Medie finder lejemorder, som ifølge politiet var død - og låget ryger af politisk skandale

Hvis to britiske medier har ret, så har de afsløret en utrolig sammensværgelse i landets establishment. BBC mener, at en berømt partileder i 1975 stod bag et drabsforsøg på en homoseksuel elsker, og at politi og retsvæsen undertrykte sagen. Avisen Daily Mail har fundet den lejemorder, som politiet hævdede var død.