Medie: Grænsekontrollen i Sverige er så dårlig, at der er brug for EU-hjælp

Betjentene, der står for grænsekontrollen i Sverige, ved ikke, hvordan man spotter et falsk pas, og de kender ikke den nyeste lovgivning på området.

Kritikken af den svenske grænsekontrol er hård i et udkast til en Schengen-rapport, som det svenske medie, Kvällsposten, er kommet i besiddelse af.

Udkastet til rapporten »Evaluation of Sweden in the Field of Management of the External Borders« er udarbejdet af et hold EU-inspektører, som gennem en periode i foråret 2017 har interviewet svenske betjente, der står for bevogtningen rundt om i landet.

Berlingske har også fået indsigt i udkastet, der konkluderer, at Sveriges grænsekontrol er så ringe, at den er blandt de dårligste i Schengen-samarbejdet.

»Rapporten viser det, vi vidste i forvejen: At vi har en ren Anders And-virksomhed,« siger en ansat, der har arbejdet i grænsekontrollen i Arlanda-lufthavnen i Stockholm i flere år, til Kvällposten.

Samme toner lyder fra personale i lufthavnen i Malmø, som mediet ligeledes har talt med.

Konkret mangler grænsebetjentene i Malmø viden om, hvordan man genkender forfalskede dokumenter, om de seneste opdateringer af lovgivningen og en større viden om, hvilke risikoindikatorer de skal holde øje med hos indrejsende, fremgår det i rapporten.

Problemerne er så store, at Sverige ifølge udkastet ikke lever op til gældende regler i Schengen, og for de ansatte, som Kvällposten har talt med, er den eneste løsning derfor, at EUs grænsekontrolmyndighed, Frontex, bør gribe ind og hjælpe Sverige.

Inspektørerne, der har været på besøg i Sverige, har endnu ikke offentliggjort deres endelige rapport.

Det skyldes ifølge Kvällpostens kilder et politisk pres for at vente med offentliggørelsen til efter det svenske valg. Et valg, der blev afviklet sidste søndag.

Spørgsmål om indvandring og grænsekontrol er sensitive politiske temaer i Sverige, hvor en voksende del af befolkningen ønsker en strammere kurs. Det kom til udtryk ved valget, hvor det indvandrerkritiske parti Sverigedemokraterna oplevede en massiv fremgang.