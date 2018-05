Mens du sov: Militært transportfly styrtet ned i Georgia

Ni militærfolk frygtes dræbt i flystyrt i Georgia, USA, tysk sygeplejerske kidnappet i Somalia, Trumps nye advokat afslører, at Trump tilbagebetalte penge fra tys-aftale med pornostjerne og en af USAs mest restriktive abortlovgivninger er tæt på at blive vedtaget i Iowa. Få overblikket over nattens nyheder her.