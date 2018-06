Medie: Amerikansk finansieret politi har forbindelse til illegale henrettelser i El Salvador

Gentagne amerikanske regeringer har angiveligt pumpet store millionbeløb i El Salvadors politiindsats mod landets massive bandeproblemer. Men nu bliver El Salvadors politi i en FN-rapport, som udkommer i næste måned, bredt anklaget for »et mønster af adfærd,« som »beløber sig til udenretslige henrettelser.«

Det skriver CNN, som har set rapporten på forhånd.

Mediet kan blandt andet afsløre, at én politienhed, som dræbte 43 påståede bandemedlemmer i de første seks måneder af 2017, modtog »betydelige amerikanske midler,« og flere af dødsfaldene bliver ifølge CNN undersøgt som mord af det salvadoranske politi.

Enheden, der er kendt som Special Reaction Forces (FES), blev opløst tidligere i år, men mange af gruppens betjente er angiveligt blevet optaget i en ny elitestyrke, som går under navnet »Jaguaerne« og tilsvarende får amerikansk finansiering.

CNN er i besiddelse af en række samtaler mellem salvadoranske betjente på besked-appen WhatsApp, hvor de blandt andet diskuterer forskellige taktikker til at skjule ulovlige henrettelser.

Eksempelvis skriver en politibetjent fra en ukendt enhed fortvivlet om kollegaer, der har banket et bandemedlem, inden de har slået ham ihjel og plantet et våben på stedet for at få det til at se ud som en skudscene. Mærkerne på mandens krop underminerer angiveligt betjentenes forklaring, siger han.

Politiet i El Salvador afviser ikke over for CNN, at beskederne er autentiske.

Få bliver straffet

Mens påstandene om politiets ulovlige henrettelser og andre overgreb er kernen af problemet, vil FN-rapporten angiveligt også kritisere, at meget få betjente bliver straffet for lovbruddene.

El Salvador lavede for nylig en lovændring, som skal dæmpe straffen for politiets overgreb begået i forbindelse med bandeindsatsen, så betjente allerede 72 timer efter et drab kan komme tilbage i tjeneste.

Samtidig afvises omkring ni ud af 10 undersøgelser mod salvadoransk politi allerede inden for de første 72 timer, og meget få fører til domsfældelse, fortæller FNs talsperson for udenretlige henrettelser, Agnes Callamard, blandt andet til CNN.

Kritikere peger ifølge CNN desuden på, at politienheder simpelthen bliver opløst, når anklagerne begynder at tårne sig op, og at betjentene i stedet bliver overført til en ny enhed med et nyt navn.

Størstedelen af de Jaguar-officerer, CNN talte med, fortalte, at de tidligere var i Special Reaction Forces.

Gamle enheder i nye klæder Ifølge CNN blev det salvadoranske elitekorps - Special Reaction Forces – opløst, efter en anden enhed i slutningen af 2017 holdt en nytårsfest, hvor en kvindelig politibetjent forsvandt – og stadig ikke er fundet. Efter gruppen blev opløst og medlemmer blev anklaget for ulovlige drab, blev flere dusin af gruppens officerer overført til en nyoprettet gruppe kaldet »Jaguarerne,« skriver CNN. Mediet har talt med gruppens leder, Cesar Ortega, som fortæller, at Jaguarerne får »substantiel amerikansk støtte og support.« »USA deltager i træning og leverer udstyr. Det eneste, som den amerikanske regering ikke leverer er dødbringende udstyr, våbnene og ammunitionen,« siger han til CNN og fortæller, at våbnene bliver købt med midler fra den salvadoranske regering af en amerikansk fabrikant. CNN har fornylig været ude med Jaguarerne og oplyser, at elitekorpsets udstyr i dén grad skiller sig ud fra landets almindelige politistyrker og indbefatter amerikansk leverede skudsikre veste og biler finansieret af USA. Størstedelen af de Jaguar-officerer, CNN talte med, fortalte, at de tidligere var i Special Reaction Forces. Udvid faktaboks Skjul faktaboks

Amerikansk ambassade bekræfter støtte

Karakteren og de præcise modtagere af den amerikanske støtte til salvadoransk politi er ukendt, og offentlige dokumenter går ikke i detaljer med, hvem der modtog de 72,7 millioner dollar, som sidste år blev givet i støtte. Det fremgår dog, at »udvalgte enheder« får mentorer fra FBI og DEA, skriver CNN.

Mediet har samtidig talt med to anonyme kilder med kendskab til amerikanske trænings- og udrustningsprogrammer, som fortæller, at Special Reaction Forces modtog amerikansk støtte.

Efterfølgende har CNN konfronteret den amerikanske ambassade i El Salvador, som bekræfter, at amerikanske midler er gået til Special Reaction Forces.

En talsperson fra ambassaden understreger dog over for mediet, at »den amerikanske regering tager anklager om retsstridige drab ekstremt seriøst og har udtrykt bekymring over anklager om krænkelser fra sikkerhedsstyrker, behovet for ansvarlighed, og den kritiske betydning af sikkerhedsstyrker, som respekterer rettighederne i et sundt demokrati.«

Et moralsk dilemma

Den amerikanske støtte til El Salvadors til politienheder som Special Reaction Forces illustrerer på mange måder de moralske kompromisser, der bliver taget i kampen mod bander som MS-13 – en salvadoransk bande, der startede i Los Angeles i 80erne og siden har bredt sig til store dele af Nord- og Sydamerika.

USA risikerer på den ene side at støtte op om ulovlige henrettelser og andre overgreb, men indstiller man støtten, kan det omvendt stille El Salvador dårligere over for bander og narko- og menneskesmuglere.

Al sammen forhold, som også kan påvirke USA, hvor myndighederne beskriver MS-13 som en »transnational trussel.«

Analytikere peger dog ifølge CNN på, at de brutale politi-taktikker tidligere har givet bagslag, fordi de bandemedlemmer, der bliver dræbt, ofte fremstilles mindre skyldige i lokalsamfundet og kan anspore andre til at vende sig mod politiet.

Præsident Donald Trump har kaldt MS-13 for »vilde dyr« og har svoret at gøre sit for at få medlemmerne sendt ud af USA og tilbage til deres hjemland.

Ifølge FN-rapporten kan det yderligere styrke bander som MS-13, som ifølge CNN har mere end 10.000 medlemmer i El Salvador.