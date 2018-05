Mens du sov: Al-Qaeda opfordrer til angreb på USA efter ambassadeflytning

Al-Qaeda-leder Ayman al-Zawahiri siger, at USA's beslutning om at flytte sin ambassade i Israel fra Tel Aviv til Jerusalem er bevis for, at forhandlinger har svigtet palæstinenserne.

I en fem minutter lang video med titlen "Tel Aviv er også et land af muslimer" opfordrer al-Qaeda-lederen muslimer til at gribe til våben og udføre jihad (hellig krig, red.) mod USA.

Præsident Donald Trump "var klar i mælet, da han afslørede det moderne korstogs sande ansigt. Eftergivenhed virker ikke mod dem, kun modstand gennem jihad", siger Zawahiri i videoen, der blev offentliggjort søndag.

Den egyptiske læge overtog lederskabet af al-Qaeda efter gruppens grundlægger, Osama bin Laden, der blev dræbt i 2011.

I videoen tilføjer al-Zawahiri, at Osama bin Laden, erklærede USA for "den største fjende af muslimerne".

Han mener, at islamiske lande har undladt at handle i muslimernes interesse ved at træde ind i FN og indordne sig efter resolutioner fra FN's Sikkerhedsråd i stedet for sharia (islamisk lov, red.).

Mandag flytter USA sin ambassade i Israel til Jerusalem fra Tel Aviv, hvor de fleste øvrige lande har deres ambassader.

Ambassadeåbningen sker samtidig med 70-året for staten Israels opståen. For palæstinenserne er det 70-året for al-Nakba - Katastrofen - hvor 700.000 palæstinensere blev fordrevet fra deres hjemland i det nuværende Israel.

Beslutningen om at flytte ambassaden blev truffet af præsident Donald Trump sidste år.

Med flytningen af ambassaden bryder Trump flere årtiers amerikansk politik i Mellemøsten. På linje med det internationale samfund har USA tidligere gået ind for, at Jerusalems status først afgøres som sidste del af en fredsproces.

Palæstinenserne ønsker den østlige del af Jerusalem som deres fremtidige hovedstad.

Trump vil ikke selv være til stede ved indvielsen i Jerusalem mandag. Men det vil hans datter Ivanka og hendes mand, Jared Kushner, som Trump har gjort til sin særlige udsending i Mellemøsten.

Den amerikanske præsident ventes dog via et videolink at tale til de omkring 800 inviterede gæster ved åbningen.

/ritzau/AFP

Jøder fejrer USA's nye ambassade - palæstinensere raser

Præsident Donald Trumps datter Ivanka repræsenterer USA's regering ved indvielsen af ambassade i Jerusalem.

Israel er klar til at feste, når USA mandag flytter sin ambassade til Jerusalem. For regeringen er det den endelige bekræftelse på, at hele Jerusalem er jødernes evige hovedstad.

Der er inviteret cirka 800 gæster til åbningen. USA er repræsenteret af præsident Donald Trumps datter Ivanka og hendes mand, Jared Kushner.

Det forlyder, at Trump selv vil deltage via et videolink. Det er ham personligt, der - trods advarsler - har gennemtrumfet flytningen af ambassaden.

- Selvfølgelig vil vi fejre denne dag, fortalte premierminister Benjamin Netanyahu efter et regeringsmøde fredag ifølge nyhedsbureauet AP.

Men i de besatte områder - Vestbredden og Gaza - fyldes palæstinensere med vrede. De mener, at præsident Donald Trump med sin flytning af ambassaden kortslutter flere årtiers forsøg på at oprette en palæstinensisk stat.

- Det er en provokation over for alle arabere, lyder det fra Den Palæstinensiske Befrielsesorganisation (PLO).

- Det er et slag i ansigtet, mener selvstyrepræsident Mahmoud Abbas.

Østjerusalem, som Israel besatte under Seksdageskrigen i 1967, skal ifølge palæstinenserne være deres fremtidige hovedstad.

Åbningen af ambassaden sker på 70-års-dagen for staten Israels opståen. For palæstinenserne er det 70-årret for al-Nakba - Katastrofen - hvor 700.000 palæstinensere blev fordrevet fra deres hjemland i det nuværende Israel.

Fra mandag har USA ikke længere en ambassade i Tel Aviv. Her har de fleste øvrige lande deres ambassadører. Danmarks ambassade ligger også i byen.

I mange år har det ellers været amerikansk politik, at man ikke ville flytte ambassaden til Jerusalem, før der var en fredsløsning med palæstinenserne.

Israels hær fordobler antallet af kampstyrker i og ved de besatte områder. Det er for at kunne modgå eventuelle uroligheder som følge af begivenhederne i Jerusalem.

Det forlyder, at titusinder af palæstinensere i Gaza vil samle sig ved grænsen til Israel for at demonstrere. Lignende demonstrationer ved grænsen har den seneste halvanden måned kostet 42 palæstinensere livet.

/ritzau/

Professor: Ny ambassade slukker palæstinensiske drømme

Drømmen om Østjerusalem som hovedstad i palæstinensisk stat slukkes ifølge professor med ambassadeflytning.

Mandag er flyttedag for den amerikanske ambassade i Israel, der rykker fra Tel Aviv til Jerusalem.

Det er en kontroversiel beslutning, der slukker mange palæstinenseres drøm om Østjerusalem som fremtidig hovedstad i en palæstinensisk stat.

Det vurderer Sune Haugbølle, professor i globale studier på RUC.

- Palæstinenserne ønsker at have deres hovedstad i en kommende uafhængig stat i Østjerusalem.

- De føler, at ved at amerikanerne flytter deres ambassade, så markerer de, at israelerne, ikke palæstinenserne, har krav på Jerusalem, siger han.

- Så alle de forhåbninger, som palæstinenserne har om Jerusalem som hovedstad og amerikanerne som mæglere i fredsprocessen, bliver tilsidesat med den her flytning, vurderer professoren.

Østjerusalem blev besat af Israel under Seksdageskrigen i 1967.

Åbningen af ambassaden sker på 70-års-dagen for staten Israels opståen. For palæstinenserne er det 70-årret for al-Nakba - Katastrofen - hvor 700.000 palæstinensere blev fordrevet fra deres hjemland i det nuværende Israel.

I mange år har det ellers været amerikansk politik, at man ikke ville flytte ambassaden til Jerusalem, før der var en fredsløsning med palæstinenserne.

Ifølge Sune Haugbølle markerer flytningen af den amerikanske ambassade en "rød linje" for mange palæstinensere.

- Fatah, som leder det palæstinensiske selvstyre, kan ikke fravige det krav. Det vil ødelægge deres legitimitet i befolkningen, siger Sune Haugbølle.

Flytningen af den amerikanske ambassade understreger i professorens øjne også, at fredsprocessen mellem israelere og palæstinenserne er "stendød".

- Men kan diskutere, om fredsprocessen overhovedet har været i gang i lang tid. Men det her gør det i hvert fald umuligt at fortsætte processen, siger han.

Flytningen kommer ikke til at gå stille af, vurderer professoren.

- Jeg tror, der kommer spontane protestaktioner både i Jerusalem og på Vestbredden, ligesom vi så det i december, da man annoncerede flytningen.

Der er inviteret cirka 800 gæster til åbningen. USA er repræsenteret af finansminister Steven Mnuchin, præsident Donald Trumps datter Ivanka og hendes mand, Jared Kushner, der er rådgiver for præsidenten.

Trump selv ventes at deltage via et videolink.

/ritzau/

Militante på motorcykel angriber politistation i Indonesien

I Surabaya, der søndag blev ramt af et selvmordsangreb, er der sket et angreb på politiets hovedkvarter.

To militante på motorcykel har mandag morgen sprængt sig selv i luften foran det indonesiske politis hovedkvarter i byen Surabaya.

Mindst én politibetjent meldes dræbt.

- Et af vores medlemmer er blevet offer for en eksplosion, siger talsmand for politiet Frans Barung Mangera ifølge nyhedsbureauet AFP.

Det er fortsat uvist, om der er andre tilskadekomne.

- Der har været en eksplosion, men vi ved ikke, hvad der præcist er sket, siger Frans Barung Mangera ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Meldingen kommer, dagen efter at 14 mennesker søndag morgen blev dræbt i et tilsyneladende koordineret selvmordsangreb på tre kirker i netop Surabaya.

Indonesisk politi har tidligere oplyst, at alle angriberne kom fra den samme familie, og at de forinden havde opholdt sig i Syrien.

Indonesiens øverste politichef, Tito Marnavian, fortalte søndag, at faderen i familien detonerede en bilbombe. To sønner på 16 og 18 år brugte en motorcykel, mens moren deltog i et tredje angreb sammen med to børn på 9 og 12 år.

Islamisk Stat (IS) har taget skylden for søndagens selvmordsangreb.

Sent søndag aften skød og dræbte indonesisk politi desuden en mand, som mistænkes for at være en islamistisk militant. Det skete efter en eksplosion i mandens lejlighed i byen Sidoarjo, der ligger nær Surabaya.

Eksplosionen i lejligheden dræbte ifølge nyhedsbureauet dpa mandens hustru og et barn. Efterfølgende skød og dræbte politiet den mistænkte, fordi han angiveligt holdt en detonator til en bombe.

/ritzau/

Trump rækker hjælpende hånd til kinesisk mobilproducent

Kinas største producent af smartphones er kommet i problemer efter indførelsen af amerikanske sanktioner.

USA's præsident, Donald Trump, vil i samarbejde med Kinas præsident, Xi Jinping, redde den kinesiske mobilproducent ZTE fra kollaps, efter at den er blevet ramt af effekten af amerikanske sanktioner.

- Præsident Xi og jeg samarbejder for at hjælpe det store kinesiske telefonselskab ZTE tilbage på fode. Alt for mange job er gået tabt i Kina.

- Handelsministeriet har fået besked om at få det klaret, lyder det søndag på Twitter fra præsident Trump.

Trump lancerer sin redningsaktion, nogle uger efter at hans eget handelsministerium straffede ZTE for ulovlig handel med Iran og Nordkorea.

ZTE måtte lukke flere afdelinger, efter at amerikanske firmaer fik forbud mod at sælge dele - heriblandt mikrochips - til selskabet, som er Kinas største producent af smartphones.

Selskabet modtog allerede sidste år en bøde på 1,2 milliarder dollar. Og efter at de amerikanske sanktioner blev indført, har det knebet med at opretholde produktionen.

ZTE har 75.000 ansatte og virksomheder i 160 forskellige lande. I USA er ZTE den største leverandør af smartphones efter Apple, Samsung og LG.

USA undersøger også, om kinesiske Huawei har brudt amerikanske sanktioner mod Iran, Nordkorea og andre lande. Huawei er større end ZTE og mere afgørende for kinesisk industri.

Trumps initiativ for at redde ZTE opfattes som en lille forsoning midt i en handelsstrid mellem USA og Kina.

- Kina og USA arbejder godt sammen om handel, men tidligere forhandlinger har været til fordel for Kina i så mange år, at det er svært for dem at indgå en aftale, der gavner begge parter, skriver Trump på Twitter.

- Men vær rolig, det kommer alt sammen til at løse sig, lyder det.

/ritzau/AP