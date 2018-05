Mens du sov: USA blokerer for FN-opfordring til undersøgelse af Gaza-vold

USA har blokeret for en opfordring fra FN's Sikkerhedsråd om en uafhængig undersøgelse af den dødbringende vold på grænsen mellem Israel og Gaza mandag.

Det oplyser unavngivne diplomater ifølge nyhedsbureauet AFP.

I forbindelse med USA's åbning af sin ambassade i Jerusalem er mindst 58 palæstinensere ifølge sundhedsmyndigheder blevet dræbt og over 2700 såret under mandagens sammenstød med israelsk militær.

- Sikkerhedsrådet udtrykker forargelse og sorg over drabene på palæstinensiske civile, der udøver deres ret til fredelig protest, står der i et udkast af udtalelsen, som AFP har set.

- Sikkerhedsrådet opfordrer til en uafhængig og transparent undersøgelse af disse hændelser for at sikre, at de ansvarlige bliver stillet til ansvar.

Kuwait, der for tiden har plads i FN's Sikkerhedsråd, har bedt om et hastemøde i rådet tirsdag som reaktion på mandagens blodige uroligheder. Det oplyser diplomater til nyhedsbureauet Reuters.

Inden den formelle anmodning begrundede Kuwaits FN-ambassadør, Mansour al-Otaibi, overvejelserne over for journalister i FN-hovedkvarteret i New York.

- Vi har fordømt, hvad der er sket. Nu får vi se, hvad rådet kan gøre, sagde al-Otaibi ifølge AFP.

FN-ambassadøren fortalte videre, at han er i dialog med de øvrige arabiske lande og den palæstinensiske FN-ambassadør.

Mandagens mange dødsfald har desuden fået flere lande til at hjemkalde ambassadører.

Det gælder indtil videre den tyrkiske ambassadør i USA, den tyrkiske ambassadør i Israel og Sydafrikas ambassadør i Israel.

Mandag var den blodigste dag i den israelsk-palæstinensiske konflikt siden krigen i Gaza i 2014.

Israel hævder, at landet blot forsvarer sine grænser og anklager Hamas, som styrer Gazastriben, for at bruge protesterne som røgslør for angreb.

/ritzau/

Læs også Hvilket Israel ønsker Europa at samarbejde med?

Lande hjemkalder ambassadører over dræbte palæstinensere

Mindst 58 dræbte palæstinensere under ambassadeåbning får Sydafrika og Tyrkiet til at hjemkalde ambassadører.

Der er byttet rundt på afsnittene i brødteksten, således at Tyrkiet er kommet op og Sydafrika rykket ned.

Derudover er de sidste tre afsnit tilføjet.

Israelske styrker har ifølge palæstinensiske sundhedsmyndigheder dræbt 55 palæstinensere mandag på grænsen til Gaza i forbindelse med åbningen af USA's ambassade i Jerusalem.

De mange dødsfald får nu flere lande til at hjemkalde ambassadører.

Den tyrkiske ambassade i Washington oplyser således, at den tyrkiske ambassadør i USA bliver kaldt hjem. Ifølge nyhedsbureauerne dpa og AP bliver også den tyrkiske ambassadør i Israel kaldt hjem til konsultationer.

I en erklæring kalder Tyrkiet de mange drab på palæstinensere mandag en "massakre".

Også Sydafrika hjemkalder sin ambassadør i Israel. Det sker "med øjeblikkelig virkning", oplyser landets udenrigsministerium i en erklæring ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Grundet det uovervejede og alvorlige angreb fra Israel har den sydafrikanske regering besluttet at kalde ambassadør Sisa Ngombane hjem med øjeblikkelig virkning, indtil andet bliver oplyst, skriver ministeriet.

- Ofrene deltog i en fredelig protest mod den provokerende indvielse af den amerikanske ambassade i Jerusalem, skriver ministeriet videre og tilføjer:

- Sydafrika fordømmer den voldelige aggression fra de israelske væbnede styrker.

Volden brød ud i forbindelse med den officielle åbning af USA's ambassade i Jerusalem og har efterladt mindst 55 døde og flere end 1200 såret.

Mandag var den blodigste dag i den israelsk-palæstinensiske konflikt siden krigen i Gaza i 2014.

Mens volden altså har fået flere lande til at kalde sine ambassadører hjem, oplyser amerikanske embedsmænd, at USA vil indsætte marinesoldater ved landets ambassader i Israel, Jordan og Tyrkiet.

Marinesoldaterne skal være med til at øge sikkerheden omkring ambassaderne.

Det oplyser talsmand for marinekorpset kaptajn Ryan E. Alvis ifølge AP dog uden at give yderligere detaljer om antallet af soldater

/ritzau/

Læs også Palæstinensere før massedemonstrationer: »I det sekund vi begynder at demonstrere, bliver vi smidt i fængsel eller skudt«

Medie: Meghan Markles far melder afbud til bryllup

Prins Harrys kommende svigerfar, Thomas Markle, kommer ikke til brylluppet lørdag. Beslutningen er hans egen.

Når den amerikanske forhenværende skuespillerinde Meghan Markle lørdag smedes sammen med prins Harry, bliver det ikke hendes far, der følger hende op ad kirkegulvet.

Faderen, Thomas Markle, skal nemlig slet ikke med til det stort anlagte bryllup, fortæller han til det amerikanske medie TMZ.

Afbuddet skyldes et samarbejde mellem Thomas Markle og et paparazzibureau, der blev afsløret af det britiske medie The Daily Mail for få dage siden.

Billeder af faren, der prøver jakkesæt og kigger på billeder af datteren, har ifølge The Daily Mail indbragt ham 100.000 pund svarende til cirka 844.000 kroner.

Selv afviser Thomas Markle at have modtaget betaling for billederne.

Over for TMZ kalder han aftalen for "dum" og forklarer, at billederne udelukkende skulle bruges til at sætte ham i et bedre lys.

Siden den royale forlovelse blev offentliggjort i november sidste år, har fotografer flere gange ligget på lur for at tage billeder af Thomas Markle i lidet flatterende situationer - blandt andet når han har købt øl eller set "uhumsk" ud, siger han til TMZ.

Også Meghan Markles halvsøster, Samatha Markle, har meldt sig på banen for at forsvare deres far.

Hun påstår, at de opstillede billeder var hendes idé.

- Medierne fik ham til at fremstå dårligt, så jeg foreslog, at han for sin egen og for det britiske kongehus' skyld skulle få taget nogle positive billeder.

- Vi havde ingen idé om, at han ville blive udnyttet. Det var ikke for pengenes skyld, skriver Samatha Markle på Twitter.

Meghan Markle og prins Harry har dannet par siden 2016. I november sidste år offentliggjorde de deres forlovelse.

Brylluppet finder sted 19. maj på slottet Windsor, der ligger godt en times kørsel vest for London.

I kølvandet på skandalen har det britiske kongehus bedt offentligheden om at respektere Thomas Markle "i denne svære situation".

- Dette er et dybt personligt øjeblik for frøken Markle i dagene op til hendes bryllup. Hun og prins Harry beder endnu engang om forståelse og respekt for Thomas Markle i denne svære situation, sagde en talsperson for kongefamilien mandag.

/ritzau/

Læs også Flere forlod salen, da Triers nye film blev vist: Anmelder kalder det den »mest ubehaglige« filmoplevelse nogensinde

Rystet gæst efter Trier-premiere i Cannes: Jeg har kvalme

Omkring 200 gallagæster gik, før filmen var færdig, og der er delte meninger om Lars von Triers comeback.

Der var stående bifald, da Lars von Trier efter syv år som persona non grata ved filmfestivalen indtog Grand Theatre Lumiere i Cannes til premieren på "The House That Jack Built".

Men allerede kort tid efter at filmen, der handler om en seriemorder spillet af Matt Dillon, var gået i gang, udvandrede flere gallagæster fra visningen.

- For det første er den meget voldelig, og jeg synes, det er meningsløs vold. For det andet så bryder jeg mig ikke om den måde, han fremstiller kvinder på. Det er virkelig slemt, og det kan jeg ikke bakke op om, siger Helen, der ikke ønsker sit efternavn frem.

Også en mandlig gæst, der forlod visningen, inden filmen var halvvejs færdig, var langt fra i det muntre hjørne.

- Det er noget lort. Skal jeg skære brystet af dig? Eller skære din hals over? Han er jo skør. Han kan rende mig, lød det vredt.

Andre synes, at filmens seriemorder-tema hurtigt bliver for ensformigt.

- Jeg synes, den var lidt kedelig. Efter det fjerde, femte og sjette mord er det bare det samme. Jeg synes ikke, den er for meget, der er bare meget blod, og efter det første chok er den bare kedelig, siger Esmeralda Spadea, en af gallagæsterne.

Under filmen, der varer knap to en halv time, så Ritzaus udsendte omkring 200 mennesker forlade salen før tid.

En ung mand var så påvirket, at han rystede og havde det fysisk dårligt.

- Jeg har det ikke så godt, jeg har kvalme, fik han fremstammet.

Flere kvinder, der udvandrede fra filmen, mener, det er forargeligt, at Lars von Trier har fået lov til at vise en film med et - ifølge dem - så horribelt et kvindesyn. Specielt i disse tider, hvor der er stort fokus på sexisme og kvinders rettigheder.

- Det er virkelig en frygtelig fremstilling af kvinder. Der burde have været kvinder, der protesterede her, siger tyske Julia Dordel, der selv laver film.

- Jeg synes, det er vildt, at de viser den film her i Cannes, når man tænker på, hvor meget snak der er om, hvordan kvinder bliver fremstillet i branchen og i samfundet. Jeg har kvalme, siger hun.

Blandt gæsterne, der blev og så filmen færdig, var der dog flere positive meninger at spore.

- På en pervers måde kunne jeg godt lide den, siger en gæst ved navn Joseph.

- Det er moderne kunst, det er Lars von Trier. Det kommer ud på et. Jeg kunne godt lide den. Den er visuelt meget stærk, der er godt skuespil og en kæk dialog, siger Martha, der kun vil give sit fornavn.

Selv var instruktøren ganske tilfreds, da han forlod visningen.

- Jeg synes, det gik fint. Jeg ved ikke, hvem der har fundet på alt det lort, men en eller anden har, siger Lars von Trier til Ritzau.

Tirsdag morgen bliver filmen vist for verdenspressen i Cannes, og herefter vil anmeldernes domme falde.

/ritzau/