Medier: Bevæbnede patruljer skal beskytte EUs grænser

EU er klar med et kontant bud på at bremse migrantstrømmene mod Europa.

Jean-Claude Juncker, formand for EU-Kommissionen, vil onsdag præsentere et forslag om etablering af en 10.000 mand stor og bevæbnet EU-grænsepatrulje, som skal beskytte EUs ydre, men også indre grænser. Det skriver Kristeligt Dagblad.

Avisen har fra kilder fået bekræftet oplysninger, som den internationale erhvervsavis Financial Times mandag bragte, om at Juncker vil afsløre udspillet om grænsevagter, når han holder sin tale om unionens tilstand i Europa-Parlamentet i Strasbourg.

En unavngiven EU-diplomat beskriver over for Financial Times planen som »sandhedens øjeblik«, hvis Europa ønsker at bevare tilliden til Schengen-zonen, der gør det muligt for EU-borgere at bevæge sig frit i 26 lande.

Tanken er, at patruljen skal oprettes i 2020. Den skal opsnappe nye ankomster til Europa, standse ulovlig færden mellem EU-lande og fremskynde hjemsendelser af migranter, som ikke har ret til asyl i Europa.

Patruljen skal også have mulighed for at operere i lande uden for EU, hvis disse lande indvilger i det.

Og de europæiske grænsevagter kan blive en del af løsningen på at reducere migrantstrømmen imod Europa.

Det mener Sergio Carrera, seniorforsker ved Centre for European Policy Studies og specialist i EUs migrationspolitik.

»Der er i øjeblikket ikke nogen særlig stor solidaritet mellem de enkelte medlemslande. Jeg tror ikke, at dette kan løse alle problemer, men det kan hjælpe de medlemsstater, der føler sig overladt til sig selv,« siger Sergio Carrera til Kristeligt Dagblad.

Han mener, at forslaget bør være en del af en samlet pakke på asylområdet. Udspillet skal dog også ses som led i det fælles europæiske ønske om et forandret europæisk asylsystem, som blev præsenteret på et EU-topmøde i sommer.

Her blev EUs 28 stats- og regeringsledere blandt andet enige om at undersøge muligheden for at etablere såkaldte opsamlingscentre i tredjelande for flygtninge og migranter.

Der skal også etableres opsamlingscentre internt i EU for flygtninge og migranter, som reddes i EU-farvand, og derfor ikke kan sejles til Afrika.

Amerikansk kyststat gør klar til værste orkan siden 1954

Sidst en kategori 4-orkan ramte North Carolina, mistede 19 mennesker livet, og 15.000 bygninger blev ødelagt.

Orkanen Florence har direkte kurs mod den sydlige del af den amerikanske østkyst med vindstyrker, der ikke er set i området siden 1954.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Det område af østkysten har kun været ramt af to kategori 4-orkaner, siden man begyndte at registrere dem i 1850'erne.

Det var orkanen Hazel i 1954 og Hugo, der ramte området i 1989.

Ifølge det amerikanske orkancenter ventes Florence at tage til i styrke, inden den rammer kysten. Natten til onsdag dansk tid befinder den sig omkring 1165 kilometer fra Cape Fear i North Carolina.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Florence har en vindstyrke på 220 kilometer i timen og udgør risiko for »livstruende stormstød og nedbørsmængder« i dele af North og South Carolina og andre atlanterhavsstater, oplyser det amerikanske orkancenter.

Mens man i North Carolina forbereder sig på den værste orkan siden 1954, så mindes historikere orkanen Hazel, der raserede store dele af delstaten for over 60 år siden.

»Hazel står som en milepæl i North Carolinas historie. Den forårsagede utroligt store ødelæggelser over hele staten,« siger Jay Barnes, der har skrevet flere bøger om orkaner i North og South Carolina.

19 mennesker mistede livet i North Carolina under orkanen Hazel, og omkring 15.000 bygninger blev ødelagt.

Guvernøren i South Carolina beordrede mandag tvungen evakuering af en million indbyggere.

Myndighederne i North Carolina, Virginia og andre delstater langs kysten har også forberedt sig på masseevakueringer.

Mange landmænd i North Carolina har været nødt til at høste deres afgrøder før tid på grund af udsigten til massive oversvømmelser.

North Carolina står for USA's største produktion af tobak og den næststørste svinekødsproduktion.

Smithfield Foods, der er USA's største svineproducent, planlægger at lukke to fabrikker i North Carolina, inklusive verdens største svineslagteri, på grund af orkanen, skriver Reuters.

Avis genoptrykker udskældt Serena-karikatur i censurprotest

Den australske avis Herald Sun lægger sig ikke ned efter hård kritik af karikaturtegning af Serena Williams.

Den australske avis Herald Sun har onsdag genoptrykt en kontroversiel karikaturtegning af den amerikanske tennisstjerne Serena Williams.

Tegningen, der er blevet kaldt både racistisk og sexistisk, er på forsiden af avisen sammen med en række af avisens tidligere satiriske tegninger.

Den australske avis Herald Sun har en udskældt karikatur af tennisspiller Serena Williams på forsiden onsdag.

»Hvis de selvudnævnte censurdommere får deres vilje i forhold til tegningen af Serena Williams, så bliver vores nye politisk korrekte liv rigtig kedeligt,« lyder det på forsiden af Herald Sun.

På forsiden er også et sarkastisk stempel med teksten »satirefri zone«.

Tegningen af Williams blev oprindeligt bragt mandag, umiddelbart efter at Serena Williams havde tabt US Open-finalen til japanske Naomi Osaka.

Under finalen blev Williams idømt tre straffe af kampens dommer: Én for at modtage coaching under kampen, én for at smadre sin ketsjer og til sidst en straf for at kalde dommeren for »en tyv«.

Karikaturtegningen, som tegneren Mark Knight står bag, forestiller en rasende Serena Williams i færd med at trampe på sin ketsjer.

I nærheden af den amerikanske stjerne ligger en sut, og i baggrunden er dommeren ved at spørge en karikeret udgave af Naomi Osaka, om hun ikke bare kan lade Serena Williams vinde kampen.

Den australske tegner har fået kritik for at tegne Williams med overdimensionerede læber i stilen efter eksempelvis »Lille sorte Sambo«.

Tegningen blev efterfølgende voldsomt kritiseret. Blandt kritikerne var »Harry Potter«-forfatteren J.K. Rowling.

Tegneren Mark Knight forsvarer dog fortsat karikaturen.

»Jeg så verdens bedste tennisspiller have et hysterisk anfald. Det er, hvad tegningen handler om. Hendes dårlige opførsel på banen.«

»Det har ikke noget med køn eller racisme at gøre,« siger han til ABC.

Norge mistænker tusindvis for at skjule bitcoin-formuer

8000 nordmænd har indberettet gevinster fra digitale valutaer. Men tallet er alt for lavt, mener skattechef.

I 2017 indberettede nordmænd kryptovalutaer til en samlet værdi på fem milliarder kroner til skattevæsnet. Men beløbet er sandsynligvis alt for lavt.

Ifølge nye tal, som erhvervsbladet Dagens Næringsliv har fået adgang til, indberettede omkring 8000 borgere formuer og gevinster fra investeringer i bitcoin og andre digitale valutaer.

Det skriver nyhedsbureauet NTB.

Men skattevæsnet har mistanke om, at mindst 30.000 personer i Norge ligger inde med kryptovalutaer. Dermed kan skatteunddragelsen være stor, konstaterer avisen.

»Vi får stadig bedre mulighed for at følge med i, hvem som har indtægter og formuer på dette område. Blandt de 8000, som indberetter, er der nok en del, som ikke har givet helt rigtige oplysninger,« siger skattedirektør Hans Christian Holte til Dagens Næringsliv.

Han understreger, at skønnet på 30.000 er foreløbigt, og tallet vil sandsynligvis stige. Dermed ligger det også lige for at antage, at nordmænd har kryptovalutaer for langt mere end fem milliarder kroner.

»Da jeg så beløbene, stod det klart for mig, at det her er et område, som har betydning for skatteprovenuet i Norge,« siger skattedirektøren.

Digitale valutaer er på få år blevet et globalt investeringshit. Verdens største kryptovaluta, bitcoin, er gået fra at være næsten værdiløs til at koste flere tusinde dollar.

Og det har fået spekulanter til at kaste sig over digitale valutaer. I 2017 svingede værdien af bitcoin fra under 1000 dollar til næsten 20.000 dollar i december, da manien var på sit højeste.

Siden er værdien faldet kraftigt. Ifølge erhvervsmediet Bloomberg News var prisen på bitcoin tirsdag 6241 dollar.

Grundlæggende er kryptovalutaer linjer af computerkode, der bliver digitalt underskrevet, hver gang de handles.

Bitcoin er den mest kendte og ældste kryptovaluta. Men der findes omkring 1000 andre kryptovalutaer.

Canadas chefforhandler spår snarlig Nafta-aftale med USA

Udenrigsminister Chrystia Freeland er rejst fra Washington for at orientere premierministeren om gennembrud.

Et hold af canadiske forhandlere er rejst fra Washington for at orientere premierminister Justin Trudeau om fremskridt i forhandlingerne om en ny frihandelsaftale.

Ifølge den canadiske udenrigsminister, Chrystia Freeland, er der lyse udsigter til, at der bliver indgået en aftale snart.

USAs præsident, Donald Trump, sagde tidligere, at parterne havde haft konstruktive forhandlinger.

»At blive enige om en aftale vil kræve god vilje, tiltro og fleksibilitet fra begge sider, og vi tror, det er meget sandsynligt,« siger Chrystia Freeland.

Hun har stået i spidsen for Canadas forhandlinger med USAs handelsrepræsentant, Robert Lighthizer.

Forhandlingerne er nu på et så fremskredent stadie, at det er nødvendigt at orientere premierministeren ansigt til ansigt.

»Det er meget vigtigt at infomere premierminister Justin Trudeau om den seneste udvikling,« siger Chrystia Freeland.

USA og Mexico blev i august enige om rammerne for en ny nordamerikansk frihandelsaftale (Nafta). Canada var medunderskriver af den oprindelige aftale, som trådte i kraft i 1994.

Donald Trump har orienteret den amerikanske kongres om, at han vil underskrive en ny aftale inden 30. november, inklusive Canada, hvis det er muligt.

Medie: Trump vil slå hårdt ned på udenlandsk valgindblanding

Den amerikanske præsident vil indføre sanktioner mod udenlandske aktører, der blander sig i valg i USA.

USAs præsident, Donald Trump, planlægger at underskrive et dekret, der vil betyde, at der indføres sanktioner mod udenlandske selskaber eller personer, der ifølge USA's efterretningstjenester blander sig i amerikanske valg.

Det skriver Reuters. Nyhedsbureauet har talt med to unavngivne kilder, der kender til præsidentens planer.

Det Hvide Hus har afvist at kommentere meldingerne.

Trump kan sætte sin underskrift på dekretet allerede onsdag. Det oplyser kilderne i Reuters' historie.

Præsidentens beslutning kommer, mens USAs efterretningstjenester, militær og ordensmagt er i fuld gang med at forberede sig på cyberangreb fra udlandet i forbindelse det amerikanske midtvejsvalg 6. november.

Sanktionerne, som Trump angiveligt vil indføre, kan både være rettet mod enkeltpersoner og mod selskaber, der gennem cyberangreb eller lignende forsøger at påvirke valg i USA, fortæller en embedsmand til Reuters.

»Administrationen er opsat på at sætte en ny norm inden for cyberspace,« siger embedsmanden og fortsætter:

»Det her er første skridt i forhold til at sætte grænser og offentligt annoncere vores modsvar over for dårlig opførsel.«

Det bebudede dekret er Trump-administrationens seneste tiltag i et forsøg på at sikre valgsikkerhed i forbindelse med det kommende midtvejsvalg.

Valget i november afgør, om Det Republikanske Parti kan beholde sit flertal i både Repræsentanternes Hus og i Senatet.

Flere forskellige instanser vil få ansvaret for at vurdere, om udenlandske aktører har blandet sig i valget. De skal dermed afgøre, hvem der potentielt skal rammes af sanktioner, oplyser kilderne til Reuters.

USAs nationale efterretningstjeneste vil stå i spidsen for undersøgelserne.

Derudover vil efterretningstjenesten CIA, Det Nationale Sikkerhedsagentur (NSA) og ministeriet for indenlandsk sikkerhed også være involveret.

Donald Trump er selv under den særlige anklager Robert Muellers lup i forbindelse med Muellers undersøgelser af mulig russisk indblanding ved USAs præsidentvalg i 2016.

FN-chef advarer mod potentielt blodbad i syrisk provins

Hvis offensiven i Idlib fortsætter, vil det udløse et hidtil uset humanitært mareridt i Syrien, siger FN-chef.

FNs generalsekretær, António Guterres, advarer tirsdag Syrien og dets allierede mod at fortsætte en omfattende storoffensiv mod den oprørskontrollerede provins Idlib i det nordvestlige Syrien.

Provinsen »må ikke blive omdannet til et blodbad«, lyder det fra Guterres.

Det syriske regime iværksatte i sidste uge støttet af russiske og iranske styrker en offensiv i den syriske provins. Generalsekretæren advarer mod et angreb i fuld skala.

»Det er fuldstændigt altafgørende at undgå en kamp i Idlib i fuld skala,« siger António Guterres til journalister i FNs hovedkvarter i New York.

»Det vil udløse et humanitært mareridt, der er værre, end hvad vi har set indtil nu under den blodige syriske konflikt,« tilføjer han.

Berlingske talte i sidste uge med tre kvinder, der fortalte, hvordan de civile i området er paralyseret før det frygtede blodbad.

Under et møde i FNs Sikkerhedsråd tirsdag advarede også den tyrkiske ambassadør Feridun Sinirlioglu mod konsekvenserne af et angreb.

»Der er ingen tvivl om, at en total militær operation vil resultere i en enorm humanitær katastrofe,« siger han.

Han tilføjer, at bombninger og luftangreb vil skabe »en massiv bølge af flygtninge og omfattende sikkerhedsrisici for Tyrkiet, resten af Europa og videre endnu«.

Den 4. september oplyste Syriens regeringsstyrker, at de med støtte fra Rusland og Iran planlagde en omfattende offensiv i Idlib-provinsen, hvor der bor omkring tre millioner civile.

Idlib er den sidste større højborg for de oprørsgrupper, der kæmper mod den syriske præsident Bashar al-Assads regime.

Både Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, og USAs præsident, Donald Trump, har advaret mod at iværksætte en offensiv i Idlib.

Fredag mødtes præsidenterne fra Rusland, Tyrkiet og Iran for at forsøge at finde et kompromis. Men det afviste Ruslands præsident, Vladimir Putin.

Putin sagde på mødet, at Assad som landets præsident »har ret til« at tage fuld kontrol med alle dele af landet.

Dagen efter, lørdag, foretog russiske fly ifølge Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder næsten 60 luftangreb i Idlib-provinsen i Syrien.

