May vinder brexit-afstemning om EU's indre marked

Premierminister Theresa May har onsdag aften vundet en afstemning i parlamentet, som forkaster et forslag, der ville tvinge regeringen til at forhandle om, at Storbritannien forbliver i EU's indre marked.

Det skete med 327 stemmer mod 126, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Dermed forkastes et forslag fra overhuset. Det ville betyde, at regeringen skulle forhandle om at blive en del af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS)

Det ville kunne holde Storbritannien inde i EU's indre marked.

Norge, for eksempel, er en del af EØS, men er ikke EU-medlem. Det gør det muligt for Norge at være en del af det indre marked, men uden stemmeret.

/ritzau/Reuters