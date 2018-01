Mens du sov: Trump vil hjælpe drømmere og bruge 150 milliarder kroner på mur mod Mexico

Trump vil med glæde vidne under ed i Rusland-undersøgelse

USAs præsident, Donald Trump, sagde onsdag, at han vil være villig til at stille op til afhøring af særlig anklager Robert Mueller under ed i forbindelse med undersøgelsen af Ruslands rolle i USAs præsidentvalg i 2016.

»Jeg ser faktisk frem til det. Jeg ville gøre det under ed. Jeg vil gerne gøre det hurtigst muligt,« siger Donald Trump til en samling journalister i Det Hvide Hus.

Trump siger dog også, at det er svært at finde en dato for en afhøring.

»Det er op til mine advokater og alt det der,« siger Trump.

Rusland bliver beskyldt for at have forsøgt at påvirke præsidentvalget til Donald Trumps fordel. På samme måde beskyldes flere af Trumps tidligere medarbejdere for at have samarbejdet med Rusland.

Trump gentog også en række talepunkter, som han har ytret tidligere. Præsidenten sagde bl.a., at han ikke har forsøgt at forpurre efterforskningen af Ruslands angivelige indblanding i valget.

Den tidligere FBI-chef Robert Mueller er flere gange blevet kritiseret af Trump.

Mueller er udpeget til at undersøge to særlige forhold: om der er en forbindelse mellem Trump-lejren og Rusland samt præsidentens fyring af FBI-chef James Comey.

Justitsministeriet bekræftede tidligere på ugen, at James Comey blev afhørt i sidste uge af Robert Mueller.

Det samme blev USAs justitsminister, Jeff Sessions.

Sessions fortalte i marts sidste år, at han er inhabil i alle sager om valget i 2016. Det gælder også de undersøgelser, der er om russisk indblanding i valgkampen.

Sessions havde tidligere sagt, at han ikke var involveret i sagen om Rusland. Men det kom frem, at han havde undladt at fortælle Kongressen om to møder, han havde med Ruslands ambassadør under valgkampen.

Derfor blev Robert Mueller udpeget som særlig anklager.

/ritzau/AFP

Nordkorea rækker hånden frem mod syd

I en sjælden erklæring til »alle koreanere herhjemme og i udlandet« opfordrer Nordkorea til forbrødring med Sydkorea.

Meddelelsen er udsendt via det statslige nordkoreanske nyhedsbureau KCNA.

Ifølge erklæringen bør Nordkorea og Sydkorea arbejde på at forbedre »kontakt, rejse og samarbejde« mellem de to nationer. Det skal ske uden hjælp fra andre lande.

Erklæringen indeholder også en trussel over for alle lande, der skulle modarbejde forbrødringen mellem Nordkorea og Sydkorea. De lande vil blive »ødelagt«, lyder det.

Den nordkoreanske meddelelse blev udsendt, efter at der var blevet afholdt møde mellem regering og politiske partier.

Den indeholdt også en bøn til alle koreanere. De skal deltage i kampen for at afmontere de militære spændinger mellem landene og skabe et fredfyldt klima på halvøen, lyder det.

Militære spændinger på den koreanske halvø har nemlig været »en grundlæggende forhindring« for et bedre forhold mellem de to lande.

I den forbindelse prikker erklæringen også lidt til Sydkorea. Landet har for nylig gennemført militære øvelser med bl.a. USA. Men »nylige militære øvelser« har ikke tjent et godt formål, står der i erklæringen.

Der har på det seneste været venlige toner mellem de to lande.

Fremskridtet begyndte, da Nordkoreas leder, Kim Jong-un, i sin nytårstale sagde, at han håbede, at vinter-OL i Sydkorea blev en succes. Det var også her, at han åbnede op for sit lands deltagelse ved OL.

Det blev en realitet lørdag. Her kom det frem, at Nordkorea stiller med 22 udøvere til legene. Det sker i fem discipliner i tre sportsgrene.

/ritzau/Reuters.

Rektor tvunget til gå efter skandale med sportslæge

Rektor på Michigan State University Lou Anna Simon træder tilbage. Det oplyste hun onsdag aften amerikansk tid.

Simons opsigelse kommer i kølvandet på en skandale, der omhandler sportslægen Larry Nassar. Han blev tidligere på dagen idømt mellem 40 og 175 års fængsel for at have forgrebet sig seksuelt på gymnastikpiger og andre piger og unge kvinder.

Nassar arbejdede for Michigan State University og det amerikanske gymnastikforbund, som træner OL-gymnaster. Han var de amerikanske gymnasters læge gennem fire olympiske lege.

Mange af ofrene har kritiseret universitetet for at fejlhåndtere tidligere klager over Nassar. De mener, at han kunne være blevet stoppet langt tidligere, hvis skolen havde reageret.

I sit opsigelsesbrev skriver Lou Anna Simon, at når tragedier bliver politiseret, så er skyld uundgåeligt. Hun erkender, at hun som rektor er et naturligt fokus for vreden i denne sag.

Anna Lou Simon har været rektor på universitetet siden 2005.

Opsigelsen kommer, efter at universitets bestyrelse havde givet hende et ultimatum: Sig op eller bliv fyret.

De kvindelige gymnastikstjerner Simone Biles, Aly Raisman, Gabby Douglas og McKayla Maroney har de seneste måneder fortalt deres historier.

De har berettet, at Nassar forgreb sig på dem, mens de var i behandling hos ham.

»Hvis blot en voksen havde lyttet og havde haft modet og karakteren til at handle, så kunne denne tragedie have været afværget,« sagde Aly Raisman under onsdagens retsmøde.

I alt har 169 piger og kvinder fortalt, at Nassar har misbrugt dem.

/ritzau/AP

Trump åbner for statsborgerskab til unge drømmere

USAs præsident, Donald Trump, er åben for konceptet om at give unge indvandrere under Daca-ordningen statsborgerskab i USA om 10-12 år.

Det sagde han til journalister i Det Hvide Hus onsdag. Her forklarer han rammen for det lovforslag, han vil præsentere i næste uge vedrørende immigration.

Tidligere præsident Barack Obama indførte programmet Daca. Det omhandler unge indvandrere, som kom illegalt til USA som børn.

De risikerer at blive udvist, efter at den amerikanske regering i september sidste år ophævede Daca-ordningen, som lod dem blive i landet og studere eller arbejde i en periode.

Donald Trump gentager onsdag desuden sit valgløfte om at bygge en mur langs USAs grænse mod Mexico.

Han fortæller således, at han vil sætte 25 milliarder dollar - eller cirka 150 milliarder kroner - i en fond til at finansiere muren.

Det Hvide Hus oplyste tidligere onsdag, at det tror på, at både republikanere og demokrater i Kongressen vil støtte det nye lovforslag.

Det er bl.a. uenighed om Daca-programmet, der førte til, at det amerikanske statsapparat lukkede ned ved midnat mellem fredag og lørdag i sidste uge.

Donald Trump har givet sin justitsminister, Jeff Sessions, lov til at indstille Daca-programmet gældende fra marts.

Onsdag siger han dog til journalister, at han muligvis vil forlænge fristen, hvis ikke politikerne når til enighed om en aftale inden 5. marts.

Trump siger, at han vil tilbyde de såkaldte »drømmere« statsborgerskab om måske 10-12 år. Han tilføjer, at situationen med deres forældre, som er kommet til USA illegalt, er »vanskelig«.

Udmeldingen fra præsidenten signalerer et stort gennembrud. Det vurderer den republikanske senator Lindsey Graham. Graham er er en af de førende politikere i forhandlingerne.

»Præsident Trumps støtte til en åbning for statsborgerskab vil hjælpe os til at sikre vores grænser bedre, mens vi arbejder mod at modernisere et ødelagt immigrationssystem,« siger han.

»Med denne stærke udmelding fra præsident Trump er jeg sikker på, at vi nok skal finde en løsning på spørgsmålet om immigration,« tilføjer senatoren.

I Trumps lovforslag indgår desuden fem milliarder dollar til grænsesikkerhed. Samtidig vil han begrænse familiesponsorering af immigranter samt visumlotteriet.

/ritzau/Reuters

Lulas håb om genvalg som Brasiliens leder lider et knæk

En enig appeldomstol opretholder en dom for korruption mod Brasiliens tidligere præsident Luiz Inacio Lula da Silva.

Men ikke nok med, at dommen stadfæstes. Appeldomstolen hæver straffen fra ni et halvt års fængsel til 12 år og en måned, skriver dpa.

Samtlige tre dommere ved appeldomstolen i Porto Alegre vælger således at gå imod Lula.

Det betyder med stor sandsynlighed, at han ikke kan genopstille ved præsidentvalget senere i år.

Ifølge meningsmålinger har den 72-årige ekspræsident dobbelt så stor opbakning som sin nærmeste præsidentrival.

»Det eneste, jeg er sikker på, er, at jeg vil kæmpe til min dødsdag,« siger ger Lula i en tale onsdag i Sao Paolo til metalarbejdernes fagforening.

Han valgte ikke at være til stede i retten.

Efter dommen siger Lula da Silva ifølge nyhedsbureauet AFP til støtter i storbyen Sao Paolo.

»Nu vil jeg være en kandidat til præsidentembedet.«

Lula blev i juli sidste år idømt ni et halvt års fængsel for bestikkelse, der involverede det statslige olieselskab Petrobras.

Den 72-årige socialist og tidligere fagforeningsleder var Brasiliens præsident fra 1. januar 2003 til 1. januar 2011. En periode, hvor den brasilianske økonomi boomede på grund af landets store eksport af råvarer.

Lula vil stadig have muligheden for at føre sin appel videre ved en højere domstol i håb om at få omstødt dommen og igen blive valgbar.

Men efter dagens afgørelse er hans chancer minimale.

Kandidaterne ved præsidentvalget skal senest 15. august lade sig registrere til valget.

Lula har indtil nu været favorit til at genvinde den præsidentpost, han forlod i starten af 2011.

Ifølge den seneste meningsmåling støtter 36 procent ham. Det er dobbelt så meget som hans nærmeste rival.

Lula er en blandt en lang række politikere, der blev hvirvlet ind i korruptionssager i 2014.

Han blev beskyldt for at have fået forærende en strandvejsvilla i tre etager fra byggefirmaet OAS. Det skulle være til gengæld for at sikre en byggekontrakt med det statslige olieskab Petrobras.

/ritzau/Reuters