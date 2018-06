Medie: Nordkorea har øget produktionen af atomvåben på hemmelige steder

Amerikanske efterretningstjenester hævder, at Nordkorea har øget sin produktion af brændstof til atomvåben på flere forskellige hemmelige steder i løbet af de seneste to måneder. Derudover mener de også, at Kim Jung-un forsøger at skjule disse faciliteter. Det skriver NBC News, der efter sigende skulle have talt med flere amerikanske embedsmænd.

Det strider imod de synspunkter, præsident Donald Trump tweetede om efter USA og Nordkoreas historiske topmøde den 12. juni, hvor han skrev, »at der ikke længere var en atomtrussel fra Nordkorea«.

Just landed - a long trip, but everybody can now feel much safer than the day I took office. There is no longer a Nuclear Threat from North Korea. Meeting with Kim Jong Un was an interesting and very positive experience. North Korea has great potential for the future! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13. juni 2018

Men det er indtil videre kun et håb fra Donald Trumps side, mener analytikere hos CIA og andre efterretningstjenester ifølge NBC News. Oplysningerne har de fra mere end et dusin embedsmænd, der er bekendt med deres vurderinger, og som i artiklen fremstår anonyme. I artiklen fremgår det, at Nordkorea igennem de senseste to måneder har styrket sin produktion af atomvåben på trods af, at USA og Nordkorea vedtog at arbejde hen imod denuklearisering. Nordkoreanerne har stoppet missil- og atomvåbentest, men der er ifølge kilder grund til at tro, at Nordkorea har i sinde at snyde USA.

»Der er ingen beviser på, at deres atomlager bliver mindre, eller at de har stoppet deres produktion. Der er tydelige tegn på, at de forsøger at bedrage USA,« siger en amerikansk embedsmand til NBC News, som bakkes op af fire andre embedsmænd, der har kendskab til efterretningsevalueringen.

Amerikanske efterretningstjenester har gennem de seneste år effektiviseret deres indsamling af viden om Nordkorea - og det ser ud til at betale sig, i og med de har opnået stor indsigt i et land, der længe har været verdens sværeste spionagemål, forklarer embedsmænd til NBC News.

Yongbyon, hvor Nordkorea producerer atomvåben

Flere steder at producere atomvåben

USA har længe været bekendt med, at Nordkorea må have mindst et andet skjult sted at opbevare brændsel og producere atomvåben udover Yongbyon, der er Nordkoreas hovedområde for produktionen af atomvåben.

»Da Nordkorea opførte reaktoranlægget i Yongbyon i 2009, gjorde nordkorearne det i et tempo, der antydede, at dette ikke var deres første,« siger Jeffrey Lewis, der er direktør ved Middlebury Institute of International Studies i Monterey til NBC News.

Af artiklen fremgår også, at den seneste amerikanske efterretningsevaluering konkluderer, at der er mere end ét hemmeligt sted, ifølge de anonyme kilder.

En rapport fra hjemmesiden 38north.com, som er en amerikansk side dedikeret til viden om Nordkorea, viser, at Nordkorea fortsatte med at forbedre deres anlæg i Yongbyon, efter de havde færdiggjort og offentliggjort det.

»Nordkorea arbejder på at snyde USA med antallet af faciliteter, våben og missiler. Vi holder derfor nøje øje med dem,« sagde en højtstående amerikansk efterretningstjenestemand til NBC News og tilføjer, at Kim Jong-uns beslutning om at sætte atomvåben og missiler i bero var uventet.