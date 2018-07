Medie: Mand sprænger hjemmelavet bombe foran amerikanske ambassade i Beijing

Flere internationale medier melder om en eksplosion med efterfølgende røg ude foran den amerikanske ambassad i Kinas hovedstad, Beijing.

Ifølge The Mirror er der tale om en mand, som forsøgte at kaste en hjemmelavet bombe ind i bag ambassadens mure. Bomben eksploderede imidlertid, inden manden kunne nå at kaste den over hegnet, hvilket skabte stor forvirring og panik på gaden, skriver mediet.

En talsperson fra ambassaden har ifølge The Mirror bekræftet over for amerikanske medier, at en person har detoneret den hjemmelavet bombe.

En rapport fra Radio Free Asia citerer øjenvidner, som påstår, at der var tale om en person, som havde en hjemmelavet bombe, som vedkommende forsøgte at kaste over ambassadens hegn.

Imidlertid eksploderede bomben tæt på personen. Flere personer skulle ifølge mediet være kommet til skade, ligesom en politibil skulle være beskadiget.

Det skriver The Mirror, som dog også peger på, at andre rapporterer personen bag attentatforsøget som den eneste tilskadekomne.

Flere personer melder på Twitter om at have hørt en eksplosion i området, og flere har lagt billeder op af røg.

Men der er flere modstridende rapporter.

Et kinesisk statsejet medie skriver, at der i stedet er tale om en kvinde, der forsøgte at tænde i sig selv foran ambassaden, men at poltiiet nåede at stoppe hende, inden det lykkedes.

Ifølge Ritzau har kinesisk politi pågrebet kvinden, der ifølge det kinesiske statsmedie er den påståede gerningsmand bag attentatforsøget.

En videofilm af efterspillet viser sikkerhedspersonale - herunder militær og politi - som bag en politiafspærring arbejder under en blå pressening.

这是美国大使馆现场吗? pic.twitter.com/dI8j9FVIcj — tbn (@tanboniu) July 26, 2018

Et vidne fortæller til nyhedsbureauet Reuters, at kinesisk politi har undersøgt en bil, der var parkeret uden for ambassaden og afgav røg. På sociale medier ses et billede af røgen.

Et andet vidne fortæller, at der er mellem syv og otte politibiler nær ambassaden, og at veje nær bygningen er afspærret.

Something just exploded at the US Embassy in Beijing, China just a few min ago. Smoke everywhere....@CNN @CNBC @CNBCnow @nytimes pic.twitter.com/O8wf3L2Q0V — Jimmy Zhong (@jimmyzhong_iost) July 26, 2018

Journalist Stephen McDonnell, BBCs kinakorrespondent, skriver på Twitter, at politiet har bedt hans hold om ikke at optage på stedet.

En journalist fra Inkstone News, som var på stedet, tweetetde et foto og skrev, at politibetjente blokerede vejen med meldingen: »Tag ikke billeder, ellers bliver I tilbageholdt.«

Det skriver The Mirror.

To timer efter epiosden begyndte folk i området angiveligt at vende tilbage til deres almindelige gøren og laden, alt imens efterforskningen fortsatte på fortovet tæt på.

Amerikanske myndigheder har endnu ikke kommenteret på begivenheden.

Hændelsen er sket i den kinesiske hovedstads Chaoyang-distrikt, hvor et stort antal udenlandske ambassader holder til - herunder den amerikanske, indiske, israelske og sydkoreanske.

Den amerikanske ambassade har ifølge The Mirror sikkerheden i top med blandt andet skudsikkert glas, store vægge. Med 500.000 kvadratmeter på 10 tønder land er ambassaden i Beijing en af USAs største ambassade. Den blev åbnet af daværende præsident George W Bush i august 2008.

Artiklen opdateres løbende...