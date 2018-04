Mens du sov: Tidligere betjent mistænkt for at være »The Golden State Killer« med 12 drab og 45 voldtægter

Eks-politimand anholdt for serie af drab i USA i 1970'erne

En tidligere betjent mistænkes for at stå bag 12 drab og 45 voldtægter i Californien i 1970'erne og 1980'erne.

Tirsdag blev en 72-årig forhenværende politibetjent anholdt i Sacramento og sigtet for foreløbigt to drab. Sigtelsen mod den mistænkte, Joseph James DeAngelo, ventes at blive udvidet.

Politiet mener, at han er manden, der skabte frygt og rædsel blandt indbyggere i dele af Californien tilbage i 1970'erne og 1980'erne ved at begå mindst 12 drab, 45 voldtægter og over 120 indbrud.

Det var dna-beviser, som slutteligt førte til pågribelsen af DeAngelo, oplyser sagens efterforskere på et pressemøde onsdag i Sacramento.

Seriemorderen blev i sin tid af efterforskere og i pressen omtalt som både "The Golden State Killer", "The East Area Rapist" og "Original Night Stalker".

- Joseph James DeAngelo er blevet kaldt en masse navne af ordenshåndhævere. I dag er det vores fornøjelse at kalde ham den tiltalte, siger Tony Rackauckas, offentlig anklager i Orange County.

- Endelig, efter alle disse år, er det tilbagevendende spørgsmål, om hvem der begik disse frygtelige forbrydelser, lagt til ro, tilføjer han.

Tilsyneladende kom anholdelsen totalt bag på DeAngelo.

Politiet oplyser, at han virkede meget overrasket, da han blev anholdt foran sit hjem i en forstad til Sacramento, hvor han bor sammen med sin voksne datter og hendes barn.

DeAngelo var betjent i to politidistrikter i 1970'erne. I 1979 blev han smidt ud af korpset i kølvandet på beskyldninger om butikstyveri.

I 2016 gjorde FBI et nyt forsøg på at løse den gamle krimigåde og udlovede en dusør på 50.000 dollar - godt 300.000 kroner.

Gerningsmanden var kendt for at bryde ind til sine ofre, mens de sov, hvorefter han voldtog kvinden og derefter dræbte både kvinde og mand. Hans ofre var mellem 13 og 41 år.

Politiet oplyser på pressemødet, at en del af de tidlige forbrydelser blev begået, mens DeAngelo endnu var i politiet.

Myndighederne har længe haft en antagelse om, at seriemorderen havde en baggrund i politiet eller militæret som følge af hans kompetente omgang med våben og evne til at undslippe politiet i så mange år.

Fredag bliver Joseph James DeAngelo stillet for en dommer i Sacramento.

/ritzau/Reuters

Sydkoreas præsident vil tage imod Kim Jong-un på grænsen

Der vil blive holdt en velkomstceremoni for den nordkoreanske leder fredag før et officielt møde mellem de to.

Og når det sker, vil Moon Jae-in tage imod sin gæst i den demilitariserede zone på grænsen mellem de to lande.

Herefter vil sydkoreanske æresvagter eskortere de to ledere til en velkomstceremoni, der bliver holdt for Kim Jong-un.

Det fortæller den sydkoreanske præsidents stabschef, Im Jong-seok, torsdag.

Det officielle møde mellem de to er planlagt til at begynde klokken 02.30 natten til fredag dansk tid.

Det er første gang i 65 år, at en nordkoreansk leder møder en sydkoreansk præsident uden for Nordkorea.

Topmødet holdes i landsbyen Panmunjom på selve grænsen mellem de to lande. Det var netop her, at den våbenhvileaftale, som afsluttede Koreakrigen, blev underskrevet i 1953.

Det er blot det tredje topmøde mellem Nord- og Sydkorea siden våbenhvilen, og de to lande er teknisk set stadig i krig, da der aldrig er indgået en officiel fredsaftale.

Til topmødet vil muligheden for en varig fred mellem Syd- og Nordkorea formentlig blive drøftet. Ligesom muligheden for at Nordkorea indstiller sine forsøg med atomvåben og langtrækkende raketter.

- At opnå en aftale om atomnedrustning på et tidspunkt, hvor Nordkoreas atom- og missilprogrammer har udviklet sig meget, vil være fundamentalt forskelligt fra de aftaler om nedrustning, der blev indgået i 1990'erne og begyndelsen af 00'erne.

- Det er det, der gør dette topmøde så vanskeligt, siger den sydkoreanske stabschef Im Jong-seok.

/ritzau/AFP

Macron regner med amerikansk farvel til atomaftale med Iran

Donald Trump vil sandsynligvis trække USA ud af en atomaftale med Iran, vurderer Frankrigs præsident.

Det vil ikke komme som en stor overraskelse for Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, hvis Donald Trump vælger at trække USA ud af atomaftalen med Iran.

Det fremgår af udtalelser fra Macron på et pressemøde i Washington onsdag.

- Jeg tror, at han af indenrigspolitiske årsager vil skille sig af med denne aftale, siger Macron ifølge Bloomberg News.

Han har under sit tre dage lange besøg i USA opfordret Trump til at blive i aftalen, tilføjer den franske statsleder.

Macron baserer sin vurdering om et amerikansk farvel på tidligere udtalelser fra Trump om atomaftalen, der blev indgået i 2015.

- Jeg ved ikke, hvad den amerikanske beslutning vil blive, men en rationel analyse af alle præsident Trumps udtalelser får mig ikke til at tro, at han vil gøre alt for at blive i JCPOA (atomaftalen, red.), siger Macron ifølge nyhedsbureauet Reuters.

USA's kongres vil 12. maj afgøre, om USA skal blive eller træde ud af aftalen med Iran. Den er indgået sammen med EU, Kina, Rusland, Frankrig, Storbritannien og Tyskland.

Trump har kaldt den eksisterende aftale for både "vanvittig" og "den værste aftale nogensinde", skriver Bloomberg.

Som del af aftalen ophævede USA sine mangeårige sanktioner mod Iran.

Tirsdag antydede de to præsidenter på et fælles pressemøde, at de vil søge en ny atomaftale med Iran.

Og den mulighed gentog Macron onsdag i en tale i USA's kongres.

Her fastslog han, at Iran aldrig vil få lov til at anskaffe sig atomvåben. Han tilføjede desuden, at Frankrig er villig til sammen med den amerikanske regering at se på, om der er behov for en tillægsaftale med iranerne.

USA's forhandler for ikkespredning af atomvåben, Christopher Ford, sagde tirsdag ifølge Reuters, at den amerikanske regering ikke ønsker at få genåbnet atomaftalen med Iran, men vil søge en tillægsaftale.

/ritzau/

Facebooks overskud vokser trods skandalesag

Sagen om Facebooks lemfældige omgang med brugernes private data ser ikke ud til at ramme økonomien. Endnu da.

Virksomheden bag det sociale medie Facebook klarer sig igennem årets første kvartal med et kraftigt forøget overskud trods den seneste tids udfordringer.

Facebooks første kvartalsregnskab i 2018 viser således et overskud på fem milliarder dollar - eller godt 30 milliarder kroner - hvilket er en forøgelse på 63 procent. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Samtidig er indtægterne fra annoncer steget med 50 procent til 11,8 milliarder dollar. Det gennemsnitlige antal daglige brugere er også steget fra 2,1 milliarder til 2,2 milliarder.

Facebooks stifter og administrerende direktør, Mark Zuckerberg, lægger i sine kommentarer til regnskabet ikke skjul på, at han kunne have frygtet et dårligere regnskab.

- Selv om vi har stået over for væsentlige udfordringer, så har vores fællesskab og forretning fået en stærk start på 2018, skriver Zuckerberg.

Ifølge nyhedsbureauet dpa er de gode regnskabstal noget bedre end ventet.

Dpa noterer dog samtidig, at der var grænser for, hvor meget de seneste måneders skandale om Facebooks lemfældige omgang med brugernes private data kunne påvirke regnskabet.

Det skyldes, at sagen først for alvor kom til offentlighedens kendskab i slutningen af regnskabsperioden.

Derfor ventes sagen om deling af data med analysefirmaet Cambridge Analytica først for alvor at kunne slå igennem i næste kvartalsregnskab.

Facebook har været i stormvejr de seneste måneder, efter at det kom frem, at Cambridge Analytica var kommet i besiddelse af millioner af brugeres oplysninger uden deres vidende.

Private data blev brugt i forsøg på at få Donald Trump valgt som præsident i USA.

Siden har Facebook-stifter Mark Zuckerberg været til høring i den amerikanske kongres. Også i EU-Parlamentet ønsker et flertal at stille spørgsmål til Zuckerberg.

Torsdag skal Facebooks teknologiske chef, Mike Schroepfer, svare på spørgsmål om Cambridge Analytica-skandalen i det britiske underhus, hvor han skal vidne for en komité.

/ritzau/

Trumps advokat nægter at forklare sig i sag om pornostjerne

Michael Cohen nægter at udtale sig i en sag, hvor en tidligere pornostjerne har sagsøgt ham for ærekrænkelse.

Præsident Donald Trumps personlige advokat Michael Cohen vil påkalde sig sin forfatningsmæssige ret mod selvinkriminering - altså retten til ikke at udtale sig eller give oplysninger, der kan medvirke til at opklare et påstået strafbart forhold i en sag mod sig selv.

Det fremgår af dokumenter fra en føderal domstol i Los Angeles. Her har en tidligere pornoskuespiller med kunstnernavnet Stormy Daniels sagsøgt advokaten for ærekrænkelse.

- På baggrund af råd fra mine advokater vil jeg påkalde mig min ret i henhold til forfatningens femte tillæg i forbindelse med alle procedurer i denne sag, der efterforskes af FBI og statsanklageren i New Yorks sydlige distrikt, skriver Cohen ifølge NBC News.

Dermed ønsker Cohen altså at bruge sin ret til ikke at vidne mod sig selv.

Stormy Daniels har sagsøgt Michael Cohen for ærekrænkelse, efter at Cohen har udfordret hendes påstand om, at hun har haft sex med Trump.

En flere måneder lang efterforskning førte tidligere i april til, at FBI ransagede Michael Cohens hjem og kontor.

FBI forsøger ifølge NBC News at skaffe oplysninger om blandt andet en betaling på 130.000 dollar til Stormy Daniels fra Michael Cohen kort før præsidentvalget i 2016.

Betalingen skulle forhindre hende i at omtale et påstået seksuelt forhold til præsidenten i offentligheden.

Michael Cohens advokater mener, at det beslaglagte materiale er omfattet af tavshedspligten mellem advokater og deres klienter. Dette er dog blevet afvist af en føderal dommer.

Michael Cohen, der hele tiden har benægtet enhver form for urent trav, skal møde op i retten på Manhattan i New York torsdag. Her ventes der ifølge NBC News en afklaring på de juridiske spørgsmål i sagen.

Under et interview i CBS-programmet "60 Minutes", der blev vist på amerikansk tv 25. marts, fortalte Stormy Daniels, at hun var blevet truet til tavshed om et tidligere seksuelt samvær med Donald Trump tilbage i 2006, da Trump allerede var gift med sin nuværende hustru, Melania Trump.

Ifølge Daniels indgik hun op til præsidentvalget i 2016 en fortrolighedsaftale, som skulle forhindre hende i at fortælle om forholdet mellem de to.

6. marts i år sagsøgte hun dog præsidenten for ikke at have underskrevet aftalen og tilbød at tilbagebetale de 130.000 dollar, hun havde modtaget i forbindelse med aftalen.

/ritzau/