Jægeren er nu så gammel, at han ikke kan få ram på svinet

Øf, her går det godt: 940.000 vildsvin i Japan

Vildsvin har gode tider i Japan, og de bliver kun bedre.

Bestanden vokser og er ifølge myndighederne oppe på 940.000 vildsvin over hele landet.

Også i den nordlige del, hvor indbyggerne ellers har regnet med, at vejret ville holde dyrene væk.

Avisen Asahi Shimbun skriver, at det bl.a. skyldes klimaforandringer, der gør vintrene mere milde i hele Tohoku-regionen.

Ifølge avisen blev de første skader på afgrøder konstateret i 2016, og det år blev der også set en del vildsvin.

Der er der stadig indbyggere tilbage i Akita-amtet, der ligger i regionen, men de kan ikke længere holde bestanden nede.

Et af problemerne er mangel på jægere. En embedsmand i Akita siger, at befolkningen efterhånden har en fremskreden alder, og det gælder så også de lokale jægere.

Det er et problem, der kendes i store dele af Japan.

Japan har omkring 127 millioner indbyggere. 35 procent af dem var over 65 år i 2017, siger FN.

Ifølge Washington Post bliver befolkningen stadig ældre. En fremskrivning siger, at halvdelen af japanerne i 2050 vil være over 65.

Globalt set er tendensen ellers modsat, nemlig at der bliver flere unge.

Efterhånden som japanerne bliver ældre og dør, flytter vildsvin tættere på byerne og i nogle tilfælde ind i dem.

Washington Post skriver, at der også er meldinger om, at vildsvin har angrebet mennesker.

Et andet af de områder, hvor der er mange vildsvin, er menneskene nu flyttet væk fra af andre årsager end alderdom. Det er ved atomkraftværket i Fukushima, som blev ramt af en katastrofe i 2011 i forbindelse med jordskælvet og kæmpetsunamien.

Der er radioaktiv forurening rundt om værket, og der bor ingen mennesker i evakueringszonen.

/ritzau/

Trofæjægere rådgiver Trump om trofæjagt

Adskillige trofæjægere og venner af USAs præsident, Donald Trump, er en del af et ekspertpanel, som præsidenten har nedsat for at diskutere en ændring af reglerne for import af afrikanske jagttrofæer.

Det skriver AP.

Det amerikanske nyhedsbureau har gennemgået de 16 panelmedlemmers baggrund og opslag på sociale medier.

Gennemgangen indikerer, at panelet i høj grad er af samme overbevisning som Trump. Den amerikanske præsident mener, at amerikanske jægeres jagt i Afrika bidrager med flere penge til bevarelsen af truede dyrearter.

Flere af medlemmerne i panelet har direkte tilknytning til Trump-familien.

Medlemmerne i Trumps ekspertpanel mødes første gang fredag.

Blandt medlemmerne er højt profilerede medlemmer fra Safari Club International, der arbejder for at forsvare retten til at jage.

Også medlemmer fra våbenlobbyen National Rifle Association er med.

Det samme er repræsentanter fra riffel- og bueproducenter samt jægere, der bryster sig af at have nedlagt The Big Five: En elefant, et næsehorn, en løve, en leopard og en kafferbøffel.

Tidligere på ugen protesterede mere end 20 forskellige dyrelivs- og miljøgrupper mod den ensidige sammensætning af panelet.

De mener, at det strider imod landets lov om ekspertpaneler. Her lyder det, at sådanne paneler altid skal være balancerede i forhold til synspunkter.

Medlemmerne må heller ikke være farvede af personlige interesser.

En talsmand for indenrigsministeriet understreger, at Trumps panel består af folk med forskellige holdninger og forskellige bidrag til diskussionen.

/ritzau/AP

USA: Henrettet for strømpekvælning

Michael Wayne Eggers, der er dømt for drabet på sin chef i 2000, blev torsdag aften henrettet i den amerikanske delstat Alabama.

Det skete, efter at 50-årige Eggers havde opgivet sine appeller og selv bedt om at modtage dødsstraf for sin ugerning.

Michael Wayne Eggers modtog sin dødelige sprøjte klokken 19.29 lokal tid.

Han afstod muligheden for at sige noget, inden dødsdommen blev eksekveret, og nøjedes med en gestus i form af en tommelfinger i vejret.

Eggers var dømt til døden for drabet på sin arbejdsgiver, Bennie Francis Murray.

Ifølge anklageren i sagen har Eggers indrømmet, at han kvalte kvinden med en strømpe under et skænderi i 2000.

Det skete, efter at Murray havde hyret ham til at arbejde i et omrejsende tivoli.

I 2016 droppede Eggers sin sidste appel efter uenighed med sin advokat. Han bad i stedet domstolen om hurtigt at planlægge sin henrettelse.

I et håndskrevet retsdokument bad han dommerne om at tillade en »omgående henrettelse i sandhedens, lovens og retfærdighedens navn«.

Eggers' tidligere advokater bad siden højesteret om at gribe ind og forhindre henrettelsen. De argumenterede for, at Eggers var skizofren og alvorligt mentalt syg.

/ritzau/AP

Spænding i Sverige om Nordkorea-USA-topmøde

Nordkoreas udenrigsminister, Ri Yong-ho, er ifølge det svenske nyhedsbureau TT sammen med en delegation på fire ankommet til Sverige.

Det sker på et tidspunkt, hvor der hersker spænding om et kommende topmøde mellem USAs præsident, Donald Trump, og lederen af det kommunistiske regime i Pyongyang, Kim Jong-un.

Under sit ophold i Sverige skal den nordkoreanske delegation først og fremmest føre drøftelser med landets udenrigsminister, Margot Wallström.

Sverige er i flere medier blevet nævnt som et muligt mødested for Trump og Kim Jong-un.

»Ingen forventer, at den amerikanske præsident vil rejse til Nordkorea, og Kim Jong-un vil næppe sætte sine ben på amerikansk jord. Sverige eller Schweiz er mulige alternativer,« skrev den amerikanske avis The Washington Post i sidste uge.

Begge lande har ifølge den amerikanske avis tilbudt at være værter for topmødet. Det samme gælder Mongoliet.

Det er dog ikke givet, at Kim Jong-un vil forlade Nordkorea. Det har han ikke gjort, siden han overtog magten efter sin far, Kim Jong-il, der døde i 2011.

Sverige har i flere årtier spillet en central rolle i Vestens diplomati over for det lukkede regime i Nordkorea. Bl.a. ved at udføre konsulære tjenester for USA og andre lande i Pyongyang.

Sverige har også bistået USA i forhandlinger, som har ført til løsladelser af amerikanere i nordkoreansk fangenskab.

Nordkorea blev også drøftet, da den svenske statsminister, Stefan Löfven, tidligere på måneden besøgte Trump i Det Hvide Hus.

Der hersker i svenske medier stor spænding om, hvad den svenske udenrigsminister har at sige om det planlagte topmøde og mulighederne for, at Sverige bliver valgt som værtsland.

Nordkorea har indtil videre ikke bekræftet, at det i kulisserne er ved at forberede et topmøde.

/ritzau/TT