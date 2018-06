Medie: Nordkorea og Kina er enige om atomnedrustning

Beijing. Nordkoreas leder, Kim Jong-un, og Kinas præsident, Xi Jinping, er nået til en fælles forståelse om en række emner, som de to ledere har drøftet under et todages møde i Kina.

På dagsordenen var blandt andet en mulig fredsaftale og atomnedrustning af Den Koreanske Halvø.

Det skriver det nordkoreanske statsmedie KCNA.

Kim Jong-un og Xi Jinping har diskuteret det historiske topmøde, Kim Jong-un havde med den amerikanske præsident, Donald Trump, i Singapore i sidste uge.

I den forbindelse har de udvekslet synspunkter om muligheden for en atomnedrustning, skriver KCNA

Kim Jong-un har lovet Xi Jinping, at Nordkorea vil samarbejde med Kina om at sikre "ægte fred" på vejen mod en "ny fremtid" for Den Koreanske Halvø.

Den nordkoreanske leders todages besøg i Kina begyndte tirsdag og vil blive afsluttet i løbet af onsdag.

Mødet blev allerede annonceret af kinesisk stats-tv tirsdag, før det begyndte, hvilket er usædvanligt. Ved tidligere besøg i år er Kim Jong-uns tilstedeværelse i landet først blevet omtalt i medierne, efter at han er rejst tilbage til Nordkorea.

Det er tredje gang i år, at Kim Jong-un besøger Kina, som er Nordkoreas tætteste handelspartner.

På topmødet 12. juni i Singapore skrev Donald Trump og Kim Jong-un under på en erklæring, hvor Nordkorea lover at arbejde for en atomvåbenfri koreansk halvø.

Kritikere har peget på, at det er en meget løs aftale, der er indgået.

Omvendt har Kina talt varmt om topmødet mellem USA og Nordkorea. Og tirsdag i sidste uge antydede Kina, at sanktioner mod Nordkorea bør lempes.

/ritzau/Reuters