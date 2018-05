Medie: Kim Jong-uns højrehånd er på vej mod USA

En af Nordkoreas mest magtfulde personer, Kim Yong-chol, er på vej mod USA. Det skriver Reuters og det sydkoreanske nyhedsbureau Yonhap.

Formålet med hans besøg er sandsynligvis at tale med personer fra den amerikanske regering om et muligt topmøde mellem den nordkoreanske leder, Kim Jong-un, og USA's præsident, Donald Trump, skriver Reuters.

Kim Yong-chol er næstformand for centralkomitéen i Nordkoreas arbejderparti og anses ifølge magasinet Time for at være Kim Jong-uns højrehånd.

Han har tidligere også været øverste chef for Nordkoreas efterretningstjeneste og indtaget en ledende rolle i de seneste måneders samtaler mellem Nordkorea og Sydkorea.

Stormen Alberto rammer Florida med svækket kraft

Den subtropiske storm Alberto er nået frem til Florida i det sydøstlige USA, men vindstødene er aftaget i styrke. Det oplyser USA's nationale orkancenter sent mandag aften dansk tid.

Søndag bevægede stormen sig hen over Den Mexicanske Golf med topvindhastigheder på op til 105 kilometer i timen, men de kraftigste vindstød er dæmpet til omkring 75 kilometer i timen.

Alberto er den første navngivne storm fra Atlanterhavet i dette års orkansæson, der officielt begynder den 1. juni.

Der ventes kraftig nedbør og stærk vind i området, selv om stormen ikke er kraftig nok til at blive kategoriseret som en orkan.

Især den nordvestlige del af Florida og Alabama og Georgia er udsat. Myndighederne advarer også om risiko for tornadoer.

Alberto gik i land cirka 20 kilometer nordvest for byen Panama City. Regn og vind har væltet træer i området, men ingen personer er kommet til skade, og der har ikke været redningsaktioner, oplyser Gary Swearingen, der er vicechef for det lokale brandvæsen.

I North Carolina derimod sættes mindst to dødsfald i forbindelse med stormen.

Et stort træ væltede ned over et køretøj med to journalister fra en lokal tv-station. Det oplyser delstatens politi ifølge NBC News. De to mænd i bilen blev dræbt på stedet.

Floridas guvernør, Rick Scott, erklærede allerede lørdag undtagelsestilstand i samtlige 67 amter i Florida.

- Hvis der beordres evakueringer i dit lokalsamfund, så undlad at ignorere dem, skrev Rick Scott på Twitter søndag.

If evacuations have been ordered in your community, do not ignore them. Sign up for emergency management alerts HERE: https://t.co/pQhOaJ6ToO — Rick Scott (@FLGovScott) 27. maj 2018

Franklin County udstedte søndag tvungen evakuering af samtlige 4200 indbyggere på en øgruppe ud for Floridas kyst. I Taylor County er samtlige beboere også beordret til at forlade deres hjem.

Både USA og De Caribiske Øer blev sidst år ramt af en række dødelige orkaner. Her blev især Texas, Florida og Puerto Rico ramt.

USA og Japan står sammen om ultimative krav til Nordkorea

USA's præsident, Donald Trump, og Japans premierminister, Shinzo Abe, har mandag i en telefonsamtale drøftet Nordkorea. Her blev de enige om at mødes forud for et forventet topmøde mellem USA og Nordkorea. Det oplyser Det Hvide Hus ifølge Reuters.

I samtalen bekræftede de to ledere, ifølge en erklæring fra præsidentboligen, at det er helt afgørende, at Nordkorea "fuldstændigt og permanent" skiller sig af med sine atomvåben.

Det samme gælder for landets kemiske og biologiske våben samt ballistiske missiler.

Shinzo Abe og Donald Trump er også enige om at samarbejde i håb om et "meningsfuldt" topmøde mellem Trump og Nordkoreas leder, Kim Jong-un.

Torsdag i sidste uge aflyste Trump ellers mødet med Kim, der var planlagt til den 12. juni i Singapore. Men siden har han ændret holdning og oplyst, at amerikanske og nordkoreanske embedsfolk bag kulisserne forsøger at nå til enighed om et møde.

Our United States team has arrived in North Korea to make arrangements for the Summit between Kim Jong Un and myself. I truly believe North Korea has brilliant potential and will be a great economic and financial Nation one day. Kim Jong Un agrees with me on this. It will happen! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27. maj 2018

Søndag oplyste udenrigsministeriet i Washington, at parterne havde holdt et møde i Panmunjom, der er en landsby i grænseområdet mellem Nord- og Sydkorea.

Desuden har USA og Nordkorea sendt embedsmænd til Singapore for at få styr på de praktiske detaljer i forbindelse med topmødet.

Den nordkoreanske delegation ledes af Kim Chang-son, der er en af Kim Jong-uns nærmeste rådgivere, mens Joe Hagin, vicestabschef i Det Hvide Hus, står i spidsen for den amerikanske delegation, oplyser den japanske tv-station NHK tirsdag.

Hvornår Trump og Abe planlægger at mødes ansigt til ansigt, fremgår ikke af meddelelsen fra Det Hvide Hus. Men en mulighed er den 8. og 9. juni i Canada, hvor verdens største industrilande mødes i regi af G7.

Japanske medier nævner også muligheden for, at Shinzo Abe rejser til Washington inden G7-mødet.

Mindst 86 dræbt i ny krig mod narko i Bangladesh

Politiet i Bangladesh har dræbt mindst 86 mennesker og anholdt omkring 7000 mistænkte, siden ordensmagten tidligere på måneden indledte en aktion mod narkosmugling. Det oplyser myndigheder i Bangladesh mandag.

De 86 drab har fundet sted i situationer, hvor politiet har følt sig nødsaget til at forsvare sig, siger politidirektør Mufti Mahmud Khan.

Den hårdhændede indsats har vakt kritik fra menneskerettighedsorganisationer og skabt frygt for, at indsatsen kan udvikle sig lige så blodigt som narkokrigen i Filippinerne, hvor tusinder er blevet dræbt af politiet i de seneste to år.

- Sheikh Hasina-regeringen siger, at den beskytter menneskerettighederne, så den bør foregår med et godt eksempel i stedet for at ønske at blive sammenlignet med et undertrykkende regime, siger Meenakshi Ganguly, der er direktør for Sydasien-kontoret i Human Rights Watch.

Landets premierminister, Sheikh Hasina, godkendte indsatsen i begyndelsen af maj. Formålet er at stoppe udbredelsen af et stof, der kaldes "ya ba", et metaamfetamin der er udbredt i Asien.

Handlen med dette stof menes at have en værdi af omkring tre milliarder dollar årligt, vurderer myndigheder.

Det produceres i Myanmar og smugles over grænsen til Bangladesh.

- På det seneste er narkohandlen steget, og vi føler, at folk skal være på vagt og motiveret til at gøre noget imod det, siger en højtstående politiofficer, Devdas Bhattacharya, på et pressemøde.

- Processen vil fortsætte, til det er helt udryddet.

Politiet mener, at en del del af den narkotika, der kommer til Bangladesh, bliver solgt af de rohingyaer, der er flygtet fra Myanmar til Bangladesh.

Mange rohingyaer siger, at de unge mennesker presses ud i kriminalitet, fordi de ikke kan få arbejde på almindelig vis og ikke har adgang til hjælp.

