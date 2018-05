Mens du sov: To børn ramt af skud i hovedet i forstad til London

To børn på 13 og 15 er blevet ramt af skud i hovedet i en forstad til London. To danskere skal for retten i Grækenland tiltalt for menneskesmugling - ifølge dem selv hjalp de bådflygtninge. Libanons indenrigsminister Nohad Machnouk har meldt ud, at 42,9 pct. har stemt ved gårsdagens valg. Og så mener fransk minister, at Air France hænger i en tynd tråd. Få overblik over nattens begivenheder her.