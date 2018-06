Medie: Nordkorea og Kina enige om atomnedrustning

Nordkorea og Kina enige om atomnedrustning

Nordkoreas leder, Kim Jong-un, og Kinas præsident, Xi Jinping, er nået til en fælles forståelse om en række emner, som de to ledere har drøftet under et todages møde i Kina.

På dagsordenen var blandt andet en mulig fredsaftale og atomnedrustning af Den Koreanske Halvø.

Det skriver det nordkoreanske statsmedie KCNA.

Kim Jong-un og Xi Jinping har diskuteret det historiske topmøde, Kim Jong-un havde med den amerikanske præsident, Donald Trump, i Singapore i sidste uge.

I den forbindelse har de udvekslet synspunkter om muligheden for en atomnedrustning, skriver KCNA

Kim Jong-un har lovet Xi Jinping, at Nordkorea vil samarbejde med Kina om at sikre »ægte fred« på vejen mod en »ny fremtid« for Den Koreanske Halvø.

Den nordkoreanske leders todages besøg i Kina begyndte tirsdag og vil blive afsluttet i løbet af onsdag.

Mødet blev allerede annonceret af kinesisk stats-tv tirsdag, før det begyndte, hvilket er usædvanligt. Ved tidligere besøg i år er Kim Jong-uns tilstedeværelse i landet først blevet omtalt i medierne, efter at han er rejst tilbage til Nordkorea.

Det er tredje gang i år, at Kim Jong-un besøger Kina, som er Nordkoreas tætteste handelspartner.

På topmødet 12. juni i Singapore skrev Donald Trump og Kim Jong-un under på en erklæring, hvor Nordkorea lover at arbejde for en atomvåbenfri koreansk halvø.

Kritikere har peget på, at det er en meget løs aftale, der er indgået.

Omvendt har Kina talt varmt om topmødet mellem USA og Nordkorea. Og tirsdag i sidste uge antydede Kina, at sanktioner mod Nordkorea bør lempes.

Men sanktionerne skal ikke lempes, før Nordkorea har levet op til sine forpligtelser om fuldstændig atomnedrustning«, siger Sydkoreas udenrigsminister, Kang Kyung-wha, på et pressemøde i Seoul natten til onsdag dansk tid.

»I mellemtiden vil sanktionerne blive opretholdt, indtil vi er sikre på, at en fuldstændig atomnedrustning er gennemført,« siger han.

/ritzau/Reuters

Afviste børneflygtninge skal sendes retur til Afghanistan

Norge og Danmark arbejder på at etablere et center i Kabul for hjemsendte afghanske flygtningebørn.

Det skriver Politiken onsdag.

I Danmark bekræfter Integrationsministeriet, at Danmark og Norge i fællesskab undersøger "muligheden" for at etablere en "modtagefacilitet" for uledsagede mindreårige i Afghanistan.

I Norge siger justitsminister Tor Mikkel Wara fra Fremskrittspartiet, at der er en "god" dialog med de afghanske myndigheder.

Både den danske og norske regering kalder det et "omsorgscenter". Red Barnet kaldet det over for Politiken slet og ret et "returcenter" for afviste mindreårige afghanere.

Centret skal henvende sig til både lokale unge afghanere og mindreårige, som sendes hjem fra Norge og Danmark, siger den norske minister.

En dansk kilde tæt på forhandlingerne mellem de norske, danske og afghanske myndigheder siger, at "en aftale endnu ikke er klar".

Det er angiveligt ikke et spørgsmål om penge. Danmark og Norge er begge parate til at betale.

Det er heller ikke et spørgsmål om afghansk uvilje. Regeringen i Kabul vil gerne imødekomme vigtige donorer i Europa, skriver Politiken.

/ritzau/

Volden fortsætter ufortrødent i Nicaragua efter fredsdialog

Volden fortsætter ufortrødent i Nicaragua på trods af et længe ventet gennembrud i fredsforhandlingerne lørdag i sidste uge.

Natten til onsdag dansk tid meldes der om flere døde under et nyt sammenstød mellem politi og demonstranter i byen Masaya i det sydlige Nicaragua.

Ifølge nyhedsbureauet AP har tre personer mistet livet, mens nyhedsbureauet Reuters rapporterer om seks døde.

Derudover er mindst 34 personer såret ifølge oplysninger fra den nicaraguanske menneskerettighedsorganisation ANPDH, skriver Reuters.

- Disse voldsomme sammenstød mellem usammenlignelige styrker får befolkningen til at bruge fysisk modstand, fordi de bliver nødt til at forsvare deres liv, siger Alvaro Leiva, direktør for ANPDH.

Sammenstødet skete, da politiet forsøgte at fjerne vejspærringer mellem Managua og Masaya, som demonstranterne har bygget. Politiet anklager demonstranterne for at have "kidnappet" byen.

Den blodige konflikt i Nicaragua har nu varet i to måneder. Flere end 170 personer er blevet dræbt siden 19. april som følge af de mange voldelige sammenstød.

Den 16. juni var der dog endelig et gennembrud i forhandlinger om fred mellem den nicaraguanske præsident Daniel Ortegas regering og demonstranterne.

Her lød det, at parterne var nået til enighed om, at volden i landet skulle stoppes.

Men allerede få timer efter var der igen meldinger om voldelige sammenstød, hvor otte demonstranter mistede livet.

De otte blev dræbt under en skudveksling ved en vejspærring tæt på et universitet i Managua.

Uroen i landet begyndte, da præsident Daniel Ortega midt i april skar på pension og på sociale ydelser.

Siden har den 72-årige præsident stået over for tiltagende protester fra hovedsageligt unge.

/ritzau/

USA forlader FN's Menneskerettighedsråd og smækker med døren

USA forlader FN's Menneskerettighedsråd, UNHRC. Det oplyser den amerikanske FN-ambassadør Nikki Haley ifølge flere internationale nyhedsbureauer.

I forbindelse med udmeldingen kritiserer Nikki Haley UNHRC i stærke vendinger og kalder rådet for "en samlebrønd for politisk bias".

»Vi tager dette skridt, fordi vores forpligtelser ikke tillader os at forblive en del af et hyklerisk og opportunistisk organisation, der latterliggør menneskerettigheder« siger hun.

Hun understreger dog, at udmeldingen ikke betyder, at USA vil forsømme landets humanitære forpligtelser.

FN's Menneskerettighedsråd består af 47 medlemmer, der vælges af FN's Generalforsamling for tre år ad gangen. Der tildeles et specifikt antal pladser i rådet til hver verdensdel.

USA har i en periode været et af de 47 valgte medlemmer.

Flere medier har tidligere citeret unavngivne kilder for, at USA ville trække sig fra menneskerettighedsrådet.

Klokken lidt over 23.00 tirsdag aften dansk tid har Nikki Haley bekræftet gisningerne på et fælles pressemøde med den amerikanske udenrigsminister, Mike Pompeo.

Ifølge den amerikanske FN-ambassadør gjorde hun det allerede for et år siden klart, at USA kun ville blive i rådet, hvis »væsentlige reformer blev opnået«. Og det er ikke sket, mener hun.

Blandt USA's kritikpunkter er, at eksempelvis Kina, Cuba og Venezuela er medlemmer af UNHRC, til trods for at de selv overtræder menneskerettighederne.

Og ligeledes har rådet et »kronisk bias imod Israel«, mener Nikki Haley.

Et af USA's eksempler på, at rådet har en urimelig hård tilgang til Israel, er, at Israel er det eneste land, der diskuteres på hvert rådsmøde.

USA vil dog »gladeligt vende tilbage« til menneskerettighedsrådet, hvis der sker afgørende ændringer i rådet, forsikrer hun.

FN's højkommissær for menneskerettigheder, Zeid Ra'ad al-Hussein, udtrykker på Twitter beklagelse over USA's beslutning.

»I lyset af menneskerettighedernes tilstand i nutidens verden, burde USA optrappe deres indsats frem for at trække sig,« skriver han.

/ritzau/