Medier: Nordkorea sender udstyr til kemiske våben til Syrien

New York. Nordkorea har sendt udstyr, der kan bruges til fremstilling af kemiske våben, til Syrien.

Det rapporterer amerikanske medier ifølge BBC. Medierne henviser til resultater fra FN-eksperter.

Materialerne omfatter angiveligt syrebestandige fliser, ventiler og rør. Fliserne skal angiveligt bruges til at bygge faciliteter, hvor der fremstilles kemiske våben.

En endnu ikke offentliggjort rapport fra FN konkluderer også, at nordkoreanske missilspecialister er blevet set på anlæg i Syrien, hvor der bliver fremstillet våben. Det rapporterer The New York Times.

Påstandene kommer, efter nye rapporter om at syriske soldater bruger klorgas mod civile, hvilket regeringen i Syrien afviser.

Leverancerne af udstyr er blevet sendt ulovligt til Syrien fra Nordkorea, som er underlagt internationale sanktioner på grund af dets atomprogram.

Fem forsendelser blev sendt via et kinesisk handelsfirma i slutningen af 2016 og i begyndelsen af 2017. De er angiveligt del af adskillige andre forsendelser sendt i løbet af flere år. Det rapporterer The Wall Street Journal.

Rapporten er udarbejdet af et ekspertpanel i FN, som holder øje med Nordkoreas overholdelse af FN-sanktionerne.

I en rapport fra september 2017, som er offentligt tilgængelig, oplyser FN-eksperterne, at de "undersøger brugen af forbudte kemikalier, ballistiske missiler og konventionelt våbensamarbejde" mellem Syrien og Nordkorea.

I rapporten står der også, at to FN-medlemsstater havde opsnappet forsendelser med kurs mod Syrien. Indholdet var mistænkt for at komme fra Nordkoreas største eksportør af våben som del af en kontrakt med den syriske regering.

FN-talsmand Stéphane Dujarric vil ikke kommentere, om den lækkede rapport bliver offentliggjort, men siger til The New York Times:

- Det overordnede budskab må være, at alle medlemsstater har pligt og ansvar for at stå ved de sanktioner, der er blevet besluttet.

/ritzau/