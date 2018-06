Melania undsiger sin mand: »Fru Trump hader at se børn blive adskilt fra deres familie«

Forældre, som illegalt krydser grænsen til USA, får tvangsfjernet deres børn med besked om, at »de skal have et bad« – hvorefter forældrene bliver sendt i fængsel, og børnene på en anstalt. Nu melder præsident Donald Trumps hustru sig i koret af kritikere over for nultolerancen ved grænsen.