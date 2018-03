Mens du sov: EU hjemkalder ambassadør: »Den trussel, Rusland udgør, respekterer ingen grænser«

EU-ambassadør hjemkaldes fra Moskva efter giftangreb

EU hjemkalder sin ambassadør i Moskva til konsultationer i en måned pga. giftangrebet i den sydengelske by Salisbury.

Det har stats- og regeringscheferne natten til fredag besluttet på deres topmøde i Bruxelles.

EU-ambassadøren er den 60-årige tyske diplomat, Markus Ederer.

Hjemkaldelsen kommer, efter at EU-lederne på topmødet har erklæret sig enige med briterne i, at Rusland højst sandsynligt er ansvarlig for giftangrebet 4. marts.

Angrebet var rettet mod den tidligere russiske dobbeltspion Sergej Skripal og hans datter, Julia. De er begge stadig indlagt i alvorlig tilstand.

»Det Europæiske Råd er enig med den britiske regering i, at det højst sandsynligt er Rusland, der er ansvarlig for Salisbury-angrebet, og at der ikke er nogen anden sandsynlig forklaring,« skriver EU-præsident Donald Tusk på Twitter.

I en udtalelse fordømmer EU-toppen i de stærkest mulige vendinger angrebet i den sydengelske by.

»Vi er ubetinget solidariske med Storbritannien i lyset af denne alvorlige udfordring for vores fælles sikkerhed,« hedder det.

Den svenske statsminister, Stefan Löfven, siger, at »der er fuld enighed om, at vi skal gøre noget«.

»Nu beslutter vi, at vi hjemkalder EUs ambassadør en måned til konsultation,« siger Löfven.

»Desuden kommer udenrigsministrene også til at tale videre, om der er andet, vi kan gøre,« siger han.

Storbritanniens premierminister, Theresa May, har på topmødet orienteret de øvrige EU-ledere om giftangrebet.

Hun er tilfreds med, at de bakker op om, at der ikke findes nogen anden fornuftig forklaring, end at Rusland står bag.

»Den trussel, Rusland udgør, respekterer ingen grænser,« siger Theresa May.

»Det er en trussel mod vores værdier,« siger hun.

Adskillige EU-lande diskuterer samtidig en koordineret udvisning af russiske diplomater som svar på giftangrebet i den sydengelske by.

Mindst fem lande - Frankrig, Polen, Estland, Letland og Litauen - overvejer ifølge den britiske avis Financial Times at udvise russere i solidaritet med Storbritannien.

Storbritannien og Rusland har i kølvandet på forgiftningen udvist 23 af hinandens diplomater.

EU-lederne vil på baggrund af giftangrebet styrke deres fælles forsvar mod kemiske, biologiske, radiologiske og atombaserede trusler.

Topmødet beder EU-Kommissionen og EUs udenrigschef, Federica Mogherini, om at lægge en plan for, hvordan det kan ske.

/ritzau/

Ung syrer sætter ild til sig selv i græsk flygtningelejr

En 26-årig syrisk flygtning satte torsdag ild til sig selv i en flygtningelejr på den græske ø Lesbos.

Manden fik mindre forbrændinger og modtog behandling på et lokalt hospital. Det oplyser lokale myndigheder.

Græske medier rapporterer ifølge nyhedsbureauet Reuters, at hændelsen fandt sted uden for et asylkontor i lejren Moria, der er en tidligere militærbase.

Der bor mindst 5.000 flygtninge og migranter i Moria og en anden flygtningelejr på Lesbos. Det er langt flere, end der er plads til. De to lejre har tilsammen en kapacitet på 3.000.

Yderligere venter de mange flygtninge og migranter i månedsvis på at få svar omkring deres fremtid.

I sidste uge kom flere asylansøgere til skade, da de stødte sammen med politiet i Moria-lejren.

Samtidig blev cirka 200 kvinder og børn evakueret til en nærtliggende lagerhal.

I begyndelsen af marts slog Røde Kors alarm over forholdene i lejren.

I en rapport bliver det således beskrevet, at der blot er otte toiletter til 400 mennesker, at børnefamilier bor i iglotelte, og at der er timelange køer for at få mad.

De tider, hvor Grækenland bare var et transitland på rejsen til Europa, er forbi, fremgår det af rapporten.

Røde Kors stiller skarpt på den mentale tilstand hos beboerne i lejren. Undersøgelsen, der er foretaget i november, vidner om alarmerende forhold, mener organisationen.

65 procent af svarpersonerne har alvorlige mentale helbredsproblemer. Hele 92 procent vurderes at være i risiko for at udvikle depression eller langvarig stress, fremgår det af rapporten.

Lesbos var i 2015 porten til Europa for næsten en million flygtninge og migranter, som hovedsageligt kom fra Syrien, Irak og Afghanistan.

I denne måned er det to år siden, at EU og Tyrkiet blev enige om at stoppe flygtningestrømmen.

Ifølge aftalen skal enhver, der ankommer til græske øer, returneres til Tyrkiet, medmindre de kvalificerer sig til asyl. Dog kan proceduren tage flere måneder.

/ritzau/

Mange døde i brand i beboelsesejendom

13 mennesker er døde og adskillige andre såret i en brand i et lejlighedskompleks i Vietnams største by, Ho Chi Minh City, fredag.

Branden i bygningen Carina Plaza brød ud på de nederste etager omkring midnat og spredte sig hurtigt til de øvrige etager.

En unavngiven embedsmand fra byen fortæller, at mange af ofrene døde af kvælning, da de forsøgte at undslippe ilden ved at søge mod etager højere oppe.

»13 lig er blevet bjærget, og mange andre er såret. De døde af kvælning,« siger embedsmanden.

Det er endnu uvist, hvad der er årsag til branden.

Det statslige nyhedsmedie VietnamPlus rapporterer, at branden brød ud i en underjordisk parkeringskælder, der er forbundet til lejlighedskomplekset.

Det lykkedes brandfolk at få slukket ilden ved daggry fredag. Dog var området omgivet af tyk røg i flere timer efter.

Det store lejlighedskompleks består af flere bygninger, som er mellem 15 og 22 etager høje. Det blev bygget for bare seks år siden.

Komplekset består desuden af en swimmingpool, en tennisbane, børnehaver og butikker.

Fredagens brand er den mest dødelige i Vietnam siden 2016. Her gik en karaokebar i Hanoi op i flammer og efterlod 13 mennesker døde.

/ritzau/AFP