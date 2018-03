Mens du sov: Politikere i USA enes om budgetaftale og undgår nedlukning

Amerikanske lovgivere siger onsdag lokal tid, at de er blevet enige om en aftale for resten af budgetåret 2018.

Således undgår regeringen en ny nedlukning af statsapparatet i USA.

Budgetaftalen på 1,3 billioner dollar markerer "begyndelsen på en ny æra for USA's militær". Det siger den republikanske formand for Repræsentanternes Hus, Paul Ryan.

Imens fortæller den demokratiske mindretalsleder i Senatet, Chuck Schumer, at budgetaftalen opfylder Demokraternes prioriteter.

Faren for en nedlukning har nærmet sig, i takt med at en ny frist for et budget ville udløbe fredag ved midnat.

Ifølge Det Hvide Hus bakker præsident Donald Trump op om aftalen, som han altså skal underskrive inden for de næste to døgn for at overholde deadline.

Fem gange i løbet af de seneste måneder har de amerikanske lovgivere været nødt til at godkende midlertidige budgetaftaler for at kunne holde den offentlige sektor kørende.

To gange i år er det sket, at statsapparatet er lukket ned.

En tredje nedlukning ville have været dybt pinlig for Kongressen, der kontrolleres af Republikanerne. Ikke mindst forud for det vigtige midtvejsvalg i USA i november.

I budgetaftalen er der enighed om at bruge 700 milliarder årligt på det amerikanske forsvar.

Præsident Donald Trump og andre republikanere har gentagne gange slået alarm over landets militær, som de mener er udtyndet på grund af budgetmæssige begrænsninger.

/ritzau/AFP

Mistænkt seriebombemand optog tilståelsesvideo før selvmord

I videoen taler den 23-årige Mark Conditt om udfordringer i sit privatliv, fortæller politichefen i Austin.Den formodede gerningsmand bag de seneste ugers dødelige pakkebomber i Austin, Texas, optog en 25 minutter lang tilståelsesvideo på sin mobiltelefon, før han sprængte sig selv i luften under en politijagt onsdag.

Det oplyser politiet i Austin.

Politiet har identificeret bombemanden som den 23-årige Mark Conditt, en arbejdsløs hvid mand fra Austin-forstaden Pflugerville.

- Han nævner intet om terrorisme. Ej heller nævner han noget om had. I stedet er det et opråb fra en meget udfordret ung mand, som taler om udfordringer i sit privatliv, siger politichef i Austin Brian Manley.

Bomberyddere fjernede eksplosive sprængladninger fra Conditts hjem onsdag.

Timer forinden havde politiet sporet den 23-årige til et hotel lidt nord for Austin.

Betjente fulgte efter Conditts bil, da han trak ind til siden og detonerede en sprængladning i bilen og dermed begik selvmord.

Politiet advarer om, at den formodede gerningsmand kan have placeret eller sendt flere bomber inden sit selvmord og beder offentligheden om at være på vagt.

Eksperter fra det føderale forbundspoliti, FBI, og det føderale bureau for alkohol, tobak, våben og sprængstoffer, ATF, har i Conditts hjem fundet bombedele tilsvarende dem, der er blevet brugt i angrebene.

- Jeg vil ikke kalde det en bombefabrik, men der er helt sikkert komponenter, som svarer til dem, vi har set i andre anordninger, siger Fred Milanowski fra ATF's afdeling i Houston.

Siden 2. marts er Mark Conditt mistænkt for at have efterladt tre pakkebomber uden for private hjem, aktiveret en bombe med en snubletråd og sendt mindst to pakkebomber via FedEx, hvoraf den ene sprængte på et transportbånd.

I alt er to mennesker blevet dræbt og fem andre såret i angrebene.

/ritzau/Reuters

Kilder: Japan vil også deltage i forhandlinger med Nordkorea

Shinzo Abe vil sørge for, at Japans interesser bliver forsvaret i forhandlinger med Nordkoreas leder.

Den japanske premierminister, Shinzo Abe, vil også deltage i de kommende forhandlinger med Nordkoreas leder, Kim Jong-un.

Det oplyser diplomatiske kilder ifølge det japanske nyhedsbureau Kyodo.

Ifølge kilderne er Shinzo Abe bekymret for, at Japans interesser vil blive glemt, når præsidenterne fra Sydkorea og USA sætter sig til forhandlingsbordet med Kim Jong-un.

Abe har tidligere forholdt sig skeptisk over for tøbruddet i det anspændte forhold mellem Nordkorea og dets fjender.

Han har således sagt, at "dialog med Nordkorea for dialogens skyld er meningsløst".

Shinzo Abe vil ligesom USA's præsident, Donald Trump, have Nordkorea til at afruste regimets atomprogram. Derudover vil han søge afklaring på en sag om nordkoreanske bortførelser af japanske statsborgere, der fandt sted for adskillige år siden.

I alt 17 japanske statsborgere blev bortført af Nordkorea i 1970'erne og 1980'erne. I 2002 vendte fem af dem tilbage til Japan efter mere end 20 år.

Shinzo Abe er bekymret for, at spørgsmålet om de bortførte japanere vil blive glemt i de kommende forhandlinger med Nordkorea.

Det er forventet, at Kim Jong-un vil holde separate møder med Sydkoreas præsident, Moon Jae-in, og USA's præsident, Donald Trump, i april og maj.

I aftalen er der afsat 591 milliarder dollar til indenlandske udgifter såsom infrastruktur, uddannelse og bekæmpelse af narkoafhængighed.

/ritzau/AFP

17 mennesker dør i ulykke med dobbeltdækkerbus i Thailand

De dræbte var på vej hjem fra ferie, da deres bus kørte ind i et træ i det nordøstlige Thailand onsdag aften.Mindst 17 mennesker er dræbt i en busulykke i Thailand. 33 andre er såret.

Det oplyser myndighederne torsdag.

Ulykken skete onsdag aften lokal tid i provinsen Nakhon Ratchasima i den nordøstlige del af landet.

Dobbeltdækkerbussen kørte af vejen og direkte ind i et træ.

Der var i alt omkring 50 passagerer om bord på bussen. De var på vej hjem fra ferie.

- Det nuværende dødstal er 17, og 33 er såret, siger en unavngiven embedsmand fra redningstjenesten i Nakhon Ratchasima.

Billeder fra lokale medier viser flere ligsække ved siden af bussen, som ligger på siden.

Blandt de 33 sårede er 10 i kritisk tilstand og modtager behandling på et nærtliggende hospital, oplyser den unavngivne embedsmand.

Lederen af afdelingen for katastrofeforebyggelse i provinsen fortæller, at buschaufføren tilsyneladende mistede kontrollen over bussen, da den kørte på en nedadgående strækning.

- Bussen er revet over i to dele, siger han.

Ifølge det lokale politi tyder det på, at bussens bremser fejlede.

Thailands veje er nogle af de mest dødelige i verden. Hvert år mister omkring 24.000 mennesker livet i trafikken i Thailand. Det viser tal fra Verdenssundhedsorganisationen, WHO.

Over halvdelen af alle ulykker involverer motorcyklister, cyklister eller fodgængere. Dog er busulykker også almindelige.

I november sidste år blev 13 mennesker fra Myanmar dræbt, da deres varevogn kolliderede med en lastbil i det centrale Thailand og brød i brand.

/ritzau/AFP