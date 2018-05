Meghan Markle har planlagt feministisk statement til brylluppet: Klar til at udfordre de royale normer

Ved lørdagens bryllup i det engelske kongehus starter det hele på en lidt anden måde, end det plejer.

Bruden Meghan Markle har nemlig valgt, at hun vil starte turen op ad gulvet mod alteret alene som et stærkt feministisk statement.

Det skriver CNN.

Lørdag bliver hun gift med prins Harry i St. Georges Kapel i Windsor vest for London.

Det er aldrig før set, at en royal britisk brud ikke vil blive eskorteret ned ad kapellets midtergang. Hun bliver således kun ledsaget af seks brudepiger og fire brudesvende, mens en af kirkens repræsentanter vil gå forrest.

Tidligere i dag kom det frem, at det bliver prins Charles – prins Harrys far -, som skal følge bruden op ad gulvet. Han møder hende derfor først ved kirkegulvet, hvor de royale gæster vil være placeret.

Derfra vil Meghan Markle følges med ham fra kirkegulvet og op til alteret.

Men det er ikke det eneste utraditionelle, som der kommer til at ske. For i modsætning til den traditionelle tradition, så kommer prins Charles til at træde tilbage, når Meghan Markle går op mod prins Harry.

Ifølge CNNs oplysninger, er det Meghan Markles egen idé.

Oprindeligt skulle hendes far have fulgt hende det stykke, som prins Charles nu har overtaget. På grund af sygdom er han forhindret i at deltage, og derfor valgte Meghan Markle, at det skulle være Harrys far, selvom flere spekulerede i, at det ville blive hendes mor.

CNN skriver, at både prins Charles og prins Harry er glade for beslutningen.

Ingen anden brud i den britiske kongehus’ historie har taget turen op ad kirkegulvet alene. Ifølge CNN indikerer Meghan Markles beslutning, at hun vil ønsker at signalere, at hun er en stærk, uafhængig kvinde, der er klar til at udfordre de royale normer.