Medarbejder fyret for missil-alarm i Hawaii: Troede at et angreb var på vej

Honolulu. En medarbejder ved Hawaii Emergency Management Agency, der står for at håndtere nødsituationer i den amerikanske delstat, er blevet fyret.

Det sker som konsekvens af, at medarbejderen i midten af januar ved en fejl udsendte en alarm om et missilangreb mod Hawaii.

Det oplyser agenturets militære direktør.

Foruden fyringen har direktør ved beredskabsagenturet Vern Miyagi og vicedirektør Toby Clairmont opsagt deres stillinger.

I beskeden, som blev sendt ud om morgenen lørdag 13. januar lokal tid, stod der:

- Ballistisk missil på vej mod Hawaii.

- Søg ly øjeblikkeligt. Dette er ikke en øvelse.

Sms'en medførte panik blandt store dele af befolkningen, og det tog 38 minutter, før myndighederne udsendte en kontramelding, om at varslet ikke var sandt.

Medarbejderen, som nu er fyret, har forklaret, at vedkommende virkelig troede, at et angreb var nært forestående. Det oplyser Federal Communications Commission (FCC), der er forvaltningsorganet for telebranchen.

Ifølge FCC var myndighederne i Hawaii i gang med at teste nødvarslingssystemet, da den pågældende medarbejder misforstod det, der foregik, og i stedet troede, at der var tale om en reel trussel fra et missilangreb.

Derfor sendte han varslings-sms'en ud, uden først at drøfte situationen med en overordnet.

Identiteten på den nu fyrede medarbejder er ikke offentliggjort.

Hawaii testede kort før jul krigssirener på øen for første gang siden afslutningen på den kolde krig.

Det er truslen fra Nordkorea, der fik stillehavsøerne til at pudse krigssirenerne af.

Det isolerede styre har angiveligt missiler, der kan nå hele USA.

Der er godt 7500 kilometer åbent hav mellem Hawaii og Nordkorea. Dermed er delstaten sammen med Alaska og Guam et af de amerikanske territorier, som ligger tættest på Kim Jong-uns styre.

/ritzau/Reuters

Helikopter styrter ned i hus i Californien - tre er omkommet

En mindre helikopter styrtede tirsdag ned i et hus i Newport Beach i det sydlige Californien. Tre er omkommet.

En helikopter styrtede tirsdag ned i den amerikanske by Newport Beach. De tre ombordværende blev alle dræbt. Scanpix/Guillermo Salgado Sanchez/arkiv

Los Angeles. Tre personer mistede tirsdag livet, da en helikopter styrtede ned i et hus i byen Newport Beach i det sydlige Californien.

Det fortæller redningsmyndighederne i den amerikanske delstat.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Vidner fortæller, at de så en røgsky, efter at helikopteren faldt mod jorden og tilsyneladende ramte taget på et hus.

Herefter gled helikopteren langs jorden ved et vejkryds, inden den ramte ind i et andet hus.

En beboer i området fortæller til den lokale tv-station ABC 7, at det "lød som om, at et tog kørte gennem byen".

Da beboeren ankom til stedet, så hun en enkelt person, der lå uden for helikopteren.

- Jeg lagde min hånd på helikopteren og begyndte at bede for dem. På det tidspunkt vidste jeg, at der ikke var nogen overlevende, fortæller vidnet.

Hun tilføjer, at beboerne i huset, der blev ramt af helikopteren, er uskadte, da de befandt sig i en anden del af ejendommen.

Det er fortsat uklart, hvad der forårsagede ulykken. Chip Duncan, der er brandchef i Newport Beach, bekræfter, at tre mennesker er omkommet i ulykken.

To kvæstede personer er bragt til hospitalet.

Helikopteren var lettet fra den nærtliggende John Wayne-lufthavn, oplyser Ian Gregor, talsmand for de amerikanske luftfartsmyndigheder. Det skriver nyhedsbureauet AP.

Styrtet fandt sted, blot to dage efter at et mindre fly måtte nødlande på en motorvej i samme område. Her slap både pilot og besætning dog uskadt fra episoden.

Piloten har siden oplyst, at motoren på flyet pludselig stoppede på turen mod en lufthavn i San Diego.

Flyet måtte derfor nødlande på en motorvej ved byen Costa Mesa, der ligger få kilometer nord for Newport Beach.

/ritzau/

Trump opfordrer til sammenhold i tale om USA's tilstand

Præsident Donald Trump opfordrede til forsoning i sin første State of the Union-tale til Kongressen.

USA's præsident, Donald Trump, efterlyste mere sammenhold blandt amerikanerne og landets to store partier i sin første State of the Union-tale natten til onsdag. Reuters/Pool

Washington. Donald Trump holdt natten til onsdag dansk tid den traditionsrige tale State of the Union, der er præsidentens tale til Kongressen om landets tilstand.

Trump åbnede talen med et resume af det forgangne år, herunder orkaner i Florida og Texas og skovbrande i Californien.

- Vi klarede os igennem oversvømmelser, brande og storme. Og gennem det hele har vi set skønheden i Amerikas sjæl og stålet i Amerikas rygsøjle, indledte Trump den 80 minutter lange tale.

- Til alle, der stadig er ved at komme sig i Texas, Florida, Louisiana, Puerto Rico, Jomfruøerne, Californien og andre steder: Vi er med jer. Vi elsker jer, og vi vil komme igennem dette sammen.

Det var ventet, at præsidenten ville opfordre til samling af partierne og tale om landets fremtid som én amerikansk familie.

- Jeg rækker hånden ud for at samarbejde med medlemmer af begge partier - Demokraterne og Republikanerne - for at beskytte vores borgere, uanset baggrund, farve eller tro.

- I aften beder jeg alle se bort fra vores forskelligheder og søge fælles fodslag og skabe det sammenhold, der er nødvendigt for at levere de resultater, vi har lovet befolkningen, lød det fra præsidenten.

- Lad os se i øjnene, at vores land er stærkt, fordi vores folk er stærkt.

Det var også ventet, at Donald Trump ville bruge talen til at fokusere på sine sejre i Det Hvide Hus.

- Dette er vores nye amerikanske øjeblik. Der har aldrig været et bedre tidspunkt at begynde at leve den amerikanske drøm.

Han roste flere gange den skattereform, der blev vedtaget før jul, og kaldte den "den største reform i amerikansk historie".

- Vores massive skattelettelser er kommet middelklassen og små virksomheder til gode.

- Siden vi vedtog skattelettelserne, er de allerede kommet tre millioner arbejdstagere til gode. For mange af dem handler det om tusindvis af dollar.

State of the Union-talen falder samtidig med, at nye meningsmålinger har afsløret rekordlav opbakning til Donald Trump som præsident.

/ritzau/