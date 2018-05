Mens du sov: Mueller åbner for stævning af Donald Trump i Rusland-sag

Mueller åbner for stævning af Donald Trump i Rusland-sag

Specialanklageren vil ifølge avis muligvis stævne præsidenten, hvis ikke han deltager frivilligt i granskning. Særlig anklager Robert Mueller vil muligvis stævne USA's præsident, Donald Trump, i forbindelse med de igangværende undersøgelser af Ruslands formodede indblanding i det amerikanske valg i 2016.

Således lød truslen fra Mueller under et møde med Donald Trumps advokater i marts.

Det skriver The Washington Post, der citerer fire unavngivne kilder med kendskab til sagen.

Muellers kommentar faldt, efter at præsidentens advokater havde sagt, at Donald Trump ikke var forpligtet til at tale med efterforskerne.

Det er angiveligt første gang, at Robert Mueller nævner muligheden for at stævne præsidenten.

Præsidentens tidligere advokat John Dowd bekræfter over for nyhedsbureauet Reuters, at Mueller nævnte muligheden for en stævning under mødet i marts.

Truslen fra Mueller blev ifølge The Washington Post startskuddet på flere ugers tumult blandt præsidentens advokater, der ikke kunne blive enige om, hvordan man skulle reagere på Muellers anmodning om en afhøring af præsidenten.

Diskussionerne førte i sidste ende til, at John Dowd trak sig fra sin stilling som Donald Trumps advokat.

Efter mødet indvilgede Muellers hold i at forsyne Donald Trumps advokater med mere konkrete oplysninger, om hvilke emner de ønskede at tale med præsidenten om.

På baggrund af disse oplysninger udarbejdede Donald Trumps advokater en liste med 49 spørgsmål, som de forventede, Muellers hold ville stille præsidenten.

The New York Times offentliggjorde listen med spørgsmål mandag.

Spørgsmålene omhandler både begivenheder, der fandt sted under valgkampen i 2016 og efter indsættelsen i januar 2017.

Med en stævning kan Robert Mueller tvinge præsidenten til at stille op i Højesteret, hvis ikke han indvilger i at medvirke frivilligt.

Trump dikterede ifølge læge ordret egen lægeerklæring

Donald Trump valgte selv, hvordan hans lægeerklæring op til præsidentvalget skulle formuleres, siger læge.

USA's præsident, Donald Trump, dikterede, hvad der skulle stå i hans egen lægeerklæring, som blev offentliggjort op til det seneste amerikanske præsidentvalg.

Det siger Trumps tidligere læge Harold Bornstein i et interview med CNN.

- Han dikterede hele erklæringen. Det var ikke mine ord.

- Han dikterede det, og så fortalte jeg ham, hvis der var noget, han ikke kunne skrive, siger Bornstein, der i tre årtier var Trumps personlige læge.

Harold Bornstein har ellers tidligere påstået, at det var ham, der formulerede lægeerklæringen, men nu skifter han altså forklaring.

I lægeerklæringen stod der blandt andet, at præsidentkandidatens fysik var "ekstraordinær".

- Hans fysiske styrke og stamina er ekstraordinær. Hvis han bliver valgt (som præsident, red.), kan jeg klart meddele, at han bliver det sundeste menneske nogensinde valgt til præsidentembedet, skrev Bornstein i erklæringen.

I interviewet med CNN fortæller Harold Bornstein desuden om en episode sidste år, hvor tre "høje mænd" fra Det Hvide Hus pludselig dukkede op i hans lægepraksis og stjal præsidentens lægejournal.

- De brasede gennem døren, skræmte sekretæren og skubbede en patient til side, påstår Bornstein.

Men det afviser talsmand for Det Hvide Hus Sarah Sanders.

- Som en standardprocedure har Det Hvide Hus' lægeafdeling taget ejerskab over præsidentens lægejournal, siger Sanders på et pressemøde.

Det er normalt, at præsidenter bliver tilset af en læge direkte tilknyttet Det Hvide Hus. En stilling, Harold Bornstein ikke er blevet tilbudt.

Adspurgt hvorvidt den beslutning har skuffet ham, svarer Bornstein CNN:

- Jeg håbede på, at jeg ikke ville blive spurgt. Ligner jeg en mand, der har lyst til at blive læge i Det Hvide Hus?

Det Hvide Hus har endnu ikke kommenteret udtalelserne om, at Donald Trump selv skal have formuleret sin lægeerklæring.

FN-ansatte er anklaget for 54 seksuelle overgreb i 2018

Ansatte i FN er blandt andet anklaget for at have forgrebet sig på 13 piger under 18 år.

FN har i årets første tre måneder modtaget 54 anmeldelser om seksuelle overgreb, der skal være begået af organisationens egne ansatte.

Anklagerne omfatter i alt 66 ofre, inklusive 13 piger under 18 år. Derudover er aldrene på 16 andre påståede ofre ukendte.

Fælles for de 66 personer er, at de har meldt overgrebene til FN i perioden fra 1. januar til 31. marts.

Det siger en talsmand for FN's generalsekretær, António Guterres, tirsdag.

- Alle anklager rettet mod vores ansatte underminerer vores værdier og principper og det offer, som vores ansatte, der arbejder med stolthed og professionalisme i nogle af verdens farligste områder, bringer, siger talsmand Farhan Haq.

Af de 54 anklager skal 14 overgreb være begået under fredsbevarende operationer. 18 er angiveligt begået internt i FN's agenturer og fonde.

FN's fredsbevarende operationer har de seneste år været rystet af anklager om voldtægt og seksuelle overgreb.

Sidste år blev en gruppe congolesiske FN-operatører sendt hjem fra Den Centralafrikanske Republik efter omfattende anklager om seksuelle overgreb under en fredsmission.

FN-generalsekretær António Guterres har lovet at udrydde seksuelle overgreb i organisationen.

Gerningsmænd affyrer skud mod kiosk på Frederiksberg

Politiet leder efter to formodede gerningsmænd efter et skyderi på Frederiksberg sent tirsdag aften.Syv skud blev sent tirsdag aften affyret mod en kiosk på Godthåbsvej på Frederiksberg.

Kiosken var lukket, da skyderiet fandt sted.

Det oplyser Københavns Politi.

- Klokken 23:45 får vi en anmeldelse om, at flere skud er affyret mod en kiosk. Ingen personer er kommet til skade, siger vagtchef Henrik Stormer.

Flere vidner har hørt skuddene blive affyret. Efterfølgende er to sortklædte mænd set løbe fra stedet mod Bentsensvej.

- Gerningsmændene vurderes til at være 20-30 år. De er formentlig løbet hen til et flugtkøretøj, men det kan vi ikke slå fast endnu, siger vagtchefen.

Onsdag morgen er der fortsat ingen anholdte i sagen.

Og selv om motivet til skyderiet fortsat er ukendt, mener politiet ikke, at der er tale om bandeskyderi.

- Der er ingen indikationer på, at det skulle have tilknytning til bandekriminalitet, siger efterforskningsleder Aaron Newman.

Politiet er meget interesseret i at høre fra eventuelle vidner.

- Skyderiet er sket i et beboelsesområde, så der har været en del vidner. Der kan være nogen, vi endnu ikke har talt med, og det er vi selvfølgelig meget interesserede i, siger efterforskningslederen.

