Mens du sov: Paven er rystet: Pædofili-skandale bliver ved med at vokse

14 chilenske præster afsættes efter sag om sexmisbrug

Skandalesagen om sexmisbrug af børn i den katolske kirke i Chile får nu konsekvenser.

14 chilenske præster, som har været involveret i sagen, bliver frataget deres kirkelige pligter.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

»14 præster må ikke længere udføre deres pligter. Disse præster har taget del i handlinger, som kan være civile forbrydelser - også i kirkeligt regi,« lyder det fra den chilenske biskops kontor i byen Rancagua.

Tidligere i maj tilbød samtlige biskopper i Chile at træde tilbage grundet skandalen om sexmisbrug af børn, som har rystet pave Frans' pavedømme.

Det er endnu uklart, om paven vil acceptere alle ønsker om at træde tilbage eller blot enkelte af dem.

»Vores stilling har vi lagt i hænderne på Den Hellige Fader, og vi vil lade ham frit afgøre hver vores skæbne,« skrev de 34 biskopper i en erklæring.

I erklæringen undskylder de også over for Chiles borgere, de misbrugte børn og paven.

Skandalen har været ødelæggende for den katolske kirkes renommé i Chile.

Det samme gælder pavens omdømme, fordi han tidligere i år forsvarede en biskop, der var anklaget for at mørkelægge sagen om sexforbrydelser.

Flere højtstående personer i den katolske kirke i Chile er anklaget for at ignorere og mørklægge sager om sexmisbrug af børn begået af den pædofile præst Fernando Kardima i 1980erne og 1990erne.

Pave Frans har lovet »forandring« i Chile. Han vil »genoprette retfærdighed«, lød det torsdag i en kort erklæring fra paven.

Men i et fortroligt dokument, som den chilenske tv-station T13 har fået indblik i, går paven meget længere i sine anklager mod den chilenske kirke.

I dokumentet, som paven har givet til de chilenske biskopper, taler han om »kriminalitet« og »smertefuldt og skamfuldt misbrug af mindreårige«.

/ritzau/

Ghanas præsident kræver fodboldformand arresteret

Ghanas præsident, Nana Akufo-Addo, har givet ghanesisk politi ordre om at arrestere formanden for det ghanesiske fodboldforbud, Kwesi Nyantakyi.

Det beretter ghanesisk stats-TV ifølge nyhedsbureauet AP.

Kwesi Nyantakyi er desuden medlem af det magtfulde FIFA Council.

Ifølge Ghanas præsident skal der skal igangsættes en efterforskning for at undersøge beskyldninger om korruption rettet imod Kwesi Nyantakyi.

Arrestordren kommer, efter at et dokumentarhold under dække har afsløret, at Kwesi Nyantakyi har afkrævet penge fra forretningsfolk i bytte for adgang til Ghanas præsident og embedsmænd i regeringen.

»Det var tydeligt bedrag ved brug af falske påskud,« siger Abu Jinapor, der er præsidentens vicestabschef.

Han tilføjer, at præsidentens ordre kommer, efter at præsidenten har set uddrag af dokumentaren, som endnu ikke er blevet transmitteret offentligt.

Ifølge ghanesisk stats-TV befandt Kwesi Nyantakyi sig ikke i Ghana, da arrestordren blev udstedt.

Kwesi Nyantakyi er præsident for Ghanas Fodboldforbund, vicepræsident for Det Afrikanske Fodboldforbund (CAF) og har været medlem af FIFA Council siden 2016.

Han var desuden FIFAs udvalgte til at føre tilsyn med fodboldturneringerne ved OL i London i 2012.

Han er tidligere blevet anklaget for upassende adfærd, da et britisk medie umiddelbart inden VM i 2014 hævdede, at han var villig til at tillade det ghanesiske landshold at spille kampe, hvor der kunne være mistanke om matchfixing.

Kwesi Nyantakyi afviste dengang alle anklager.

/ritzau/

Avis: Taxakonge vil vidne mod Trumps advokat i byttehandel

Presset øges på Michael Cohen, der er personlig advokat for USAs præsident, Donald Trump.

En af Cohens tætte samarbejdspartnere har således valgt at vidne i anklagemyndighedens sag mod ham.

Det skriver The New York Times, der citerer en unavngiven kilde med kendskab til sagen.

Evgeny Friedman, der er russisk indvandrer og kendes under sit alias, Taxi King, har indgået aftalen med New Yorks justitsminister.

Han erklærede sig tirsdag skyldig i en kriminalsag, der var anlagt mod ham. Han vil nu samarbejde med både føderale og statslige myndigheder for at undgå fængsel.

Udviklingen vil muligvis udløse dybe panderynker hos både Michael Cohen og præsident Donald Trump, skriver The New York Times.

Specialanklager Robert Mueller, der undersøger en formodet hemmelig forbindelse mellem Donald Trumps valgkamp og Rusland, kan bruge de nye oplysninger til at lægge yderligere pres på Cohen for at få ham til at samarbejde med hans efterforskere.

Evgeny Friedman har samarbejdet med Michael Cohen i mange år i forbindelse med deres forretninger i taxabranchen i New York.

Samarbejdet fortsatte, efter Evgeny Friedman fik inddraget sin taxalicens sidste år.

Friedman er anklaget for at have undladt at betale fem millioner dollar i skat. Han er tiltalt for fire tilfælde af skattesnyd og et tilfælde af groft tyveri.

Hver sigtelse har en maksimal strafferamme på 25 års fængsel. Tirsdag mødte han op ved en domstol i delstaten Albany og erkendte sig skyldig i skattesnyd for 50.000 dollar.

Aftalen med anklagemyndigheden indebærer, at Evgeny Friedman undgår afsoning og slipper med en fem års betinget dom.

Michael Cohen stod i begyndelsen af 00erne i spidsen for en virksomhed med 260 gule taxaer i sit portefølje i New York. Virksomheden havde en årlig omsætning på adskillige millioner dollar, hvoraf en stor andel var i kontanter.

Han ejer stadig 32 taxaer i New York og 22 i Chicago til en vurderet værdi på mindst ti millioner dollar, skriver The New York Times.

/ritzau/

Senatorer: Trump bør fortsætte hård kurs over for Kina

Den amerikanske præsident, Donald Trump, tog i sidste uge en overraskende kovending.

Efter først at have straffet den kinesiske smartphone-producent ZTE for at handle med Iran og Nordkorea, satte han sig pludselig for at redde selskabet fra en truende konkurs.

Nu får Donald Trump kritik for sin kursændring fra 26 af USAs i alt 100 senatorer, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Senatorerne - der både er republikanere og demokrater - har underskrevet et fælles brev til den amerikanske præsident, hvor de opfordrer ham til ikke at slække på sin hårde linje over for Kina.

»Der kan ikke være tvivl om, at Kina ønsker at overgå USA både økonomisk og militært for at blive verdens førende supermagt. Hverken den amerikanske regering eller private amerikanske selskaber bør hjælpe Kina i den bestræbelse,« skriver de i brevet.

Donald Trumps forslag om at hjælpe ZTE mødte øjeblikkelig modstand i Kongressen, hvor både republikanere og demokrater har anklaget præsidenten for at bukke under for pres fra Kina.

De negative reaktioner i USA kan give Donald Trump problemer i forhold til at indgå en endelig handelsaftale med Kina, som skal reducere det amerikanske handelsunderskud.

Det er dog ikke presset fra Kina, der ifølge den amerikanske præsident selv er årsag til lempelserne mod ZTE.

Det skyldes derimod, at amerikanske teknologivirksomheder bliver skadet økonomisk, hvis de på grund af de amerikanske handelssanktioner bliver forhindret i at sælge varer til Kinas næststørste telefonproducent.

»De (ZTE, red.) kan stadig betale en stor pris, uden nødvendigvis at skulle skade alle disse amerikanske virksomheder,« siger Donald Trump.

Det har fået de 26 senatorer til at opfordre Trumps administration til at fastholde sanktioner mod »gentagne og overlagte overtrædere af amerikansk lov, såsom ZTE«.

/ritzau/