Mens du sov: »Der er en særlig plads i helvede« til »svage og uærlige« Justin

Italien og Malta nægter skib med 629 migranter at komme i havn

I over et døgn har et privat redningsfartøj sejlet rundt på Middelhavet med 629 migranter om bord uden at kunne komme i land.

Skibet, »MV Aquarius«, har forsøgt at få lov at lægge til kaj med de mange mennesker om bord, men har ikke fået tilladelse fra hverken Italien eller Malta.

Hjælpeorganisationen SOS Mediterranee, der ejer skibet, siger, at passagererne tæller 400 migranter, som den italienske flåde har samlet op fra synkefærdige både på Middelhavet.

Dertil kommer 229 andre, som mandskabet på redningsfartøjet har samlet op af vandet eller fra både, som er stævnet ud fra den nordafrikanske kyst.

Blandt dem er 123 uledsagede børn og syv gravide kvinder, oplyser organisationen i forbindelse med, at bedre vejr får flere og flere til at søge illegalt over Middelhavet.

Men de hundredvis af mennesker er samlet op på Middelhavet samtidig med, at Italiens nye regering strammer op på politikken på området.

»Fra i dag vil Italien også begynde at sige NEJ til menneskesmugling, NEJ til den forretning, ulovlig indvandring er, skriver den nye italienske indenrigsminister,« Matteo Salvini, på Twitter.

Salvini er, foruden at være ny indenrigsminister, også leder af højrefløjspartiet Ligaen.

Han siger i en fælles udtalelse med transportminister Danilo Toninelli fra Femstjernebevægelsen, at det er Maltas ansvar at »åbne sine havne for de hundredvis af reddede på ngo-skibet Aquarius«.

»Middelhavet er hav for alle de lande, der ligger i det, og Malta kan ikke tro, at Italien vil fortsætte med at tage sig af dette store fænomen alene,« lyder det fra de to ministre.

Malta har afvist at tage imod »Aquarius« og de mange migranter. Landets regering henviser til, at migranterne blev samlet op i et farvand kontrolleret af Libyen, hvor italienske myndigheder koordinerer redningsaktioner.

Efter at EU indgik en aftale med den libyske kystvagt sidste år, er antallet af migranter, der ankommer til Italien, faldet markant.

Salvini har sagt, at han vil nedbringe antallet yderligere.

/ritzau/AP

Trump-rådgivere: Trudeau har dolket USA i ryggen

Tonen er usædvanligt bitter dagen efter, at den amerikanske præsident, Donald Trump, trak sin opbakning til G7-topmødets fælleserklæring tilbage.

Amerikanske toprådgivere taler om »en særlig plads i helvede« for Canadas premierminister, Justin Trudeau, som ifølge Trump og hans medarbejdere er årsag til miseren.

»Han har virkelig stukket en kniv i ryggen på os,« siger Trumps økonomiske toprådgiver, Larry Kudlow, til TV-stationen CNN.

Trumps handelsrådgiver, Peter Navarro, retter en lige så krads kritik mod lederen i USAs naboland mod nord.

»Der er en særlig plads i helvede for enhver leder, som med dårlige hensigter indgår i diplomati med præsident Donald J. Trump og derpå forsøger at dolke ham i ryggen på ham på vej ud ad døren, siger Navarro i TV-udsendelsen Fox News Sunday.

»Det er, hvad svage og uærlige Justin Trudeau gjorde,« tilføjer han.

Trudeau var vært for det to dage lange møde mellem lederne fra landene i G7.

Han sluttede af med en pressekonference, hvor han erklærede sig utilfreds med Trumps ekstra told på stål og aluminium, som Trump indførte fra 1. juni, og som har skabt nervøsitet for en global handelskrig.

Han tilføjede, at Canada vil komme med et modsvar 1. juli.

I et tweet skriver Trump, at Trudeau »optrådte så forsagt og mild under vores G7-møder for derefter at holde en pressekonference, efter at jeg rejste, hvor han sagde, at »USAs told er en form for fornærmelse«, og at han »ikke vil lade sig kommandere rundt med««.

»Meget uærligt og svagt,« sluttede Trump sit tweet.

Søndag kommer Trumps økonomiske toprådgiver med en antydning af, hvad der kan have forårsaget vreden i Det Hvide Hus.

Ifølge Larry Kudlow ser Trump sådan på det, at Trudeau har fået Trump til at fremstå svag inden det historiske topmøde med den nordkoreanske leder, Kim Jong-un.

Den amerikanske præsident vil ikke »lade en canadisk premierminister kommandere rundt med sig. Kim må ikke se amerikansk svaghed«, siger Kudlow ifølge nyhedsbureauet AP.

Trudeau afviste natten til søndag dansk tid, at han har fremsat udtalelser, som skulle være overraskende for Trump.

»Premierministeren sagde ikke noget, han ikke har sagt før - hverken offentligt eller i private samtaler med præsidenten,« hed det i en erklæring fra Trudeaus kontor.

I Berlin understreger Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, at EU-landene i lighed med Canada vil komme med et modsvar på Trumps ekstra told.

»Tilbagetrækningen, der skete via et tweet, er selvfølgelig nedslående og lidt deprimerende,« siger Merkel i et interview med den tyske TV-station ARD.

/ritzau/AFP

FIFA udskyder spørgsmål om 48 lande til VM i 2022

Antallet af deltagende nationer til VM i 2022 i Qatar vil ikke blive behandlet, når kongressen i Det Internationale Fodboldforbund (FIFA) mødes i næste uge.

Det sker i Moskva i forbindelse med VM-slutrunden i fodbold, men her vil spørgsmålet om allerede at udvide antallet af deltagerlande til VM ikke komme på dagsordenen.

Det meddeler FIFA-præsident Gianni Infantino på et pressemøde, efter at FIFAs Council (FIFAs råd, red.), der består af 37 medlemmer, har holdt møde søndag.

»Administrationen i Fifa vil diskutere det med værtslandet, og så må vi se. Som det er lige nu, så er der en VM-slutrunde med 32 hold,« siger Infantino ifølge Reuters.

Det er allerede besluttet, at VM-slutrunden i 2026 skal have deltagelse af 48 hold, men i april opfordrede fodboldforbundet i Sydamerika (CONMEBOL) til, at man fremskynder processen og udvider allerede i 2022.

I Qatar har man hele tiden planlagt efter, at der deltager 32 hold i 2022.

Man opfører otte stadioner, men en udvidelse vil kræve mellem 12 og 14 stadioner, og det er næppe realistisk, uden at slutrunden pludselig skal have et andet land som medvært.

I forvejen er VM i 2022 allerede blevet ændret, så det i Qatar ikke foregår i juni og juli, men i stedet i november og december på grund af varmen i landet i juni og juli.

Ifølge Infantino er det alt for tidligt at svare på, om der kan findes en medvært i 2022.

»Den endelige beslutning er, at rådet træffer en beslutning, men det kan selvfølgelig ikke blive besluttet, uden at der er en aftale med Qatar,« siger Infantino ifølge AP.

FIFA-præsidenten fastslår, at afklaring under alle omstændigheder foreligger, inden kvalifikationskampene til VM i Qatar begynder.

/ritzau/