siden blev en hviderussisk journalist ved navn Pavel Sjeremet dræbt i en bileksplosion.

Sjeremet var kendt for sine kritiske holdninger til sit hjemlands styre og sit venskab med den dræbte russiske oppositionspolitiker Boris Nemtsov.

Ruslands udenrigsministerium har efter mordet på Babtjenko udsendt en meddelelse, hvori de kritiserer, at journalister bliver myrdet uden konsekvenser i Ukraine.

Britisk bus kører ind i omkring 25 køretøjer og kvæster 14

En person er anholdt for hensynsløs kørsel efter at en bus i engelske Dartford pløjede ind i flere biler.

En bus er tirsdag aften kørt ind i "omkring 25" køretøjer og har kvæstet 14 mennesker i Dartford øst for den britiske hovedstad, London. Det oplyser politiet i Kent på Twitter.

Det står ikke klart, hvordan hændelsen er foregået, men ifølge politiets opslag på Twitter er en person anholdt for hensynsløs kørsel.

På mediet Sky News' hjemmeside kan man se et billede af en bus, der er kørt mellem to kørebaner op i to biler.

Man kan ikke på billedet umiddelbart tyde, hvorvidt der er tale om en ulykke, eller hvilken tilstand bussens fører er i.

Andre billeder viser biler med store skader på alt fra kofangere over bagagerum til forlygter.

En af de 14 personer har haft behov for ekstra ilt, skriver brandvæsnet i Kent på sin hjemmeside. Derudover karakteriseres de 14 personers skader som værende »mindre«.

Ulykken er sket i den centrale del af Dartford nær byens togstation, indkøbscenter og posthus. Politiet oplyser, at man har lukket vejen, mens man undersøger, hvad der forårsagede ulykken.

Oliver Monahan, der er områdedirektør for busselskabet Arriva i Kent og Surrey i Storbritannien, siger til Sky News:

»Arriva kan bekræfte, at en bus er kollideret med et antal køretøjer på Hythe Street i Dartford tirsdag aften.«

»Der er meldinger om sårede, og i øjeblikket er vores prioritet at støtte beredskabstjenesterne.«

