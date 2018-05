Mens du sov: Er du på Twitter, skal du skifte kodeord nu

Twitter opfordrer mere end 300 millioner til at skifte kode

Det sociale medie Twitter opfordrer dets mere end 330 millioner brugere til at skifte deres kodeord.

Et teknisk problem har ifølge Twitter betydet, at brugeres kodeord for en kort stund har fremstået umaskerede i Twitters interne computersystem.

Problemet er ifølge Twitter blevet løst, og der er umiddelbart ikke noget, der tyder på, at de mange kodeord skal være blevet stjålet eller misbrugt. Men brugere rådes alligevel til at skifte kode.

Oplysningen om sikkerhedsbruddet er blevet lagt ud på Twitters blog.

Her fremgår det ikke, hvor mange kodeord der skal have været udsat.

Men til nyhedsbureauet Reuters siger en person, der kender til baggrunden for sikkerhedsbruddet, at det omhandler en »substantiel« del af brugerne, og at deres kodeord skal være blevet udsat i »adskillige måneder«.

Ifølge kilden opdagede Twitter fejlen for et par uger siden.

Twitter har også undskyldt for fejlen på firmaets blog.

Her forklares det også, at fejlen skyldes, at kodeord er blevet logget i virksomhedens computersystem inden en maskering var komplet.

Normalvis maskeres kodeord ved at erstatte de valgte tegn med nye numre og bogstaver, forklares det på Twitters blog.

Ved at skifte kodeord kan brugerne forhindre, at deres konto på det sociale medie kan blive hacket.

/ritzau/Reuters

IOC appellerer domstols ophævelse af russiske karantæner

Den Internationale Olympiske Komité (IOC) har appelleret Den Internationale Sportsdomstols (CAS) beslutning om at ophæve dopingkarantæner, der oprindeligt var blevet givet til 28 russiske atleter.

Det annoncerer komitéen torsdag i forbindelse med et ledermøde i den schweiziske by Lausanne.

IOC har appelleret beslutningen til den schweiziske højesteret.

CAS ophævede få dage før vinter-OL i Pyeongchang en række sanktioner, som 28 russiske atleter var blevet pålagt af IOC. Det betød, at atleterne blandt andet pludselig kunne deltage ved legene i Sydkorea.

Men den beslutning er IOC »ikke tilfreds med overhovedet«, og det er derfor, at komitéen nu har valgt at appellere.

Det er sjældent, at appeller mod CAS' beslutninger lykkes.

»Sandsynligheden for at vinde spillede ikke en rolle i vores diskussioner. Det eneste, der ledte til vores beslutning, var beskyttelsen af rene atleter, der er endt bag ved russiske atleter, som ikke er blevet erklæret uskyldige,« lyder det fra IOC-præsident Thomas Bach.

Årsagen til CAS' beslutning var, at der ikke var »tilstrækkeligt« bevis for, at atleterne havde draget fordel af et russisk statsstøttet dopingprogram.

Afsløringen af det omfattende dopingprogram fik IOC til at udelukke Rusland fra legene i Sydkorea.

CAS' efterfølgende ophævelse af nogle af russernes karantæner blev af Rusland opfattet som et stort og pinligt nederlag for IOC.

Thomas Bach understreger dog, at CAS' beslutning ikke fastslog, at atleterne var uskyldige.

/ritzau/AFP

Palæstinensisk præsident genvalgt som leder af PLO

Den palæstinensiske præsident, Mahmoud Abbas, er blevet genvalgt som leder af Den Palæstinensiske Befrielsesorganisation (PLO).

Mahmoud Abbas blev genvalgt efter et fire dage langt møde i Det palæstinensiske nationalråd (PNC), der er PLOs lovgivende forsamling beliggende i Ramallah på den israelsk-besatte Vestbred.

82-årige Abbas har været leder af PLO siden 2004 og præsident for Det Palæstinensiske Selvstyre siden 2005. Det var ventet, at han ville blive genvalgt.

Præsidenten blev tidligere på ugen kritiseret voldsomt. Det skete, efter at han udtalte, at nazisternes folkedrab på jøderne i Europa ikke skyldtes jødernes religion, men deres rolle som udlånere i bankverdenen.

»Jøder blev udslettet ved massakrer i Europa snarere på grund af deres sociale funktion i forbindelse med renter og banker,« sagde han i en tale mandag.

Abbas har tidligere afvist, at seks millioner jøder døde under Holocaust.

Det Palæstinensiske Selvstyre ledes af Abbas' parti, den moderate Fatah-bevægelse, som har underskrevet en forsoningsaftale med Hamas.

Fatah støttes af Vesten, mens Hamas bliver betragtet som en terrororganisation af USA, EU og Israel.

Men der er fortsat stærke spændinger mellem de to grupper.

I flere år har Det Palæstinensiske Selvstyre været splittet, og adskillige forsøg på forsoning er mislykkedes.

I 2007 formåede Hamas at vinde kontrollen over Gaza fra Fatah, hvis styrker samtidig blev tvunget ud af området.

Ti år senere nåede de to dominerende og rivaliserende palæstinensiske fraktioner til enighed om en forsoningsaftale.

Det skete på et møde i Egypten.

Privat er Mahmoud Abbas gift med Amina Abbas, og sammen har de tre sønner.

/ritzau/Reuters

Læger gør sig klar til fødsler efter overgreb på rohingyaer

Det er snart ni måneder siden, at rohingyaer blev drevet på flugt fra Myanmar til Bangladesh, efter at militær indledte en offensiv som følge af uroligheder.

Ifølge Læger uden Grænser blev flere kvinder voldtaget og gravide. Lægerne gør sig derfor klar til at modtage børnene i flygtningelejre i Bangladesh.

» Vi stiller op med medicinsk hjælp, men også psykologisk hjælp. Vi hjælper på hospitalerne, men har også mobile enheder, som oplyser om, at kvinderne kan få hjælp,« siger direktør i den danske afdeling af Læger uden Grænser Jesper Brix.

Læger uden Grænser har ikke konkrete tal på, hvor mange kvinder der er blevet gravide som følge af overgreb.

Men organisationen oplyser, at den på klinikker i flygtningelejre i Bangladesh har behandlet flere end 300 mennesker, der har været udsat for seksuel vold fra 25. august sidste år til 31. marts i år.

Der er angiveligt ofre ned til niårsalderen.

»Da der er meget stigmatisering og skam forbundet med det, er det svært at sætte præcise tal på, men gennem vidnesbyrd, som vi har indsamlet, tyder meget på, at en del kvinder er blevet udsat for seksuel vold under flugten,« siger Jesper Brix.

Organisationerne tager også højde for, at nogle kvinder måske ikke har lyst til at beholde de børn, som er blevet til ved et overgreb, forklarer Jesper Brix.

»Hvis kvinderne beslutter sig for ikke at ville beholde den nyfødte, samarbejder vi med andre organisationer, som kan hjælpe børnene, så de eksempelvis kan få en plejefamilie eller blive adopteret,« siger Jesper Brix.

Over 700.000 medlemmer af rohingya-mindretallet er flygtet fra Myamar siden august sidste år som følge af den militære offensiv.

Flygtningene er kommet med gruopvækkende vidneudsagn. De hævder blandt andet, at Myanmars sikkerhedsstyrker sammen med lokale bander har myrdet, voldtaget og plyndret.

Myanmar har afvist beskyldningerne om vilkårlige drab og voldtægter. Landet siger, at sikkerhedsstyrkernes operationer har været vendt mod ekstremister fra det muslimske mindretal.

/ritzau/