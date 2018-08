McCain advarer mod had og splittelse i afskedsbrev

Senator John McCain advarede mod det had, der breder sig i verden, i en sidste meddelelse, han skrev inden sin død lørdag.

McCains kampagnechef, Rick Davis, læste den fremtrædende senators sidste ord op ved en pressekonference i McCains hjemstat, Arizona, mandag.

- Vi svækker vores storhed, når vi forveksler vores patriotisme med stammeopgør, der har sået bitterhed og had og vold i alle hjørner af kloden, skrev senator John McCain i afskedsbrevet.

- Vi svækker det, når vi gemmer os bag mure i stedet for at rive dem ned, når vi tvivler på vore idealers magt i stedet for at stole på, at de kan være den stærke drivkraft for forandring, som de altid har været, lyder det videre i brevet fra McCain.

Senatoren døde efter længere tids kræftsygdom. Han blev 81 år.

Selv om han og præsident Donald Trump var partifæller, var de bitre rivaler.

Et af McCains sidste ønsker var, at Trump ikke skulle komme til hans begravelse. Og det ser præsidenten ud til at respektere.

Trump meddeler mandag aften dansk tid, at han har bedt vicepræsident Mike Pence tale på fredag, hvor der vil blive holdt en mindehøjtidelighed for McCain i Kongressen i Washington.

Ved begravelsen vil regeringen være repræsenteret af stabschef John Kelly, forsvarsminister James Mattis og den nationale sikkerhedsrådgiver, John Bolton, skriver Trump.

Trump har fået kritik for ikke at have skrevet mere end to linjer på Twitter om McCains død. Der var ikke et ord om senatorens mangeårige tjeneste, først i militæret og siden 35 år som medlem af USA's kongres.

Mandag kritiserer en af USA's største veteranorganisationer, Amvets, Trump for tavsheden efter McCains død.

Flaget over Det Hvide Hus gik på halv lørdag aften, da nyheden om McCains død blev kendt, og var på halv hele søndagen. Men mandag var det atter gået til tops.

Reglerne siger, at flaget skal være på halv på selve dødsdagen og dagen efter, når et kongresmedlem dør.

- Ved at flage på halv i ikke ét sekund mere end minimumskravet, på trods af en tradition for at flage på halv frem til begravelsen, viser Det Hvide Hus åbenlys mangel på respekt for senator McCains mange års tjeneste og offer for vort land samt for hans medveteraner, udtaler Amvets ifølge nyhedsbureauet dpa.

Kort efter, at veteranerne gik ud med den kritik, meddelte præsident Trump, at han har givet ordre til igen at lade flaget være på halv.

Trump - som blandt andet også er blevet kraftigt kritiseret på sociale medier - tilføjer, at han respekterer den afdøde senator for mange års tjeneste for USA.

- Trods vores politiske forskelligheder respekterer jeg senator John McCains tjeneste for vort land, skriver Trump i en meddelelse.

/ritzau/