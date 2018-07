Mens du sov: Britisk kvinde er død af nervegift i Sydengland

Britisk kvinde er død af nervegiften Novichok

En britisk kvinde, der blev udsat for nervegiften Novichok i det sydlige England i slutningen af juni, er død. Det skriver nyhedsbureauet AP.

Et par fra byen Amesbury, der ligger nær Salisbury, blev 30. juni indlagt med tegn på at være forgiftet med den russiske nervegift Novochok. Det blev i starten af juli bekræftet.

Novichok, der blev udviklet under den kolde krig af Sovjetunionen, var det middel, der blev brugt til attentatet på Sergej og Julia Skripal i Salisbury 4. marts.

Storbritannien har hele tiden peget på Rusland som den skyldige, da Sergej Skripal var tidligere russisk dobbeltagent, der spionerede for England. Han kom til England som led i en udveksling af spioner.

Britisk politi arbejder ud fra en tese om, at parret, der blev forgiftet i Amesbury, er kommet i kontakt med efterladenskaber fra attentatet mod Sergej og Julia Skripal, der begge overlevede.

»Verdens øjne er i øjeblikket på Rusland,« sagde den britiske indenrigsminister, Sajid Javid, i det britiske parlament torsdag og opfordrede den russiske regering til at forklare, »præcist hvad der er sket« i Salisbury.

Politiet har fra starten meldt ud, at det britiske par fra Amesbury, der begge er i 40'erne, ingen forbindelser havde til virksomhed, der kunne gøre dem til mål for et attentat.

Rusland har nægtet at stå bag attentatet på Skripal og hans datter og valgte i perioder at insinuere, at Julia Skripal under sin indlæggelse og behandling blev tilbageholdt mod sin vilje.

I forbindelse med politiets udmeldinger om mistankerne efter det britiske par blev syge, sagde en unavngiven russisk diplomat, at der var tale om »ren spekulation«.

»Det er ikke baseret på undersøgelsers objektive data. Uheldigvis efterforsker briterne episoden i Salisbury på en helt uigennemsigtig måde. De britiske myndigheder undgår enhver kontakt med Rusland om dette og andre problematiske emner,« sagde diplomaten til det russiske nyhedsbureau Tass.

/ritzau/

Brexitminister trækker sig fra Mays regering efter uenigheder

Opsigelsen kommer, få dage efter at regeringen nåede frem til en kollektiv aftale om fremtiden uden for EU.

Den britiske brexitminister, David Davis, har sagt op med øjeblikkelig virkning.

Det bekræfter han natten til mandag i et opsigelsesbrev ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Her fortæller den afgående minister, at han i mange situationer har været uenig med premierminister Theresa May i forbindelse med forhandlingerne om Storbritanniens exit fra EU.

David Davis blev udnævnt til brexitminister i 2016 og har været ansvarlig for at forhandle om brexit på vegne af Storbritannien.

Også Steve Baker, der er er underminister i det britiske brexitministerium, har ifølge regeringskilder trukket sig.

Opsigelserne kommer, blot to dage efter at det sent fredag aften lykkedes premierminister Theresa May at vinde opbakning fra en dybt splittet, britisk regering.

Efter et 12 timer langt møde fredag nåede den britiske regering internt således frem til en »kollektiv« aftale om Storbritanniens fremtid uden for EU.

I sit opsigelsesbrev skriver David Davis, at aftalen »i bedste fald vil sætte Storbritannien i en svag forhandlingssituation«.

May har været under stort internt pres fra de ministre, som ønsker en hårdere kurs for briternes exit, end den May har lagt op til.

Flere af de, der er for brexit, har kaldt Mays plan »for blød«.

En af dem er det konservative parlamentsmedlem Peter Bone. Sent søndag aften kalder han David Davis' beslutning om at sige op »principiel og modig«.

»Han har gjort det rigtige,« siger han ifølge BBC.

Imens kalder Ian Lavery fra Labour situationen for »det rene kaos«.

»Theresa May har ingen autoritet tilbage,« siger han efter nyheden om brexitministerens påståede opsigelse.

Ifølge den britiske avis The Independent er David Davis uenig med premierminister May i spørgsmål knyttet til told og handel.

Den plan, som Theresa May fik opbakning til fredag, støtter en plan for toldhandel, som skal være »forretningsvenlig«.

Ifølge aftalen, der nu skal forhandles med EU, vil den store servicesektor i Storbritannien fremover ikke have samme adgang til EU-markederne.

Briterne forlader EU den 29. marts næste år.

/ritzau/

Dødstal på 75 efter japansk uvejr overstiger 2014-katastrofe

Historisk kraftig regn har i løbet af de seneste dage dræbt mindst 75 mennesker i Japan.

Det oplyser myndighederne mandag. Søndag lød det bekræftede antal døde på 48.

Mange andre savnes fortsat efter uvejret, som har forårsaget oversvømmelser og jordskred og ødelagt store dele af den centrale og vestlige del af landet.

Lokale medier rapporterer, at dødstallet kan være så højt som 90.

Premierminister Shinzo Abe advarede søndag om, at det er »et kapløb mod tiden« for at redde folk, som desperat har brug for hjælp fra redningsarbejdere.

I landsbyer i den centrale og vestlige del af Japan sidder beboere fanget på hustage, hvor de har søgt i sikkerhed fra de voldsomme oversvømmelser.

Flere end 50.000 redningsarbejdere, politibetjente og militærfolk er sat ind for at afhjælpe katastrofen.

Det voldsomme uvejr har flere steder efterladt hele landsbyer begravet i vand og mudder. Nogle steder er det kun toppen af trafiklysene, der stikker op.

Dødstallet er steget støt de seneste dage, i takt med at redningsarbejdere er nået frem til de ramte områder.

Tallet har nu oversteget dødstallet fra den seneste katastrofe relateret til regn i landet. I 2014 mistede mindst 74 mennesker livet i jordskred forårsaget af kraftig regn i regionen Hiroshima.

Japans meteorologiske institut har udsendt særlige vejrvarslinger, der gælder for den vestlige del af Japans største ø, Honshu.

Her opfordres borgerne til at være ekstra varsomme, da der er risiko for jordskred, stigende vandstand i floderne og kraftig vind.

I Motoyama, en by på øen Shikoko, faldt der 583 millimeter regn på 24 timer mellem fredag og lørdag morgen. Til sammenligning falder der i gennemsnit 792 millimeter i Danmark i løbet af et helt år.

/ritzau/AFP

Brasilianske dommere tovtrækker om ekspræsidents fængsling

En dommer kræver Lula da Silva løsladt omgående, mens en anden vil holde ekspræsidenten bag tremmer.

Den populære ekspræsident Luiz Inacio Lula da Silva, som i øjeblikket afsoner en lang fængselsstraf for korruption, ved ikke, om han er fri eller fængslet.

Søndag eftermiddag blev han først beordret løsladt af en dommer, men den afgørelse blev omstødt kort efter. Søndag aften har myndighederne så igen beordret præsidenten på fri fod.

Ekspræsidenten skal løslades straks, har dommer Rogerio Favreto slået fast.

Det står ikke klart, om politiet vil efterkomme ordren fra Favreto, da den dommer, som har ansvar for sagen, tidligere søndag omstødte Favretos første afgørelse.

Det fungerer normalt sådan, at den dommer, som oprindeligt fældede dom, også er den, som skal give politiet besked om en løsladelse.

72-årige Lula afsoner i øjeblikket en 12 års fængselsdom for korruption, men han er stadig yderst populær i Brasilien.

Han benægter stadig alle beskyldninger, og dommen mod ham har skabt splittelse i befolkningen.

Han fører meningsmålinger før præsident-, parlaments- og regionsvalget til oktober.

Selv har ekspræsidenten lovet sine støtter, at de kan finde ham på stemmesedlen.

Flere hundrede tilhængere mødte søndag op ved fængslet i Curitiba efter dommer Favretos første ordre om at løslade ekspræsidenten.

Lulas advokat har argumenteret for, at hans klient ikke skulle have været fængslet, før alle ankemuligheder var udtømt.

Søndag erklærede dommer Favreto sig enig i den betragtning og beordrede Lula løsladt.

Dommer Sergio Moro, der idømte Lula 12 års fængsel for korruption, kom dog hurtigt med en kontraordre om at beholde Lula i fængslet.

En anden dommer, Joao Pedro Gebran Neto, der behandler sagen ved en føderal domstol, bakkede siden Sergio Moro op og krævede, at ekspræsidenten forblev bag tremmer.

/ritzau/AP

Organisation: Mindst 14 er dræbt i sammenstød i Nicaragua

Mindst 14 personer er blevet dræbt under nye sammenstød mellem demonstranter og regeringsstyrker i Nicaragua.

Det oplyser menneskerettighedsorganisationen CENIDH ifølge nyhedsbureauet AFP.

»Der har været en grusom episode. Vi har mindst 14 dræbte, men der kan være flere,« siger Vilma Nunez, leder af CENIDH.

Mindst to politibetjente er blevet dræbt under sammenstødene, der fandt sted i Diriamba- og Jinotepe-områderne.

Dermed fortsætter volden ufortrødent i Nicaragua, selv om de stridende parter opnåede et gennembrud i fredsforhandlingerne i juni.

Den blodige konflikt har nu varet i mere end to måneder. Omkring 200 mennesker er blevet dræbt siden 19. april.

Den 16. juni var der tilsyneladende et gennembrud i forhandlingerne om fred mellem præsident Daniel Ortegas regering og demonstranterne.

Uroen i landet begyndte, da Ortega midt i april indførte beskæringer af pensionen og sociale ydelser.

Siden har den 72-årige præsident stået over for tiltagende protester fra hovedsageligt unge i landet.

/ritzau/

Dommer tager stilling til fængslede journalister i Myanmar

En domstol i Myanmar vil mandag beslutte, om to journalister fra det britiske nyhedsbureau Reuters skal anklages for at anskaffe sig hemmelige dokumenter, da de dækkede rohingya-krisen i landet.

Afgørelsen kommer, en uge efter at dommeren har hørt de endelige argumenter i den skelsættende sag om pressefrihed, skriver nyhedsbureauet dpa.

Kendes de to journalister skyldige, står de hver til 14 års fængsel.

Sagen har udløst international fordømmelse. Den handler om 32-årige Wa Lone og 27-årige Kyaw Soe Oo. De to er sigtet efter en myanmarsk lov, der forbyder at videregive informationer, som kan bruges mod staten eller regeringen.

De to Reuters-journalister, som begge er fra Myanmar, er mistænkt for at have skaffet sig »vigtige og hemmelige dokumenter« fra to politibetjente.

Betjentene arbejdede i delstaten Rakhine, hvor Myanmars sikkerhedsstyrker beskyldes for at have begået overgreb mod civile fra det muslimske rohingya-mindretal.

Wa Lone og Kyaw Soe Oo blev anholdt i Yangon i december sidste år, da de rapporterede om en massakre på ti civile rohingya-muslimer.

FN, USA, Storbritannien, Sverige og Bangladesh er blandt de lande, der har krævet, at Myanmar frigiver journalisterne eller klarlægger alle omstændigheder omkring deres anholdelse.

I sidste uge opfordrede forsvarsadvokater i sagen dommeren til at droppe sagen. Advokaterne hævder, at journalisterne blev lokket i en fælde af politiet. Advokaterne mener heller ikke, at anklagemyndigheden har fremlagt tilstrækkelige beviser i sagen.

En af de advokater, som repræsenterer de to journalister, er den britisklibanesiske menneskerettighedsadvokat Amal Clooney, som er gift med den amerikanske skuespiller George Clooney.

»Wa Lone og Kyaw Soe Oo er udelukkende fængslet, fordi de rapporterede nyhederne. Jeg har modtaget sagsdokumenterne, og de to journalister er uden tvivl uskyldige og bør løslades øjeblikkeligt,« udtalte Amal Clooney i marts ifølge Reuters.

/ritzau/