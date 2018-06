Moskva. USA's nationale sikkerhedsrådgiver, John Bolton, planlægger et besøg i Rusland i næste uge for at forberede et muligt topmøde mellem præsident Vladimir Putin og præsident Donald Trump.

Det siger kilder til nyhedsbureauet Interfax.

Den russiske regering i Kreml afviste tirsdag, at der er planer om et topmøde mellem Putin og Trump inden Natos topmøde i juli.

Trump ventes at møde op til Nato-mødet i Bruxelles 11.-12. juli.

/ritzau/Reuters