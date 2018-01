Mens du sov: Hospitalsbrand i Sydkorea koster mindst 41 mennesker livet

Hospitalsbrand i Sydkorea koster mindst 41 mennesker livet

Mindst 41 mennesker er fredag morgen lokal tid blevet dræbt i en brand på Sejong-hospitalet i byen Miryang i det sydøstlige Sydkorea.

70 andre er såret. Otte af dem er i kritisk tilstand.

Det oplyser myndighederne ifølge det sydkoreanske nyhedsbureau Yonhap.

De lokale brandmyndigheder oplyser samtidig, at situationen stadig udvikler sig, og at dødstallet forventes at stige.

Myndighederne mener, at branden er opstået på hospitalets akutmodtagelse på første sal i hovedbygningen. Brandårsagen er fortsat ukendt.

»To sygeplejersker fortalte, at de pludselig så flammer komme fra akutmodtagelsen,« siger Choi Man-woo, chef for brandmyndighederne, ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Det antages, at omkring 200 personer befandt sig i hospitalsbygningen og på det tilstødende plejehjem, da branden brød ud. Det oplyser politiet ifølge nyhedsbureauet AFP.

»Ofrene stammer fra både hospitalet og plejehjemmet. Nogle døde under transporten til et andet hospital,« siger brandchefen.

Han tilføjer, at de fleste af ofrene mistede livet på hospitalets første og anden sal.

Hospitalet har 193 sengepladser, hvoraf de 98 senge er forbeholdt ældre.

Branden brød ud fredag klokken 07.35 lokal tid og var slukket klokken 10.26.

Miryang ligger omkring 270 kilometer fra hovedstaden Seoul.

Præsident Moon Jae-ins kontor oplyser, at præsidenten har indkaldt til et hastemøde med sine seniorrådgivere for at drøfte branden.

I løbet af den seneste tid har Sydkorea været ramt af flere dødelige brande. Det skriver nyhedsbureauet AP.

I slutningen af december blev 29 mennesker dræbt i en bygningsbrand i et fitnesscenter i byen Jecheon.

I sidste weekend omkom seks mennesker i en brand på et motel i Seoul.

Politiet anholdt efterfølgende en mand, der mistænkes for at have påsat branden i vrede. Det skete angiveligt, fordi han var blevet nægtet et værelse på motellet, fordi han havde været meget fuld.

Tilbage i 2014 blev 21 personer dræbt i en brand på et hospital for ældre mennesker. Branden var blevet påsat af en 81-årig demenspatient.

/ritzau

Trump ville have Van Gogh - men blev tilbudt et lokum

Det er kutyme, at amerikanske præsidenter kan låne malerier til at udsmykke deres soveværelse i Det Hvide Hus.

Men da præsident Donald Trump spurgte Guggenheim, om han kunne låne et Van Gogh-maleri, fik han nej.

I stedet tilbød museet en installation af kunstneren Maurizio Cattelan.

Det skriver Washington Post, der har fået indblik i e-mailkorrespondancen mellem Det Hvide Hus og Guggenheim.

Værket hedder »America« og er et fuldt funktionelt toilet lavet af 18-karat guld. Det er beskrevet som et »interaktivt værk«, der kritiserer overfloden i den velhavende del af den amerikanske befolkning.

»(»America« red.) er tilgængeligt, hvis præsident og præsidentfruen har nogen interesse i at installere det i Det Hvide Hus. Kunstneren er parat til at udlåne værket på lang sigt til Det Hvide Hus. Det er selvfølgelig ekstremt værdifuldt og noget skrøbeligt, men vi vil give instruktioner til installation og vedligeholdelse,« skrev Guggenheims chefkurator, Nancy Spector, som svar.

Hun har tidligere udtrykt sig kritisk om Donald Trump.

Hverken museet eller det Hvide Hus har kommenteret sagen over for Washington Post, der dog har fået fat i kunstneren og spurgt ham, hvorfor han er parat til at låne værket ud.

»Det er et meget delikat emne. Hvad er pointen med vores liv? Alt virker absurd, til vi dør, og så giver det mening. Ikke for at være grov, men jeg bliver nødt til at lægge på,« siger han.

Donald Trump havde oprindeligt spurgt, om han kunne låne Van Goghs maleri »Landskab med sne«, der viser en enlig vandringsmand og mandens hund, der går ved en snedækket vej i et marklandskab.

»(Maleriet red.) kan ikke flyttes ud over i sjældne situationer og er på vej til vores museum i Bilbao.- Vi er kede af ikke at kunne efterkomme jeres oprindelige anmodning, men håber, at dette specielle tilbud kan være af interesse,« skrev NMancy Spector til Det Hvide Hus ifølge Washington Post.

/ritzau/

Audi-manden Gerhard skal giftes igen

Gerhard Schröder, tidligere forbundskansler i Tyskland, skal atter giftes.

Den udkårne er koreaneren Kim So-yeon, der har fungeret som tolk for Schröder. Det skriver det sydkoreanske nyhedsbureau Yonhap.

Den 73-årige Schröder og den 26 år yngre Kim So-yeon oplyste om deres forestående giftermål på et pressemøde i Seoul torsdag.

Socialdemokraten Schröder var forbundskansler i Tyskland fra 1998 til 2005.

Som følge af indtil videre fire ægteskaber og et privatliv, som nyhedsbureauet AFP betegner som »farverigt«, har tyske medier givet ham tilnavnet Audi-manden med reference til bilmærkets logo med fire ringe.

Schröders fjerde hustru, Doris Schröder, oplyste sidste efterår, at parret var gået fra hinanden og nævnte, at Kim havde spillet en rolle i skilsmissen.

Kim So-yeon og Schröder mødte hinanden for cirka to år siden, da hun fungerede som hans tolk på en international virksomhedskonference.

På torsdagens pressemøde afviste Schröder, at Kim So-yeon var skyld i, at hans seneste ægteskab gik i opløsning.

Den 47-årige Kim So-yeon arbejder i Seoul som repræsentant for den tyske delstat Nordrhein-Westfalens økonomiske udviklingsagentur.

Parret planlægger at bo skiftevis i Tyskland og Sydkorea efter brylluppet senere i år.

»Jeg er meget interesseret i Sydkoreas historie, kultur og kunst og vil gerne have flere muligheder for at lære mere om sydkoreanerne,« siger Schröder ifølge AFP.

/ritzau/

Norsk spritbilist får fængselsdom for at køre én meter

En nordmand er idømt 21 dages fængsel samt en bøde på 160.000 norske kroner for i påvirket tilstand at have kørt cirka én meter i sin bil.

Episoden fandt sted i marts 2016.

Manden havde i en butik købt to flasker spiritus. Derefter kørte han videre til en restaurant og parkerede udenfor.

Spisestedet var lukket, så manden blev siddende i bilen en times tid og drak to øl samt en halv flaske spiritus.

Da restauranten åbnede, gik han ind og bestilte mad og en øl. Da han senere forlod stedet, fulgte indehaveren efter og fortalte manden, at han ikke var i stand til at køre bil.

Manden ignorerede advarslen og satte sig ind i bilen. Et andet vidne kontaktede politiet, hvorefter han åbnede døren i førerens side og forsøgte at standse kørslen. Da havde bilen bevæget sig cirka én meter.

Derefter kom politiet, og bilisten blev anholdt. Alkoholprøven viste senere en promille på over 2,5.

Manden nægtede i retten, at han havde kørt bilen, men nævningene troede ikke på ham. Det endte med en dom på tre ugers fængsel samt en bøde på 160.000 norske kroner. Det svarer til godt 124.000 danske kroner.

Bøden svarer til en månedsløn for manden, der er tandlæge.

»Sætter du en bil i bevægelse i beruset tilstand, så ryger du ind,« siger Atle Heradstveit fra politiet i Bergen til Bergensavisen.

/ritzau/NTB

Vildsvin angriber mannequindukker i tøjbutik i Tyskland

Et vildsvin på afveje raserede torsdag en lille by i det sydlige Tyskland, hvor det blandt andet løb gennem et apotek og ind i en tøjbutik, hvor det gik til angreb på mannequindukker.

Politiet i byen Dillingen an der Donau modtog et opkald fra en borger, der havde set vildsvinet i sin have, før det bevægede sig videre mod centrum af byen.

Her løb det gennem et apotek, hvor det ødelagde en glasdør, før det nåede ind i en tøjbutik.

Vildsvinet gik amok på mannequindukkerne, mens de 16 medarbejdere og kunder i butikken flygtede op til et område på etagen oven over,« skriver politiet i sin rapport.

Vildsvinets hærgen stoppede, da politiet skød og dræbte det.

Ingen blev såret i angrebet, men vildsvinet efterlod sig skader for i alt 10.000 euro eller knap 75.000 danske kroner.

Godt 700 kilometer nord for Dillingen an der Donau - i den lille by Heide - har man også oplevet et vildsvineangreb. Det var tilbage i oktober, da to vildsvin hærgede byens centrum og sårede fire personer og endda brød ind i en bank.

Kunder og ansatte i banken Sparkasse skyndte sig i sikkerhed ved at flygte ud gennem vinduerne og ned ad stiger, som brandmænd hejste op, imens det ene af vildsvinene brasede gennem lokalet.

Bankbestyreren fik skader på begge sine ben, mens en anden mand angiveligt fik en finger bidt delvist af.

Mens politiet kæmpede for at få styr på situationen, blev borgerne i den centrale del af Heide opfordret til at blive indenfor.

Til sidst blev en lokal jæger tilkaldt. Det lykkedes ham at skyde det ene af svinene. Der var tale om en 70 kilo tung vildorne på to år.

Senere forlod det andet vildsvin byen af sig selv.

/ritzau/dpa