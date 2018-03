Mens du sov: Bamser får legeland på størrelse med Jylland

Kinas pandaer får kæmpe nationalpark

En del af Kinas vildtlevende pandaer får om nogle år et temmeligt stort område at boltre sig på.

Lokalregeringen i den kinesiske provins Sichuan har sikret sig ti milliarder yuan - svarende til 9,5 milliarder kroner - til en nationalpark for den unikke bjørn. Parken bliver tre gange så stor som Yellowstone National Park i USA - eller nogenlunde som Jylland - skriver avisen China Daily torsdag ifølge Reuters.

Formålet er at beskytte pandaer i de tre provinser Sichuan, Shaanxi og Gansu. En del af beløbet, som lokalregeringen investerer i projektet, er øremærket til at afhjælpe fattigdom blandt områdets beboere.

Indtil for få år siden blev pandaen af den internationale naturorganisation UCN karakteriseret som moderat truet, som det hedder, men i 2016 kom der godt nyt.

Her blev pandaen rykket en kategori ned og betegnes nu »kun« som »sårbar«.

Baggrunden var en stigning i antallet af vildtlevende kæmpepandaer i Kina til 1.864 fra knap 1.600 i 2003.

»Det er en fantastisk glædelig nyhed. Fremgangen viser, at Kina gør en stor indsats for bevarelse af pandaen, og at det nytter at beskytte de skove, hvor den lever,« sagde Bo Normander, programleder for skov og biodiversitet i Verdensnaturfonden (WWF), dengang ifølge Politiken.

Københavns Zoo får i år sine første to pandaer. Haven er ved at opføre et cirkelformet anlæg til de kræsne dyr, som hovedsageligt lever af bambusskud.

Ritzau

Mand stak familie ned på gaden i Wien

Flere medier i Østrig rapporterer, at adskillige personer er blevet såret i forbindelse med et knivangreb på gaden i den centrale del af Østrigs hovedstad, Wien.

Ifølge nyhedsmediet Kronen Zeitung er en familie på tre - et forældrepar og parrets voksne datter - blevet angrebet med en foldekniv ved en japansk restaurant klokken 19.45 lokal tid. Herefter flygtede angrebsmanden. Han eftersøges ifølge mediet stadig af politiet. Der er ingen oplysninger om angrebsmandens motiv.

Der er ubekræftede oplysninger om, at der var et højrøstet skænderi mellem flere personer op til knivstikkeriet.

Angrebet fandt sted ved nedgangen til metrostationen Nestroyplatz. Stationen var derfor kortvarigt afspærret, men er nu åbnet igen.

Kronen Zeitung beretter ligeledes om et andet knivstikkeri i Wiens gader onsdag aften. Her blev én person såret.

Der er ifølge mediet ikke sammenhæng mellem de to hændelser, idet det sidstnævnte knivstikkeri var en tvist mellem to afghanere. Kronen Zeitung nævner ikke en kilde til oplysningen. Politiet i Wien oplyste tidligere via Twitter, at det undersøgte sammenhængen mellem de to angreb.

Ritzau/AP

Canada og Mexico kan slippe for ståltold

Det Hvide Hus oplyser, at Mexico og Canada og andre lande muligvis kan blive undtaget for de påtænkte toldsatser på stål og aluminium.

Udmeldingen kommer samtidig med, at Canadas premierminister, Justin Trudeau, meddeler, at han har talt i telefon med USAs præsident, Donald Trump, om handel og told.

»Donald Trump gjorde det klart, at han har fokus på at sikre fremskridt i Nafta-forhandlingerne, og kan han få en god handelsaftale, så er der ingen grund til told på stål og aluminium i forhold til Canada,« siger Trudeau.

Kilder i den amerikanske regering siger til Washington Post, at Trump planlægger at friholde Canada og Mexico for den nye told i 30 dage.

En forlængelse af denne periode vil afhænge af, hvordan forhandlingerne om den nordamerikanske frihandelsaftale, Nafta, skrider frem, tilføjer kilderne.

Trudeau afviser at kommentere, hvorvidt Canada vil svare igen, såfremt amerikanerne indfører told på import af canadisk stål og aluminium.

»Canada ved af erfaring, at vi må vente og se, hvad denne præsident reelt gør snarere end at reagere på udmeldinger,« siger Trudeau.

Trump har flere gange understreget, at han ønsker en Nafta-handelsaftale mellem USA, Mexico og Canada, som er retfærdig for alle tre lande.

Trump signalerede onsdag, at han er indstillet på at give ordre til indførelse af den omstridte told, mens han øgede presset på Kina for at få landet til at fremlægge en plan for, hvordan handelsbalancen mellem kineserne og amerikanerne kan rettes op.

Amerikanernes handelsunderskud over for Kina satte i 2017 rekord med 375,2 milliarder dollar. Det svarer til 2.253 milliarder kroner.

USAs samlede underskud i handlen med den øvrige verden steg samtidig til 566 milliarder dollar. Det er ifølge The New York Times det højeste siden 2008.

Trump vil muligvis allerede torsdag indføre tolden på stål og aluminium. Frygten for en handelskrig tog til, da Trumps økonomiske toprådgiver, Gary Cohn, tirsdag aften indgav sin opsigelse.

Cohn, som er fortaler for frihandel, var ifølge flere medierapporter udelukkende blevet i sit job for at overbevise præsidenten om, at hans handelspolitik var på den forkerte kurs.

Da den republikanske formand for Repræsentanternes Hus, Paul Ryan, mandag sluttede sig til koret af kritikere og opfordrede Det Hvide Hus til »ikke at gå videre med denne plan«, lød det fra Trump:

»Nej, vi trækker os ikke.«

Ritzau/AP

Florida hæver alder for våbenkøb

Repræsentanternes Hus i den amerikanske delstat Florida har onsdag stemt for at stramme våbenlovgivningen i delstaten. Dermed udestår blot en underskrift fra statens guvernør.

Lovforslaget hæver alderen for at købe rifler og haglgeværer til 21 år, hvilket i forvejen er minimumsalderen for at købe en pistol i Florida.

Lovforslaget indebærer samtidig, at der bliver indført en tre dages venteperiode fra køb til udlevering af våben. Derudover tillader den nye lov udvalgt personale på offentlige skoler at være bevæbnede.

Der bliver ligeledes afsat 400 millioner dollar til arbejde med mental sundhed og til at sikre sikkerheden på skoler.

Lovforslaget blev mandag vedtaget i senatet i Florida og er nu altså også blevet stemt igennem i statens anden lovgivende forsamling.

Den republikanske guvernør Rick Scott mangler nu at sætte sin underskrift. Og det er ikke ren formalitet, understreger han.

»Når der lander et lovforslag på mit bord, så gør jeg, hvad de ikke altid ser ud til at gøre i Washington. Jeg gennemgår lovforslaget linje for linje, og jeg taler med den persongruppe, som jeg er mest bekymret for: familierne,« siger guvernør Rick Scott til Miami Herald.

Han vil endnu ikke afsløre, om han underskriver lovforslaget.

Floridas stramning af våbenloven kommer, godt tre uger efter at 17 blev skudt og dræbt ved et skyderi på en high school i staten.

Massakren har fået blandt andet ofrenes pårørende til at opfordre de amerikanske politikere til at stramme landets liberale våbenlov.

Onsdagens lovforslag blev vedtaget med stemmerne 67 for og 50 imod.

Blandt det, som tilhængere af stramninger formentlig savner i lovforslaget, er et forbud mod halvautomatiske rifler af den type, der blev anvendt ved skoleskyderiet på Marjory Stoneman Douglas High School i Florida.

Gerningsmanden brugte en halvautomatisk AR-15-riffel. Han købte riflen lovligt som 18-årig.

Ritzau/Reuters