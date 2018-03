»Mens diktatoren Assad bruger bomber og giftgas«: Tyske AfD-politikere på besøg hos regimet i Syrien

Syv medlemmer af AfD - Alternative für Deutschland - er taget til Syrien, hvor de har haft møder med flere medlemmer af det syriske regime.

Formålet med besøget er at få et indtryk af situationen i det krigshærgede land med egne øjne, da de tyske mediers dækning af Syrien ifølge de besøgende AfD-medlemmer ikke er troværdig.

Desuden ønsker de syv højre-politikere at undersøge, om det er muligt at sende nogle af de mange syriske flygtninge i Tyskland tilbage til deres land.

Ifølge Helmut Seifen, der er AfD-medlem i det regionale parlament i den tyske delstat, Nordrhein Westfalen, ønsker delegationen at finde ud af, »om der er krig over det hele eller om der også er sikre områder,« som han udtrykker det over for mediet Deutsche Welle.

AfD har tidligere opfordret den tyske regering til at forhandle med Assad-regimet om en tilbagevenden af de syriske flygtninge.

Poserer på Facebook

AfD vandt 13 procent af stemmerne ved det tyske parlamentsvalg i september i fjor og fik dermed for første gang direkte indflydelse i Bundestag.

Siden har højrepartiet klaret sig fint i meningsmålingerne på en dagsorden, der er vendt mod islam og flygtninge, og de syv AfD-politikere har da heller ikke på nogen måde forsøgt at skjule besøget i Syrien.

Tværtimod har de delt flere billeder og kommentarer fra turen på Facebook - herunder et billede, hvor de stiller op sammen med den syriske stormufti, Ahmad Badreddine Hassoun. Han er et religiøst overhoved tæt på landets præsident Bashar al-Assad, og tilbage i 2011, da borgerkrigen i Syrien begyndte, blev stormuftien berømt for at true med at sende selvmordsbombere til Europa og USA, hvis Vesten intervenerer i den syriske konflikt.

Opslag fra AdF-politikeren Christian Blex fra et møde i Damaskus med den syriske minister for forsoning, Ali Haidar.

Kritik fra kansler Merkel.

Besøget i Syrien og kontakterne til landets regime vækker kritik og forargelse hos AfDs politiske modstandere i Tyskland.

»Hvem, der end bejler til dette regime, diskvalificerer sig selv,« fastslår kansler Angela Merkels talsmand, Steffen Seibert, mens Michael Brand, medlem af den tyske Bundestag for det konservative parti CSU, er endnu mere klar i spyttet.