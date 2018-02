Filmfestival: Nej til sort løber, ja til #MeToo-debat

Hvert sjette barn i verden lever i en konfliktzone

Flere børn end nogensinde før lever i konfliktzoner og risikerer at blive udsat for vold eller dø.

Det konkluderer Save the Children, der er Red Barnets internationale afdeling, i en ny rapport torsdag.

Således lever mindst 357 millioner børn - eller hvert sjette barn på verdensplan - i dag i konfliktzoner. Det er en stigning på 75 procent siden begyndelsen af 1990erne.

Øget urbanisering, længere løbende konflikter og en stigning i antallet af skoler og hospitaler, der er målrettet angreb, har øget faren for børnene, oplyser Save the Children.

Andre trusler mod dem omfatter bortførelse og seksuel vold.

»Vi ser en chokerende stigning i antallet af børn, der vokser op i områder berørt af konflikter, og som er udsat for de mest forfærdelige former for vold, som man kan forestille sig,« siger Helle Thorning-Schmidt, administrerende direktør i Save the Children og tidligere statsminister i Danmark:

»Børn lider under forhold, som ingen børn nogensinde burde, fra seksuel vold til at blive brugt som selvmordsbombere. Deres hjem, skoler og legepladser er blevet til slagmarker.«

Tal fra FN viser ifølge rapporten, at flere end 73.000 børn er blevet dræbt eller kvæstet i 25 konflikter siden 2005, da organisationen begyndte at føre statistik.

Siden 2010 er antallet af børn, der er blevet dræbt eller lemlæstet i konflikter, steget med knap 300 procent.

Nødhjælpsorganisationer mener, at det egentlige tal er langt højere, eftersom det er svært at verificere antal døde og sårede i konfliktzoner.

Den forværrede situation for børn i konfliktramte områder skyldes ifølge Save the Children et øget antal kampe i byer og stigende brug af bomber i tætbefolkede områder.

Børn i Mellemøsten er mest tilbøjelige til at bo i en konfliktzone. Det gælder således for to femtedele af alle børn i regionen. Dernæst følger Afrika, hvor 20 procent af alle børn bor i krigshærgede områder.

/ritzau/Reuters

Bortvist dræber 17 med riffel på skole i Florida

Onsdag eftermiddag udbrød der panik på en skole i det sydlige Florida, da en mand åbnede ild mod lærere og elever med en riffel.

Sheriffen i Broward County, Scott Israel, fortæller ifølge nyhedsbureauet Reuters, at mindst 17 personer er dræbt.

Skyderiet skete på Marjory Stoneman Douglas High School i byen Parkland omkring en time nord for Miami. Det skete på et tidspunkt, hvor skoledagen var ved at være forbi.

Nogen - formentlig gerningsmanden - aktiverede brandalarmen, og mens eleverne strømmede ud fra klasselokalerne, blev der affyret skud i og omkring en bestemt bygning på skolens område.

Politiet mener, at man har fanget den person, som står bag skyderiet. Det skulle angiveligt dreje sig om Nikolas Cruz, en tidligere elev på skolen. Ifølge Reuters er han 19 år gammel.

Cruz blev i sin tid på skolen bortvist af disciplinære årsager, oplyser Scott Israel. Sheriffen oplyser samtidig, at Cruz brugte mindst én halvautomatisk riffel af typen Colt AR-15 og adskillige magasiner til at skyde sine ofre.

Den formodede gerningsmand blev anholdt i den nærliggende by Coral Springs. Det skete omtrent en time efter, skyderiet på skolen stoppede.

Skyderiet er nummer 18 på en skole i USA siden begyndelsen af året.

»Det er ganske enkelt en forfærdelig dag for os alle, siger amtets skoleleder,« Robert Runcie.

Både præsident Donald Trump samt Floridas guvernør, Rick Scott, er blevet underrettet om situationen og følger den.

Ifølge avisen Sun Sentinel går der omkring 3.000 elever på skolen.

/ritzau/

Sexchikane kaster skygger over stor filmfestival

Når tæppet torsdag går op for den 68. udgave af den internationale filmfestival i Berlin, også kendt som Berlinalen, bliver det med øget fokus på seksuelle overgreb og sexchikane, som har sendt chokbølger gennem film- og underholdningsbranchen verden over.

Som den første store filmfestival, efter at #MeToo-bevægelsen blev et verdensomspændende fænomen i efteråret, har festivalens arrangører planlagt en række arrangementer og diskussioner med fokus på seksuelle overgreb.

Det sker, for at sikre at der ikke kan drages tvivl om Berlinalens engagement i at fremme tolerance og mangfoldighed, forklarer festivalens direktør, Dieter Kosslick.

»Denne diskussion kommer uden tvivl til at forme festivalen meget. Det handler ikke kun om sexchikane. Det handler om diskrimination i det hele taget. Og det er det, vi går i offensiven for at håndtere,« siger han.

#MeToo-bevægelsen er et opgør med krænkelser og sexisme i filmbranchen.

Forud for Berlinalens åbning har festivalen allerede været nødsaget til at fjerne fem film fra programmet på grund af beskyldninger om seksuel upassende opførsel mod en instruktør eller en skuespiller.

Den tyske skuespillerinde Claudia Eisinger har yderligere opfordret festivalen til at ændre farven på den berømte røde løber til sort for at protestere mod seksuelt misbrug.

Dette er dog blevet afvist af Berlinalens arrangører.

Berlinalen bryster sig af at være den mest politiske af verdens mest anerkendte filmfestivaler, og i år er ingen undtagelse. Festivalens ti dage lange program dykker ned i hårde og udfordrende historier, som skaber en uventet biografoplevelse for filmelskere.

Filmene omfatter en rekonstruktion af højreekstremisten Anders Behring Breiviks grusomme massakre på unge mennesker på øen Utøya i Norge i 2011, et kig på tidligere præsident Ferdinand Marcos' Filippinerne, hverdagslivets kampe under Sovjetunionen og en historie om at leve i eksil.

I alt konkurrerer 19 film om festivalens mest prestigefyldte pris, Guldbjørnen.

Blandt de stjerner, der ventes at deltage i den 68. Berlinalen, er Robert Pattinson, Gael García Bernal, Jeff Daniels, Tilda Swinton, Peter Sarsgaard, Joaquin Phoenix, Isabelle Huppert, Bill Murray og Emily Watson.

Berlinalen løber fra i dag 15.-25. februar.

/ritzau/dpa