Medie: Trump planlægger at optrappe handelskrig med Kina

Medie: Trump planlægger endnu højere told på varer fra Kina

Handelsstriden mellem verdens to største økonomier, USA og Kina, kan blive optrappet onsdag.

Præsident Donald Trump planlægger således at offentliggøre et udspil om en told på 25 procent på importerede varer fra Kina. Satsen skal lægges på varer med en samlet værdi på 200 milliarder dollar.

Det oplyser en anonym kilde med kendskab til planerne ifølge Reuters.

Tidligere i juli offentliggjorde de amerikanske myndigheder en liste med tusindvis af kinesiske varer til en samlet værdi af 200 milliarder dollar, som Trump påtænker at lægge en told på ti procent på.

Listen omfattede vidt forskellige varer som frugt og grøntsager, håndtasker, køleskabe, regnjakker og baseballhandsker.

»En forhøjelse til 25 procent vil kunne eskalere handelsstriden mellem verdens to største økonomier,« skriver Reuters.

En officiel melding om det nye toldudspil kan komme så tidligt som onsdag, oplyser den anonyme kilde tirsdag aften amerikansk tid.

Skulle det ske, skal udspillet fra den amerikanske regering i offentlig høring, før de nye satser bliver en realitet.

Den kinesiske regering har natten til onsdag dansk tid ikke kommenteret nyheden.

I begyndelsen af juli pålagde USA importerede varer fra Kina til en værdi af 34 milliarder dollar en told på 25 procent.

Kina havde på forhånd advaret USA om, at landet ville svare igen. Den kinesiske regering indførte derfor den samme toldsats på en tilsvarende amerikansk eksport til landet.

Nye toldsatser på kinesiske varer til en værdi af 16 milliarder dollar kan træde i kraft allerede denne uge, skriver CNN.

USA's vareimport fra Kina beløb sig i 2017 til 505,6 milliarder dollar ifølge statista.com.

Donald Trump har tidligere advaret om, at han muligvis vil indføre told på stort set hele Kinas vareeksport til USA.

/ritzau/

Passagerfly med 103 personer om bord styrter ned i Mexico

Et passagerfly med 103 personer om bord er sent tirsdag dansk tid styrtet ned i Mexico. Det oplyser luftfartsselskabet Aeromexico ifølge nyhedsbureauet Reuters.

På mirakuløs vis har ingen om bord mistet livet under flystyrtet, oplyser de lokale myndigheder.

49 personer er dog såret og bragt til hospitalet. To af dem er kommet alvorligt til skade. Tidligere var der meldinger om 80 tilskadekomne.

Flyet styrtede ned kort efter afgang fra en lufthavn i byen Durango i staten af samme navn i det nordlige Mexico. Ulykken skete omkring klokken 16 lokal tid.

»Det er bekræftet, at der ikke var nogen dødsfald,« skriver Jose Aispuro, der er guvernør i Durango, på Twitter.

Flyet, der havde plads til 100 passagerer, var næsten fyldt op med 99 passagerer og fire besætningsmedlemmer.

»Det regnede, og der var en storm. Jeg tror, at de forsøgte at afbryde starten, men det var ikke længere muligt,« siger guvernør Aispuro til en mexicansk tv-station.

Flyet styrtede derefter ned på en mark tæt på lufthavnen Guadalupe Victoria. Her brød flyet i brand.

Han fortæller, at nogle af passagererne i flyet bemærkede en »mærkelig bevægelse« og hørte et højt brag, kort efter at flyet lettede, hvorefter »ulykken skete«.

Direktøren for civilforsvaret i Durango, Solano Mejia, fortæller, at flyet »lettede, men styrtede med næsen først« blot få hundrede meter fra landingsbanen.

»Næsen tog slaget. Den, der er hårdest såret, er piloten,« siger Solano Mejia.

»De fleste passagerer kunne selv forlade det forulykkede fly,« siger han.

Tv-billeder fra stedet viser, at det forulykkede fly på marken er omgivet af en tyk røg, som rejser sig i en søjle højt over flyet.

På ulykkesstedet er både ambulancer, brandmænd, soldater og Røde Kors til stede, skriver nyhedsbureauet AP.

Det forulykkede fly var af typen Embraer 190 og skulle fra Durango til Mexico City.

Ifølge hjemmesiden Planespotters.net er flyet brasiliansk produceret og omkring ti år gammelt, skriver AP.

Repræsentanter for den brasilianske producent er få timer efter hændelsen ankommet til ulykkesstedet og er ifølge Reuters klar til at hjælpe myndighederne med at undersøge flystyrtet.

/ritzau/

Domstol bremser internetdistribution af opskrift på 3D-våben

En føderal domstol i USA har tirsdag sat en midlertidig stopper for offentliggørelsen af tegninger til 3D-printede pistoler.

Afgørelsen kommer, blot timer før at tegningerne skulle have været offentliggjort på internettet.

Dommer Robert Lasnik i Seattle, Washington, begrunder sin beslutning med, at en offentliggørelse af tegningerne kan forårsage uoprettelig skade for amerikanske borgere.

Hans beslutning blokerer for en aftale, der var indgået i juni mellem præsident Donald Trumps administration og et Texas-baseret firma, som havde planlagt at offentliggøre brugsanvisningen til 3D-våben onsdag.

Aftalen fik mandag otte amerikanske delstater og landets forbundshovedstad, Washington D.C., til at lægge sag an mod Trumps regering og firmaet i Texas, Defense Distributed.

I søgsmålet skriver repræsentanter for delstaterne, at våbnene er en gave til terrorister og kriminelle. Blandt andet fordi de ikke har noget serienummer. Og fordi de 3D-printede pistoler er lavet af hård plastik, frygtes det også, at de er svære at opdage i sikkerhedskontroller.

»Alt, hvad du har brug for, er lidt penge. Så kan du frit downloade tegningerne og printe din egen pistol. Intet baggrundstjek og ingen undersøgelse af kriminel baggrund,« siger Demokraternes leder i Senatet, Chuck Schumer.

Samtidig har statsadvokater over hele landet opfordret justitsminister Jeff Sessions og udenrigsminister Mike Pompeo til at trække tilladelsen til Defense Distributed tilbage.

Myndigheder, som arbejder med våbenkontrol, siger, at våben printet i 3D er spøgelseslignende pistoler, der ikke kan spores, og som udgør en trussel mod den globale sikkerhed.

En permanent afgørelse i sagen vil blive truffet efter en høring den 10. august.

/ritzau/Reuters

Anklager: Manafort har følt sig hævet over loven

Den amerikanske præsident Donald Trumps tidligere kampagnechef Paul Manafort har anset sig selv som »hævet over loven«.

Sådan lød det tirsdag fra anklageren på den første dag i retssagen mod Paul Manafort, der var kampagnechef for Trump i et halvt år i 2016.

Manafort er den første på anklagebænken i den tidligere FBI-chef Robert Muellers undersøgelse af Ruslands potentielle indblanding i USA's præsidentvalg i 2016.

Men anklagerne mod Manafort har meget lidt berøringsflade med Rusland.

I stedet er Manafort anklaget for forsøg på at skjule indtægter for arbejde i Ukraine. Senere i et andet sagskompleks er han også anklaget for at lyve for det føderale politi i USA.

»En mand i denne retssal troede ikke, at loven gjaldt for ham,« lød det fra anklager Uzo Asonye i retssalen i Alexandria, Virginia.

Anklageren mener, at Manafort har forsøgt at gemme millioner af dollar fra lobbyarbejde i Ukraine, ligesom at han har forsøgt at holde udenlandske bankkonti skjult.

»Alle disse anklager kan koges ned til en: at Paul Manafort har løjet,« sagde Asonye.

Paul Manafort har på forhånd erklæret sig uskyldig i alle anklagepunkter.

Ifølge forsvarer Thomas Zehnle er der derimod tale om, at Manaforts samarbejdspartner Rick Gates har udnyttet hans tillid.

Det forventes, at der falder dom i sagen om tre uger.

Manafort var kampagnechef for Trump fra maj til august i 2016, indtil han måtte træde tilbage på grund af anklager om at have udført lobbyarbejde for Ukraines tidligere prorussiske leder Viktor Janukovitj.

Mueller-undersøgelsen har ført til anklager mod i alt 32 personer. De 31 andre er enten russiske statsborgere, der ikke forventes at blive udleveret, eller har indgået et forlig.

/ritzau/

Iran til Trump: Det er din egen skyld at du forlod aftale

Trump er villig til at møde iranske ledere. Men han får en kold skulder af regeringen og revolutionsgarden.

Præsident Donald Trump siger, at han er klar til uden forhåndsbetingelser at mødes med det iranske styre. Men den går ikke, siger Irans udenrigsminister.

USA skal bebrejde sig selv, at det forlod den internationale atomaftale, mener Mohammad Javad Zarif.

»USA kan kun bebrejde sig selv for at have trukket sig ud og forladt forhandlingsbordet,« skriver Zarif i et tweet.

Trump foreslog mandag et møde mellem ham og Irans præsident, Hassan Rouhani. Det skete under et pressemøde med den besøgende italienske premierminister, Giuseppe Conte, i Det Hvide Hus.

»Hvis de vil mødes, vil jeg møde dem, når som helst de vil,« sagde Trump.

Lederen for Irans magtfulde revolutionsgarde, Mohammad Ali Jafari, afviser også kategorisk et møde mellem Trump og Irans ledere.

»Hr. Trump! Iran er ikke et Nordkorea, der vil tage imod dit tilbud om et møde,« siger han.

»Selv præsidenter i USA, der måtte komme efter dig, vil aldrig opleve den dag,« lader han forstå.

Trump trak tidligere i år USA ud af den aftale, som en række stormagter og EU indgik i 2015 med Iran om landets atomprogram. Til gengæld skulle økonomiske sanktioner mod Iran ophæves.

Dengang underskrev præsident Barack Obama aftalen på vegne af USA.

Trump er ved at indfase nye sanktioner mod Iran. Selv om EU og de europæiske lande står fast på aftalen med Iran, kan europæiske virksomheder blive ramt.

Hvis de handler med Iran, risikerer de at blive bandlyst fra handler i USA.

Den iranske præsident, Hassan Rouhani, har indtil videre ikke kommenteret direkte på Trumps melding.

Men tirsdag sagde han under et møde med en britisk ambassadør, at efter USA "ulovligt" har trukket sig fra Iran-aftalen, er "bolden nu på Europas banehalvdel".

Til trods for det manglende svar fra Irans præsident mener Trump, at et møde mellem USA og Iran snart vil ske.

»Jeg har en følelse af, at de (iranerne, red.) snart vil tale med os,« sagde Trump til en samling journalister i Florida.

»Eller måske ikke, men det er også ok,« tilføjede han derefter.

Trump brugte samtidig lejligheden til igen at kalde atomaftalen med Iran, som USA har trukket sig ud af, for "forfærdelig" og "ensidig".

/ritzau/Reuters

Jordens naturlige rigdomme er opbrugt for i år

1. august har klodens beboere brugt alle de ressourcer, som jorden naturligt kan producere på ét år.

Vi mennesker har igen i 2018 opbrugt de ressourcer, som kloden naturligt har til rådighed for hele året - lang tid før året er omme. På verdensplan forbruger vi, som om at der var 1,7 jordklode til rådighed.

Det viser en opgørelse fra Global Footprint Network, som WWF Verdensnaturfonden har været med til at udarbejde.

Onsdag den 1. august er dagen, hvor menneskeheden begynder at bruge flere ressourcer, end jorden kan nå at genskabe på et enkelt år. Det er én dag tidligere end sidste år, hvor skæringsdatoen lå 2. august.

Denne dag er blevet udnævnt som »Earth Overshoot Day«. Danmark ligger som nummer 9 på listen over lande, som forbruger mest. Hvis hele verden levede, som vi gør i Danmark, så skulle der være 4,2 jordkloder til rådighed.

CO2-udslip, landbrug, skovbrug og fiskeri er blandt de områder, som er med i udregningerne for verdens nationers forbrug af ressourcer. Det fortæller Bo Øksnebjerg, der er generalsekretær i Verdensnaturfonden.

»Der er ikke uendelige mængder af skov, fisk i havet, rent drikkevand og alt det andet livsnødvendige gods, som naturen giver os. I dag har vi taget og brugt et helt års naturlige ressourcer fra jorden.«

»Vi overfisker. Vi fælder for mange træer. Og vi udpiner klodens landbrugsjord. Mennesker presser kloden meget mere, end den kan klare,« siger han.

Det er alvorligt, at vi mennesker år efter år forbruger langt mere, end jorden naturligt producerer. For det kan resultere i, at økosystemerne kollapser, lyder det fra generalsekretæren.

Danmark ligger højt på listen og er en af de mest forbrugende nationer i verden. Det skyldes blandt andet, at vi har en stor fødevareproduktion, som eksporteres, fortæller Bo Øksnebjerg.

»Vi har et utroligt stort og negativt aftryk på verden. Det er især vores landbrug, fiskeri og Danmarks CO2-udslip, som er de store syndere. Vi udnytter simpelthen vores natur til sidste strå eller mindste fiskeyngel.«

For at vende denne udvikling må vi producere mere bæredygtigt og forbruge ressourcerne på en smartere måde. Derfor håber Verdensnaturfonden, at der fra politisk side vil blive sat større fokus på både nationalt og globalt forbrug af ressourcer.

/ritzau/

Apple nærmer sig børsværdi på 1000 milliarder dollar

Regnskab fra Apple overrasker positivt. iPhone X var den bedst sælgende model i det seneste kvartal.

Det amerikanske teknologiselskab Apple havde både et større salg og et større overskud i tredje kvartal end forventet. Og det belønner investorerne på Wall Street ved at handle aktien næsten fire procent op.

Apples børsværdi er dermed tæt på at runde 1000 milliarder dollar som det første selskab nogensinde.

Med kursstigningen tirsdag aften dansk tid er markedsværdien på 978 milliarder dollar. Det svarer til 6235 milliarder kroner.

Apple havde i tredje kvartal en omsætning på 53,3 milliarder dollar. Det er 17 procent højere end i samme kvartal året før og næsten én milliard dollar bedre end forventet af analytikere ifølge Bloomberg News.

Overskuddet efter skat på 11,5 milliarder dollar var også bedre end forudset. Apple solgte i kvartalet 41,3 millioner iPhones.

»Vi er henrykte over at rapportere Apples bedste junikvartal nogensinde og vores fjerde kvartal i træk med tocifrede vækstrater,« siger topchef Tim Cook i regnskabsmeddelelsen.

Antallet af solgte iPhones skabte en omsætning på 29,9 milliarder dollar. Det svarer til 56 procent af den samlede omsætning.

Gennemsnitsprisen per solgte iPhone var i kvartalet på 724 dollar. Ifølge Wall Street Journal var en pris på 694 dollar ventet, mens estimatet hos Bloomberg lød på 699 dollar.

Apples finansdirektør, Luca Maestri, oplyser til nyhedsbureauet Reuters, at kunderne køber dyrere modeller. Og iPhone X, der starter ved en pris på 999 dollar, var den bedst sælgende i kvartalet.

Ud over det solgte Apple 11,6 millioner iPads mod 11,4 millioner for et år siden.

Den positive kursreaktion efter regnskabet skyldes også, at Apple i regnskabsårets fjerde kvartal forventer endnu mere gang i butikken. Omsætningen ventes at stige til mellem 60 og 62 milliarder dollar.

/ritzau/