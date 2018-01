Medie: Dansk balletikon blev taget for spritkørsel få dage før opsigelse

Avis: Balletikonet Peter Martins er sigtet for spritkørsel

Den mangeårige chef for New York City Ballet, danskeren Peter Martins, blev to dage før nytår anholdt af politiet og sigtet for spirituskørsel. Det skriver Washington Post.

Den 71-årige dansker blev anholdt om aftenen 29. december. Det oplyser anklagerens kontor i distriktet Westchester County samt politiet i byen Ardsley i staten New York.

- Politiet i Ardsley, nær Martins hjem i Irvington, blev klokken 20 kaldt ud til et trafikuheld med tre biler involveret og anholdt Martins, som afviste at afgive en alkoholtest, skriver Washington Post.

Peter Martins skal møde i retten 8. januar.

Martins meddelte mandag, at han trækker sig fra posten som balletchef, men nævnte i den forbindelse intet om anholdelsen ifølge avisen.

I et brev til bestyrelsen for New York City Ballet henviste han til de beskyldninger om sexchikane og upassende opførsel, som er blevet rettet mod ham. De førte i december til, at elevskolen under balletten i New York suspenderede Martins fra at undervise, indtil en uafhængig undersøgelse af påstandene er afsluttet.

Han fortsatte som balletchef, men besluttede få dage senere at gå på midlertidig orlov.

Mandag valgte han så at forlade stillingen som konsekvens af beskyldningerne. Samtidig fastholdt Martins, at påstandene mod ham er grundløse.

- Jeg har afvist og fortsætter med at afvise, at jeg har været involveret i nogen form for upassende opførsel, skriver han.

Ballettens bestyrelsesformand, Charles W. Scharf, takkede Peter Martins for dennes mangeårige indsats, men nævnte også, at undersøgelsen af påstandene mod balletchefen fortsætter.

Washington Post nævner, at Peter Martins også blev anholdt af politiet og sigtet for at køre bil i påvirket tilstand nytårsaftensdag 2011.

Avisen har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Peter Martins til hændelsen i sidste uge.

/ritzau/

Mindst 48 personer mister livet i voldsom busulykke i Peru

Mindst 48 mennesker har tirsdag mistet livet i en busulykke i Peru, og det høje antal dræbte gør trafikulykken til en af de mest dødbringende nogensinde på de peruanske veje.

Ud over de 48 bekræftede døde, er tre personer savnede.

Ulykken skete 45 kilometer nord for hovedstaden Lima, hvor bussen kørte ud over en skrænt på et stykke af en motorvej, der kaldes "djævlens sving" på grund af flere smalle og kringlede passager.

Da bussen røg ud over skrænten, landede den på en øde strand fyldt med sten. Ingen veje fører til stranden, hvilket besværliggjorde redningsarbejdet, hvor en helikopter hjalp til med at fragte sårede.

- Det er meget trist for os at være udsat for en ulykke af denne størrelse, siger Perus præsident, Pedro Pablo Kuczynski, i en udtalelse.

Bussen var på vej mod Lima fra byen Huacho, da den kolliderede med en traktor og endte med at drøne ud over skrænten. Der var 57 passagerer på bussen.

Politiet oplyser, at bussen faldt omkring 80 meter ned på stranden.

I foråret mistede 15 personer livet i en anden busulykke i Yauya-distriktet i det centrale Peru. Her skyldtes ulykken voldsom regn og dermed dårlig sigtbarhed, skriver nyhedsbureauet AFP.

Generelt er ulykker på de peruanske veje ikke sjældne. Flere end 2600 personer mistede således livet i trafikulykker i 2016.

Den mest alvorlige ulykke til dato skete i 2013, hvor alle 51 passagerer i en ombygget bus blev dræbt i en ulykke på vej hjem fra en fest.

Ifølge den peruanske transportekspert Miguel Sidia er det ikke kun farlige veje, men i lige så høj grad dårligt uddannede chauffører og manglende overholdelse af færdselsreglerne, der er skyld i de mange ulykker.

- Som peruaner er det skamfuldt, siger Miguel Sidia om vejforholdene ved den skrænt, hvor bussen tirsdag forulykkede.

/ritzau/AP

Trump praler med større atomknap end Nordkoreas leder

Ordkrigen mellem USA's præsident, Donald Trump, og den nordkoreanske leder, Kim Jong-un, udviklede sig tirsdag til en storpolitisk potenskonkurrence.

Donald Trump valgte således at bruge sin foretrukne platform, Twitter, til at advare Nordkorea om USA's kraftfulde atomvåben.

- Nordkoreas leder, Kim Jong-un, har lige annonceret, at atomknappen altid står på hans skrivebord, indleder præsidenten sit seneste tweet.

- Vil nogen fra hans udtømte og udsultede regime venligst informere ham om, at jeg også har en atomknap, men den er meget større og mere kraftfuld end hans, og min virker, tilføjer præsidenten.

North Korean Leader Kim Jong Un just stated that the “Nuclear Button is on his desk at all times.” Will someone from his depleted and food starved regime please inform him that I too have a Nuclear Button, but it is a much bigger & more powerful one than his, and my Button works! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3. januar 2018

Kim Jong-un sagde i sin årlige nytårstale, at han altid er klar til at trykke på atomknappen.

- Atomknappen er altid på mit skrivebord. Det er ikke afpresning, men sådan er virkeligheden, sagde Kim Jong-un mandag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Kommentaren faldt, efter at tonen mellem USA og Nordkorea er blevet hårdere og hårdere de seneste måneder.

- USA skal være bevidst om, at vi nu er en atommagt. Hele USA er nu inden for vores atomvåbens rækkevidde. USA kan aldrig starte en krig mod mig eller vores folk, sagde den nordkoreanske leder i sin nytårstale ifølge AP.

Til trods for Donald Trumps nylige advarsler mod Nordkorea, så har han ikke en fysisk knap til USA's arsenal af atomvåben.

Proceduren for affyringen af atomvåben er både hemmelig og yderst kompleks. Et eventuelt atomangreb vil ske i samarbejde med nøglepersoner i det amerikanske militær og det amerikanske forsvarsministerium, skriver Reuters.

Hele 2017 har været domineret af en hård og truende retorik fra Nordkoreas ledelse med Kim Jong-un i spidsen.

Spændingerne mellem Nordkorea og omverdenen er taget til i takt med, at styret i hovedstaden Pyongyang fortsætter udviklingen af sit atomprogram og langtrækkende missiler.

I december vedtog FN's Sikkerhedsråd nye sanktioner mod Nordkorea. Det skete i et forsøg på at få det isolerede regime til at ændre kurs i udviklingen af dets våbenprogram.

/ritzau/

Wozniacki tromler over kroat mod kvartfinale i Auckland

Den danske tennisspiller Caroline Wozniacki fortsatte natten til onsdag en lovende start på den nye sæson.

I anden runde af WTA-turneringen i Auckland skulle hun således bruge mindre en time på at slå kroaten Petra Martic 6-2, 6-2. Dermed er hun klar til kvartfinalen i New Zealand.

Wozniacki kom flyvende fra start i kampen og vandt de tre første partier og afgav kun meget få point til den undertippede kroat.

Martic fik reduceret til 1-3, men kunne ikke stille noget op over for Wozniackis stensikre grundslag, der blev krydret med en række flotte vindere.

Danskeren var i hele kampen hjulpet godt på vej af sin serv og noterede blandt andet seks serveesser, mens hun vandt 88 procent af pointene på sin førsteserv.

Koncentrationen svigtede tilsyneladende for Wozniacki i begyndelsen af andet sæt, hvor Petra Martic brød Wozniackis første serveparti og bragte sig foran 2-0.

Det skulle dog vise sig at være et kortvarigt udfald for danskeren, der vandt de næste seks partier og dermed sikrede sig sejren.

Flere af de bedste kvindelige spillere bruger WTA-turneringen i New Zealand som forberedelse til sæsonens første grand slam-turnering, Australian Open, der begynder i midten af januar.

Den 27-årige dansker har stadig sin første sejr til gode i en af de fire største turneringer, men sluttede sidste sæson af ved at vinde sæsonfinalen i Singapore.

I mellemtiden er der gået to måneder, men Wozniacki er foreløbigt tilfreds med sit spil i 2018.

- Jeg misser nogle slag en gang imellem, men generelt synes jeg, at jeg spiller ret godt, siger hun i et interview kort efter sejren.

I årets to kampe har Wozniacki brugt mindre end to timer på banen, og dermed har hun tilsyneladende formået at bevare storspillet fra sidste sæson.

- Jeg har trænet det, der skal trænes, så nu handler det bare om at overføre det i kampene, siger Wozniacki om sine forberedelser til den nye sæson.

Caroline Wozniacki skal i kvartfinalen i Auckland møde den 19-årige amerikaner Sonia Kenin, der slog Varvara Lepchenko 6-4, 7-6 i sin andenrundekamp.

/ritzau/