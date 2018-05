Meghans kjole: Meget mere end bare en kjole

Det var bare en brudekjole. Hvid silke, slør og en smilende kvinde indeni. En usædvanligt vellykket brudekjole til en kongelig brud. Tækkelig med halvlange ærmer, men stadig sensuel med bare skuldre. Simpel i sin form, rig i sit materiale og overdådig med sit lange slør, hvor blomster fra de 53 Commonwealth-lande var repræsenteret i det enorme blondeslør.

Men det var også meget mere end en brudekjole. For den smilende kvinde var Meghan Markle, der lørdag blev gift med prins Harry og dermed blev en del af det britiske kongehus.

Og hendes kjole var mere end en kjole.

Den var et budskab.

Tag meddelelsen fra Kensington Palace, som blev udsendt via Twitter i det øjeblik, hvor Meghan Markle steg ud af Rolls Roycen, der havde fragtet hende til kirken:

»Ms. Meghan Markles brudekjole er blevet designet af den anerkendte britiske designer Clare Waight Keller. Ms. Waight Keller blev sidste år den første kvindelige kunstneriske leder i det historiske franske modehus Givenchy.«

Der er to ting, der er værd at bemærke: Først i disse Brexit-tider, hvor Storbritannien lukker sig som sig selv, at kongehuset har valgt en designer, der valgte Europa.

For Clare Waight Keller er bestemt en britisk designer, bestemt. Hun er født i Birmingham i 1970, og som femårig lærte hendes mor hende at strikke (og formentlig at drikke te imens), hun er uddannet på Ravensbourne College of Art og The Royal College of Art i London, hvor hun tog en master i strik. Hun har været chefdesigner for skotske House of Pringle, men det meste af hendes karriere er foregået i udlandet - hos Calvin Klein i New York, hos Gucci i Milano og i Paris hos Chloé og fra 2016 hos Givenchy, hvor hun er blevet rost for at give husets haute couture-linje nyt og moderne liv.

En karriere, som den frie bevægelighed har gjort uendeligt meget nemmere og oplagt. Det var næsten, som var EUs flag syet ind i foret som det blå, en brud ofte bærer på sin bryllupsdag sammen med noget lånt, noget nyt og noget gammelt.

Det er også værd at bemærke, at til et bryllup, hvor bruden valgte selv at gå ned ad kirkegulvet og ikke på gammeldags facon at lade sig give væk, at Kensington Palace understreger, at Waight Keller er første kvindelige kunstneriske leder af Givenchy. Det er et fint lille, jamen, vi er nødt til at sige det, feministisk nik, en thumbs up til karrierekvinder og dem, der drømmer om at blive det. Kvinder kan godt. Også være chefer andre steder end i det britiske kongehus.

Kate Middleton blev 29. april 2011 gift med prins William i en kjole designet af Sarah Burton, chefdesigner for det britiske modehus Alexander McQueen. Foto: Carl de Souza/AFP

Det bliver endnu tydeligere, når man sætter Meghan Markles kjole over for den kjole, som Kate Middletons bar til brylluppet med Prins William, for Kate Middletons kjole var britisk helt ind i hver lille søm og hvert broderet sting.

Kjolen var designet af Sarah Burton, chefdesigner for det britiske hus Alexander McQueen der ligger i London. Og uden at forklejne Sarah Burtons talent er hun i modeverdenen kendt for, at hun var nummer to i modehuset McQueen, da grundlæggeren af samme navn begik selvmord. Burtons legitimitet som chef for McQueen kom især af, at han havde valgt hende. Keller Waight derimod kan stå på egne ben i modeverden og har arbejdet sig op gennem branchen.

Prinsesse Diana i sin overdådige brudekjole med et syv meter langt slæb. Kjolen blev designet af det britiske ægtepar Elizabeth og David Emanuel. Brylluppet med prins Charles stod 29. juli 1981, i 1992 blev parret separeret, og i 1997 blev hun dræbt i en trafikulykke. Foto: EPA

Eller når man sammenligner med en af de allermest ikoniske brudekjoler i det britiske kongehus, prinsesse Dianas kjole, der står som arketypen på marengskjolernes marengskjole med enorme mængder silke, kæmpe pufærmer og et aldrig overgået syv meter langt slæb. Den var designet af det britiske ægtepar David og Elizabeth Emanuel. Se hvad et godt og solidt ægtepar kan opnå, når de arbejder sammen, sang kjolen på den store dag. Dog forgæves, parret blev jo, som alle ved, skilt.

Den daværende prinsesse Elizabeth blev gift 20. november 1947, 21 år gammel. Hendes brudekjole var designet af kongehusets daværende foretrukne kjolemager Normann Hartnell. Foto: AFP

Eller tag dronning Elizabeths og hendes søster prinsesse Margarets brudekjoler, der begge blev designet af kongehusets daværende foretrukne kjolemager Normann Hartnell, institutionens, kronens (jamen man har vel set TV-serien) kjolemager, ikke individets. Det handlede ikke om den ene eller den anden prinsesses smag, men om at være klædt passende på.

Der er uendeligt langt fra den tankegang til den kjole, som Meghan Markle bar. Den var nok bare hvid, simpel og klædelig. Men var også en hilsen til Europa og et opmuntrende nik til alle kvinder, der kæmper for nå til tops. Også dem, der ikke bare drømmer om at blive giftet ind i eliten.