Amerikansk politi er rykket massivt ud til et igangværende skyderi ved YouTubes hovedkvarter i San Bruno i Californien, skriver Reuters.

Politiet er til stede i byen i den sydlige del af San Francisco. Politiet har på Twitter advaret folk om at nærme sig adressen.

Politiet advarer om, at der er en "aktiv situation".

På den amerikanske tv-station NBC ses det, at et stort antal politivogne har omringet kontorbygningen, hvor YouTube har adresse.

/ritzau/

Active shooter at YouTube HQ. Heard shots and saw people running while at my desk. Now barricaded inside a room with coworkers. — Vadim Lavrusik (@Lavrusik) 3. april 2018

Opdateres...