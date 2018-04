Mens du sov: Britisk indenrigsminister trækker sig efter migrant-sag

Amber Rudd har meddelt Downing Street nummer 10, at hun trækker sig fra posten som indenrigsminister.

Den britiske premierminister, Theresa May, meddeler, at hun har accepteret en fratrædelse fra den britiske indenrigsminister, Amber Rudd. Det skrive flere britiske medier.

Amber Rudd har været under massivt pres på grund af den såkaldte "Windrush-skandale", som den er blevet døbt i de britiske medier.

Sagen omhandler en generation af caribiske migranter, der blev inviteret til Storbritannien for at arbejde i årene mellem 1948 og 1971, og som kaldes "Windrush-generationen", opkaldt efter et af de skibe, som migranterne ankom med.

De seneste uger har britiske medier bragt historier om, at efterkommere af arbejderne er blevet nægtet basale rettigheder, fordi de ifølge myndigheder ikke kan dokumentere, hvorfor de har ret til ophold i landet.

Det har lagt pres på flere ministre, herunder Amber Rudd, der har haft svært ved at forklare, hvorfor migranterne er blevet behandlet sådan.

Samtidig er det kommet frem, at Amber Rudd har haft mål for deportering af migranter uden at have meddelt det til det britiske parlament. Hun er derfor blevet beskyldt for at mislede parlamentet.

Beskyldningen kommer, efter at hun i sidste uge sagde til parlamentets medlemmer, at hendes ministerie ikke havde mål om deportering, skriver Sky News.

Siden indrømmede Rudd, at sådanne mål eksisterer, men hun insisterede på, at hun ikke selv var blevet informeret herom.

Det blev dog betvivlet fredag, da et notat - der var kopieret til hende - om målene kom frem, skriver Sky News.

Rudd benægtede dog forsat kendskab til målene. Men søndag kom hun under maksimalt pres, da den britiske avis The Guardian kunne offentliggøre et brev sendt til Theresa May sidste år fra Rudd.

Heri stod, at hun havde indledt et "ambitiøst men leveringsdygtigt" mål om at øge tilbagesendelsen af migranter.

Kinas udenrigsminister rejser til Nordkorea denne uge

Den diplomatiske aktivitet med Nordkorea er hektisk i disse uger.

Mandag oplyser det kinesiske udenrigsministerium, at udenrigsminister Wang Li i denne uge vil besøge Nordkorea.

Det skriver Reuters.

Besøget kommer efter et historisk topmøde mellem lederne fra Nordkorea og Sydkorea fredag.

Desuden er der lagt op til et topmøde mellem Nordkorea og USA i løbet af maj.

Wang Li bliver den første kinesiske udenrigsminister til at besøge Nordkorea siden 2007.

Besøget finder sted onsdag og torsdag.

Kina regnes for Nordkoreas vigtigste allierede, men Kina har i FN's Sikkerhedsråd flere gange støttet sanktioner mod Nordkorea som følge af landets prøveaffyringer af ballistiske missiler og atomprøvesprængninger.

Nordkoreas leder, Kim Jong-un, og Sydkoreas leder, Moon Jae-in, blev på fredagens møde enige om at efterstræbe en atomafrustning på den koreanske halvø.

De var også enige om at forsøge at indgå en fredsaftale inden årets udgang. Dermed kan der blive sat et endegyldigt punktum for Korea-krigen, der i 1953 blev indstillet med en våbenhvile.

Muligvis vil både USA og Kina blive involveret i samtalerne om en fredsaftale, skriver AFP.

Søndag meddelte styret i Pyongyang via statslige medier, at det i maj vil påbegynde lukningen af det anlæg i den nordøstlige del af landet, som er blevet anvendt til afprøvning af atomvåben.

Og som endnu et tegn på forbrødring mellem naboerne oplyste Nordkorea, at det vil gå tilbage til den tidszone, som gælder i Sydkorea.

I 2015 skiftede Nordkorea tidszone og har siden været 30 minutter efter tiden i Sydkorea.

Natten til mandag dansk tid meddeler Nordkorea, at ændringen vil ske lørdag den 5. maj. Det skriver det sydkoreanske nyhedsbureau Yonhap.

Under topmødet fredag i grænsebyen Panmunjom skal Kim Jong-un angiveligt have sagt, at det var "hjerteskærende" at se de to ure, som hang på væggen, vise forskellig tid.

Fogh hacket på Twitter: Nato bør undskylde til Erdogan

Den tidligere statsminister og Nato-generalsekretær Anders Fogh Rasmussen udsendte søndag aften to bemærkelsesværdige opslag på sin Twitter-profil om kupforsøget mod Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan.

- Jeg vil gerne indrømme noget! Vi vidste, at kuppet ville ske 15. juli, lyder det indledningsvis.

Herefter følger noget grammatisk forkert engelsk, hvor der muligvis menes noget i stil med, at Tyrkiet burde have haft hjælp.

Tweetet afsluttes med:

- Derfor bør Nato sige undskyld til Erdogan.

Fogh har i dag sit eget rådgivningsfirma, og her oplyser pressetjenesten i en mail til Ritzau, at Foghs Twitter-profil er blevet hacket.

- Tilsyneladende er hr. Rasmussens Twitter-profil er blevet hacket. De to opslag er ikke blevet skrevet af ham, lyder det i mailen fra Rasmussen Global.

Budskabet i det andet opslag er noget mere mudret. Det er skrevet på ubehjælpeligt engelsk:

- Cedkan who struggles with coups and coup supporters, we wish success in politics, lyder det.

Tyrkiet har befundet sig i undtagelsestilstand siden et mislykket kup mod Erdogan i juli 2016. Det var enheder fra det tyrkiske militær, der forsøgte at afsætte Erdogan.

FN har anklaget Tyrkiets ledelse for at arrestere en overvældende mængde mennesker og for at fyre ansatte på vilkårligt grundlag.

Ifølge FN er omkring 160.000 personer blevet tilbageholdt siden kupforsøget, heriblandt et stort antal journalister.

Medie: Israel kan stå bag nyt angreb mod syrisk militær

Flere af det syriske styres militærbaser har søndag aften været udsat for raketangreb, oplyser statsmedie.

Flere syriske militærbaser i provinserne i Hama og Aleppo har søndag aften været mål for raketangreb.

Det oplyser Syriens statslige tv-station ifølge Reuters.

Der er meldinger om eksplosioner i områderne, men det er endnu uvist, om angrebene har kostet menneskeliv.

Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder, der via et netværk af kilder i Syrien overvåger krigshandlingerne i landet, har også modtaget indberetninger om missilangreb.

Ifølge observatoriet befinder der sig iranske soldater på to af de baser, som blev angrebet.

Iran støtter ligesom Rusland aktivt den syriske præsident Bashar al-Assads kamp mod oprørsbevægelser.

Ingen har taget ansvar for angrebene, men ifølge det israelske medie Haaretz er der meldinger om, at Israel kan stå bag aktionen.

Tidligere søndag sagde Israels forsvarsminister, Avigdor Lieberman, at Israel uden tøven vil reagere "meget kraftfuldt" i tilfælde af enhver form for angreb mod landet.

- Vi har ingen intentioner om at angribe Rusland eller blande os i interne syriske anliggender. Men hvis nogen tror, at de kan affyre missiler eller angribe Israel eller vores fly, så vil vi helt sikkert svare igen, og vores svar vil være meget kraftfuldt, sagde han ifølge Haaretz.

Udtalelsen kommer mindre end en måned efter et angreb mod en syrisk luftbase, som er under iransk kontrol.

Adskillige iranske soldater blev dræbt i angrebet den 9. april, som Syrien, Rusland og Iran beskylder Israel for at stå bag.

Få dage senere, den 14. april, stod USA, Frankrig og Storbritannien bag flere angreb mod det syriske militær.

Missionen var en reaktion på et formodet angreb med kemiske våben mod oprørere i byen Douma nær hovedstaden Damaskus.

Macron' og Trumps fælles egetræ er sat i karantæne

Journalister i Washington undrer sig over, hvor et træ der er plantet af Trump og Macron er forsvundet hen.

Med hver sin spade i hånden plantede den amerikanske præsident, Donald Trump, og den franske præsident, Emmanuel Macron, mandag et træ på plænen foran Det Hvide Hus.

Seancen, der blev fulgt af de to præsidenters hustruer og en større mængde fotografer, skulle symbolisere et voksende samarbejde mellem de to allierede.

Men søndag begyndte journalister i Washington at undres. For træet, der var bragt fra Belleau-skoven i Frankrig, hvor 2000 amerikanske soldater døde i kamp under et slag i 1. verdenskrig, var pludselig væk.

Der forlød flere rygter om, hvorfor det lille egetræ var blevet fjernet. Men søndag aften skriver nyhedsbureauet Reuters, at det blot er kommet i karantæne.

Det meddeler franske og amerikanske embedsmænd.

- Det var en særlig tjeneste fra Trump til Frankrig, at man tillod at plante træet på dagen for præsidentens besøg.

- Siden da, er træet kommet i karantæne, og det vil snart blive plantet i Det Hvide Hus' have. I skal ikke bekymre jer, træet har det fint, siger en embedsmand fra Macrons kontor til Reuters.

Ifølge embedsmanden er træet kommet i karantæne, fordi det måske kan sprede parasitter til andre planter på ejendommen.

