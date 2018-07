Medie: Weinstein indrømmer - »Ja, jeg tilbød dem filmroller i bytte for sex, men det gjorde og gør alle«

Den tidligere filmprocent Harvey Weinstein kommenterer nu for første gang de mange anklager mod ham om seksuelle overgreb og voldtægter.

I et interview med det britiske medie The Spectator indrømmer Weinstein at have udnyttet sin magtposition.

»Ingen piger kiggede min vej, før jeg blev et stort navn i Hollywood. Ja, jeg tilbød dem filmroller i bytte for sex, men det gjorde og gør alle. Men jeg har aldrig tvunget nogen kvinde til noget,« siger Harvey Weinstein til The Spectator.

Interviewet blev offentliggjort fredag, men blev tilsyneladende trukket tilbage få timer senere. Lørdag er det atter at finde på avisens hjemmeside.

Harvey Weinsteins advokat Benjamin Brafman nægter, at Weinstein nogensinde skulle have udtalt sig om sagen til avisen.

»Jeg var tilstede under samtalen. Det var ikke et interview, men et socialt møde mellem gamle venner. Harvey og Taki (journalisten bag interviewet red.) diskuterede ikke sagen. Det ville jeg aldrig have tilladt.«

»Hr. Weinstein har aldrig sagt noget om at bytte filmroller for sex. I har mit ord på, at Harvey ikke sagde det,« udtaler advokaten ifølge New York Times.

Mandag erklærede Harvey Weinstein sig ved en domstol i New York ikke skyldig i den tredje sigtelse mod ham om. Sigtelsen går på, at han skulle have forulempet en kvinde seksuelt i 2006.

I forvejen er Weinstein sigtet i to andre sager, hvor han ligeledes har nægtet sig skyldig. Derudover er han blevet beskyldt for at have begået voldtægt og andre seksuelle overgreb mod over 70 kvinder.

De fleste af kvinderne er skuespillerinder og andre ansatte i filmbranchen, hvor Weinstein i mange år har været et stort navn.

Mandag afviste dommer James Burke en anmodning fra anklageren om at sætte Weinstein i husarrest. I stedet får den 66-årige tidligere filmproducer lov at være på fri fod.

I maj betalte Weinstein en kaution på en million dollar. Det skete, da han var for retten for at svare på anklager om, at han har forgrebet sig på to kvinder i 2004 og i 2013.

Weinstein har flere gange afvist alle anklager om, at han skulle have haft sex med kvinderne mod deres vilje.

/ritzau/