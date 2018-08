Medie: USAs undervisningsminister overvejer, hvordan man kan bevæbne skoler

På de 34 uger, der er gået af 2018, har 32 skoleskyderier fundet sted i USA.

De mest dødelige var i Parkland, Florida, hvor 17 personer blev dræbt, og Santa Fe, Texas, hvor ti mistede livet.

Nu overvejer USAs undervisningsminister, Betsy DeVos, hvordan skolerne bedre kan beskyttes. At give skoledistrikterne tilladelse til at købe våben for statsmidler er angiveligt én af de muligheder, hun overvejer, skriver New York Times.

Den amerikanske avis har talt med flere personer, som har kendskab til en plan om at give skoledistrikter mulighed for at købe skydevåben til lærere og undervisere.

Bliver en sådan plan vedtaget, vil udviklingen gå stik imod den hidtidige politiske linje i Kongressen. I marts blev medlemmerne ad Kongressen enige om at tilføre yderligere 322 mio. kr. årligt til landets skoledistrikter. Pengene skal bruges på at beskytte skolerne, men må ikke anvendes på våben, lød det eksplicit med vedtagelsen.

Ifølge New York Times er der dog et smuthul i en anden lov om legater til »elevstøtte og akademisk berigelse«. Ifølge denne lov er det ikke ulovligt for skoler at anvende legatmidler til indkøb af våben.

Dette betyder angiveligt, at USAs undervisningsministerium kan bruge loven til at godkende køb af våben i skolerne, med mindre Kongressen tager juridiske skridt mod at forhindre dette, skriver New York Times.

Det er ikke første gang, at der tales om at bevæbne lærere i amerikanske skoler. Efter skyderiet i Parkland foreslog både præsident Trump og våbenlobbyorganisationen National Rifle Association (NRA) i februar bevæbnede lærere.

I marts gentog Betsy DeVos præsidentens overvejelser i et interview med 60 Minutes, hvor hun kaldte det en »mulighed, som stater og nabolag skal kunne overveje«. Ifølge The Washington Post har Republikanerne forgæves fremsat 14 lovforslag om at bevæbne lærere og personale på offentlige skoler.

Ifølge en Gallup-undersøgelse citeret af det amerikanske medie Bustle, er det dog kun cirka syv procent af de amerikanske lærere, der ønsker mulighed for at bære våben.

I marts fik skoleskyderierne hundredtusindvis af amerikanere til at gå på gaderne i Washington D.C., New York og San Francisco.

De blev ført an af unge skoleelever, som var udeblevet fra undervisningen den dag for at demonstrere mod regeringens lempelige våbenlovgivning og skolernes manglende sikkerhed mod skyderier.